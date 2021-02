Johannes und Coletta Rydzek starten beide bei der Nordischen Ski-WM

Die Geschwister Coletta und Johannes Rydzek starten bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Die beiden verbindet nicht nur der Sport.

25.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Im Sport gab und gibt es immer wieder erfolgreiche Geschwisterpaare. Die Eisschnellläufer Roxanne und Joel Dufter zum Beispiel. Oder die norwegischen Biathleten Johannes Thingnes und Tarjei Bo. Sie verbindet die Leidenschaft für den Sport. Ihren Sport. Und der Traum, einmal mit Bruder oder Schwester bei einer großen Sportveranstaltung wie einer WM oder den Olympischen Spielen an den Start zu gehen.

So ähnlich ist das bei Johannes und Coletta Rydzek. Bei Rennen sind sie nur noch selten am selben Ort. Früher war das öfter so, bei der Vereinsmeisterschaft des SC Oberstdorf zum Beispiel. Oder bei internationalen Zoll-Meisterschaften.

Zwei Rydzeks starten bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Auf die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf, ihrer Heimat, haben die Geschwister schon seit Jahren hingefiebert. Jetzt ist der große Moment gekommen. Coletta, 23, gehört als Ersatzfrau zum deutschen Langlauf-Team. Ihr Bruder Johannes, 29, immerhin schon sechsfacher Weltmeister, startet bei den Nordischen Kombinierern.

Coletta Rydzek sagt: „Ich bereite mich genauso vor wie die anderen, sodass ich hundertprozentig vorbereitet am Start stehen kann, falls ich doch zum Einsatz komme.“ Die Strecken in Oberstdorf kenne sie schließlich in- und auswendig, eine der vielen Loipen beginnt direkt vor der Haustür.

Von kleinauf für den Langlaufsport begeistert

Dass sich die drei Kinder in der Familie schon von klein auf für den Langlaufsport begeisterten, scheint wenig überraschend – obwohl der Papa aktiver Eishockeyspieler war. Coletta stand bereits als Dreijährige zum ersten Mal auf den langen, dünnen Brettern. Die beiden Brüder Johannes und Simon, 26, sagt sie, seien von Anfang an große Vorbilder gewesen.

Lesen Sie auch

Ein Jahr vor der Nordischen Ski-WM 2021 Oberstdorf: Generalprobe für Johannes Rydzek und seine Schwester Coletta

Fast schon ein bisschen ehrfürchtig spricht sie über die großen Erfolge des Ältesten der drei Geschwister: Denn Johannes Rydzek hat es 2017 bei der Nordischen Ski-WM in Lahti als bisher einziger Kombinierer geschafft, bei einer Weltmeisterschaft alle vier Titel zu holen. Ein Jahr später setzte er dem Ganzen mit dem Doppel-Olympiasieg in Pyeongchang die Krone auf. Die kleine Schwester sagt: „Ich habe aber auch gesehen, wie viel Arbeit hinter den Erfolgen steckt und was man alles tun muss, um an der Spitze zu bleiben.“

Coletta Rydzek für den WM-Kader nominiert

Sie selbst ist von diesen ganz großen Triumphen noch ein gutes Stück entfernt. Bronze hatte sie gewonnen bei der Junioren-WM 2017 in den USA. Ein erstes Etappenziel auf ihrem Weg an die internationale Spitze hat die 23-Jährige nun immerhin mit der Nominierung für den WM-Kader erreicht. Mit Platz zehn beim Sprint am Dresdner Elbufer hat sie in dieser Saison ihr bislang bestes Ergebnis im Weltcup erreicht.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM: Das sind die Allgäuer Starter

