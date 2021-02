Pressechefin Miriam Frietsch ist das Bindeglied bei der Nordischen Ski-WM

Miriam Frietsch koordiniert als Pressechefin 150 Journalisten bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Dabei muss sie nicht selten Kompromisse eingehen.

Handy, Diktiergerät, Notebook. Funkgerät, Headset und Tablet. Werkzeuge, Geräte, die Miriam Frietsch dieser Tage nicht mehr aus der Hand legt. Die 40-Jährige ist Pressechefin bei der Nordischen Ski-WM, koordiniert für die Dauer der Titelkämpfe über 150 Journalisten aus der ganzen Welt – Übertragungs-Teams nicht mitgerechnet.

„Ich bin für die Organisation des kompletten Medienbereichs, für die Kommunikation über das Event nach außen und für die Steuerung der Journalistenanfragen zuständig“, sagt Frietsch. „Im Grunde stellen wir sicher, dass möglichst alle mit ihren Arbeitsbedingungen bei der WM glücklich sind. Das ist in diesen Zeiten eine besondere Herausforderung.“

Heiße Phase der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf hat schon vor der Pandemie begonnen

Dabei hat die „heiße Phase“ der Vorbereitung für die Sonthoferin schon lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie begonnen. Seit 2009 ist Frietsch eine feste Größe im Oberstdorfer Tourismus – zunächst im Bereich der Unternehmenskommunikation, heute als Leiterin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Entsprechend hat die gebürtige Baden-Badenerin sämtliche WM-Bewerbungen der Oberstdorfer in den vergangenen Jahren aus touristischer Perspektive begleitet. „Für uns war es von Anfang an sinnvoll, die Themen Tourismus und Sport miteinander zu verknüpfen. Deshalb hat unser Bereich die WM-Bewerbungen immer schon flankiert“, sagt Frietsch.

Frietsch als Bindeglied zwischen Sport und Tourismus

Und so war die Oberallgäuerin nach den gescheiterten Versuchen in Korea und Barcelona auch 2016 beim Fis-Kongress in Cancún dabei, als Oberstdorf letztlich den Zuschlag für 2021 bekam. In den Folgejahren war Frietsch in einer eigens für die WM-Vorbereitung gegründeten Projektgruppe Bindeglied zwischen Sport und Tourismus, ehe die finale Entscheidung über das Amt der Pressechefin Ende 2019 fiel.

„Die Arbeit im Oberstdorfer Tourismus läuft während dieser Phase ohne mich weiter – jetzt bin ich zu 100 Prozent für die WM da“, sagt Frietsch, die ihre beruflichen Anfänge im Verbandswesen beim Deutschen Skiverband unter dem heutigen Pressechef Ralph Eder erlebte. „Viel Freizeit ist nicht mehr da. Die Tage werden länger, die Nächte kürzer.“

In den letzten Tagen vor dem Auftakt habe sie mit den Ressortleitern letzte Abläufe durchgesprochen, Platzkarten der Journalisten verteilt, Texte für das alle