1 von 15 Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold 2 von 15 Seinen bisher größten Erfolg feierte Langläufer Janosch Brugger (WSV Schluchsee) bei der nordischen Junioren-WM in Soldier Hollow (USA) im Jahr 2017, als er Gold im Sprint holte. Der 23-Jährige, der in Fischen wohnt, zeigte auch bei der Tour de Ski Anfang Januar erneut starke Leistungen und will nun auch in Oberstdorf auftrumpfen. Bild: DSV Seinen bisher größten Erfolg feierte Langläufer Janosch Brugger (WSV Schluchsee) bei der nordischen Junioren-WM in Soldier Hollow (USA) im Jahr 2017, als er Gold im Sprint holte. Der 23-Jährige, der in Fischen wohnt, zeigte auch bei der Tour de Ski Anfang Januar erneut starke Leistungen und will nun auch in Oberstdorf auftrumpfen. Bild: DSV 3 von 15 Zu den erfahrensten Athleten im deutschen Aufgebot für die Nordische Ski-WM zählt Sebastian Eisenlauer. Der 30-Jährige blickt auf zwei Olympia-Teilnahmen und vier WM-Auftritte zurück. Das beste Ergebnis des Langläufers vom SC Sonthofen war der sechste Platz mit der Staffel bei der Weltmeisterschaft in Seefeld vor zwei Jahren. Bild: DSV Zu den erfahrensten Athleten im deutschen Aufgebot für die Nordische Ski-WM zählt Sebastian Eisenlauer. Der 30-Jährige blickt auf zwei Olympia-Teilnahmen und vier WM-Auftritte zurück. Das beste Ergebnis des Langläufers vom SC Sonthofen war der sechste Platz mit der Staffel bei der Weltmeisterschaft in Seefeld vor zwei Jahren. Bild: DSV 4 von 15 Die 25-Jährige ist auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Mittlerweile lebt die Langläuferin vom SV Bremelau in Fischen und genießt das Allgäu. Seit 2018 ist Pia Fink eine feste Größe im deutschen Weltcup-Team. Ihr bestes Ergebnis ist bislang ein zwölfter Platz über zehn Kilometer klassisch im Februar 2019 in Cogne/Italien. Bild: Ralf Lienert Die 25-Jährige ist auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Mittlerweile lebt die Langläuferin vom SV Bremelau in Fischen und genießt das Allgäu. Seit 2018 ist Pia Fink eine feste Größe im deutschen Weltcup-Team. Ihr bestes Ergebnis ist bislang ein zwölfter Platz über zehn Kilometer klassisch im Februar 2019 in Cogne/Italien. Bild: Ralf Lienert 5 von 15 Der Skiflug-Weltmeister hat das kleine Loch nach der Tournee offenbar rechtzeitig überwunden. Bildete Karl Geiger in den vergangenen beiden Wintern noch die feste Leistungsstütze bei den DSV-Springern, erhielt das Dauerformhoch im Januar eine kleine Delle. Der 28-jährige Lokalmatador ist Titelverteidiger im Team und im Mixed-Team. Bild: Dominik Berchtold (Archiv) Der Skiflug-Weltmeister hat das kleine Loch nach der Tournee offenbar rechtzeitig überwunden. Bildete Karl Geiger in den vergangenen beiden Wintern noch die feste Leistungsstütze bei den DSV-Springern, erhielt das Dauerformhoch im Januar eine kleine Delle. Der 28-jährige Lokalmatador ist Titelverteidiger im Team und im Mixed-Team. Bild: Dominik Berchtold (Archiv) 6 von 15 Der Olympiasieger, Junioren-Weltmeister und Vizeweltmeister ist Deutschlands heißestes Kombinierer-Eisen. Vinzenz Geiger war im Dezember der Erste, der Dauersieger Jarl Magnus Riiber besiegte – und der Letzte, der die Generalprobe in dessen Abwesenheit gewann. Der 23-jährige Athlet vom Skiclub Oberstdorf ist Medaillenkandidat. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Der Olympiasieger, Junioren-Weltmeister und Vizeweltmeister ist Deutschlands heißestes Kombinierer-Eisen. Vinzenz Geiger war im Dezember der Erste, der Dauersieger Jarl Magnus Riiber besiegte – und der Letzte, der die Generalprobe in dessen Abwesenheit gewann. Der 23-jährige Athlet vom Skiclub Oberstdorf ist Medaillenkandidat. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 7 von 15 Eine waschechte Allgäuerin. Laura Gimmler ist in Oberstdorf geboren, hat hier das Sportgymnasium besucht und 2015 ihr Debüt im Weltcup gefeiert. Für die 27-Jährige ist es nach Seefeld 2019 die zweite Nordische Ski-WM. Auch an die WM in Oberstdorf 2005 erinnert sie sich: Als Kind mimte sie bei der Eröffnungsfeier einen Tannenbaum. Bild: Benedikt Siegert Eine waschechte Allgäuerin. Laura Gimmler ist in Oberstdorf geboren, hat hier das Sportgymnasium besucht und 2015 ihr Debüt im Weltcup gefeiert. Für die 27-Jährige ist es nach Seefeld 2019 die zweite Nordische Ski-WM. Auch an die WM in Oberstdorf 2005 erinnert sie sich: Als Kind mimte sie bei der Eröffnungsfeier einen Tannenbaum. Bild: Benedikt Siegert 8 von 15 Katharina Hennig kommt aus einer sportbegeisterten Familie und ist in Sachsen aufgewachsen. Die 24-Jährige wohnt in Sonthofen und ist mit Christian, dem Sohn ihres Trainers Stefan Dotzler liiert. Die Langläuferin ist in Top-Form: In Val di Fiemme feierte sie im Januar als Zweite im Massenstart (10 km) ihr bestes Ergebnis im Weltcup. Bild: Ralf Lienert Katharina Hennig kommt aus einer sportbegeisterten Familie und ist in Sachsen aufgewachsen. Die 24-Jährige wohnt in Sonthofen und ist mit Christian, dem Sohn ihres Trainers Stefan Dotzler liiert. Die Langläuferin ist in Top-Form: In Val di Fiemme feierte sie im Januar als Zweite im Massenstart (10 km) ihr bestes Ergebnis im Weltcup. Bild: Ralf Lienert 9 von 15 Die 25-Jährige vom SC Oberstdorf hat ihre Allgäuer Heimat von klein auf zu Fuß, auf Ski oder mit dem Fahrrad erkundet. Während der Schulzeit entschied sie sich fürs Langlaufen. Zurecht. Sofie Krehl war bereits 2019 bei der WM in Seefeld dabei. Bestes Weltcup-Ergebnis: Platz 8 beim Sprint in Ulricehamn/Schweden vor drei Wochen. Bild: Ralf Lienert Die 25-Jährige vom SC Oberstdorf hat ihre Allgäuer Heimat von klein auf zu Fuß, auf Ski oder mit dem Fahrrad erkundet. Während der Schulzeit entschied sie sich fürs Langlaufen. Zurecht. Sofie Krehl war bereits 2019 bei der WM in Seefeld dabei. Bestes Weltcup-Ergebnis: Platz 8 beim Sprint in Ulricehamn/Schweden vor drei Wochen. Bild: Ralf Lienert 10 von 15 Gerade erst von der Junioren-WM zurückgekehrt, steht für Sophia Maurus in Oberstdorf das nächste Großevent an. Und dabei erlebt die 19-Jährige vom TSV Buchenberg gleich eine Premiere, wenn dort erstmals eine Nordische Kombination der Frauen ausgetragen wird – kurz nach dem ersten Weltcup-Wettbewerb im Dezember 2020. Bild: Ralf Lienert Gerade erst von der Junioren-WM zurückgekehrt, steht für Sophia Maurus in Oberstdorf das nächste Großevent an. Und dabei erlebt die 19-Jährige vom TSV Buchenberg gleich eine Premiere, wenn dort erstmals eine Nordische Kombination der Frauen ausgetragen wird – kurz nach dem ersten Weltcup-Wettbewerb im Dezember 2020. Bild: Ralf Lienert 11 von 15 Die Loipen um Oberstdorf kennt Friedrich Moch (WSV Isny) bestens – vom Training und von seinem Weltcup-Debüt im vergangenen Jahr. Nun steht der 20-Jährige vor seiner ersten Weltmeisterschaft. Zum Einsatz kommt der Langläufer, der ohne die Unterstützung seiner Familie an der Strecke auskommen muss, beim Skiathlon. Bild: DSV Die Loipen um Oberstdorf kennt Friedrich Moch (WSV Isny) bestens – vom Training und von seinem Weltcup-Debüt im vergangenen Jahr. Nun steht der 20-Jährige vor seiner ersten Weltmeisterschaft. Zum Einsatz kommt der Langläufer, der ohne die Unterstützung seiner Familie an der Strecke auskommen muss, beim Skiathlon. Bild: DSV 12 von 15 2014 debütierte Florian Notz im Langlauf-Weltcup, nun steht der 28-Jährige vor seiner vierten Teilnahme bei einer Nordischen Ski-WM. Für den Athleten vom Skizunft Römerstein, der in Oberstdorf wohnt und mit Langläuferin Laura Gimmler liiert ist, liegt der sportliche Fokus auf den Mittel- und Langstrecken. Bild: Ralf Lienert 2014 debütierte Florian Notz im Langlauf-Weltcup, nun steht der 28-Jährige vor seiner vierten Teilnahme bei einer Nordischen Ski-WM. Für den Athleten vom Skizunft Römerstein, der in Oberstdorf wohnt und mit Langläuferin Laura Gimmler liiert ist, liegt der sportliche Fokus auf den Mittel- und Langstrecken. Bild: Ralf Lienert 13 von 15 Dass Coletta Rydzek eine erfolgreiche Langläuferin werden würde, war schon früh klar. Schließlich beginnen die Oberstdorfer Loipen direkt vor der Haustür. Die 23-Jährige gewann bei der Junioren-WM 2017 in den USA Bronze im Sprint, ihrer Paradedisziplin. Für die Heim-WM wurde sie kurzfristig nachnominiert. Bild: Ralf Lienert Dass Coletta Rydzek eine erfolgreiche Langläuferin werden würde, war schon früh klar. Schließlich beginnen die Oberstdorfer Loipen direkt vor der Haustür. Die 23-Jährige gewann bei der Junioren-WM 2017 in den USA Bronze im Sprint, ihrer Paradedisziplin. Für die Heim-WM wurde sie kurzfristig nachnominiert. Bild: Ralf Lienert 14 von 15 Es könnte perfekte Timing sein. Johannes Rydzek scheint pünktlich zur Heim-WM aus dem Formtief geklettert zu sein. „Ich habe es geschafft, die Passion wiederzufinden“, sagt der sechsfache Weltmeister der Nordischen Kombination. Der 29-jährige Oberstdorfer zeigt seit Januar aufsteigende Form, ist läuferisch einer der Weltbesten. Bild: Ralf Lienert Es könnte perfekte Timing sein. Johannes Rydzek scheint pünktlich zur Heim-WM aus dem Formtief geklettert zu sein. „Ich habe es geschafft, die Passion wiederzufinden“, sagt der sechsfache Weltmeister der Nordischen Kombination. Der 29-jährige Oberstdorfer zeigt seit Januar aufsteigende Form, ist läuferisch einer der Weltbesten. Bild: Ralf Lienert 15 von 15 Der vermeintliche Problemfall kann zum X-Faktor werden. „Sie ist nach wie vor unser Sorgenkind“, hatte Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer wenige Tage für der WM über Juliane Seyfarth gesagt. Die 31-Jährige, die in diesem Winter noch nicht über Rang 17 hinausgekommen ist, sei aber ein „wichtiger Baustein für ein starkes Team“. Bild: Ralf Lienert Der vermeintliche Problemfall kann zum X-Faktor werden. „Sie ist nach wie vor unser Sorgenkind“, hatte Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer wenige Tage für der WM über Juliane Seyfarth gesagt. Die 31-Jährige, die in diesem Winter noch nicht über Rang 17 hinausgekommen ist, sei aber ein „wichtiger Baustein für ein starkes Team“. Bild: Ralf Lienert 1 von 15 Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold

Sie sagt: „Insgesamt habe ich meine Leistung in dieser Saison noch einmal gesteigert, nachdem ich im Sommer das erste Mal seit langer Zeit ohne Krankheit oder längere Pause durchtrainiert habe. Jetzt Teil des WM-Teams zu sein, ist für mich ein wichtiger Schritt. Das war das große Ziel der letzten Jahre.“

Zusammen trainieren Johannes Rydzek und seine Schwester nicht oft

Zusammen trainieren die Geschwister mittlerweile nicht mehr allzu oft. Zu differenziert sind die Inhalte der Einheiten, zu verschieden die Wege von Weltcup-Ort zu Weltcup-Ort. Umso mehr genießen sie die Tage, an denen sie rund um Oberstdorf doch mal gemeinsam unterwegs sind. Sie sehnen sich nach den Momenten, die nur ihnen beiden gehören. Zum Reden. Zum Zuhören. „Der Sport verbindet uns. Wir haben dieselbe Passion“, sagt Johannes Rydzek.

Beim 29-Jährigen ging es in den vergangenen Wochen wieder bergauf. Die Form scheint, pünktlich zur WM, wieder zu stimmen. Rydzek sagt: „Ich bin so weit sehr zufrieden, gerade die letzten Wochen haben mir wieder Selbstvertrauen gegeben. Das Springen stabilisiert sich auf einem recht ordentlichen Niveau. Wenn das Springen funktioniert, kann ich auch wieder vorne mitlaufen. Die letzten Prozent will ich jetzt noch rauskitzeln.“

Den Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf finden Sie hier.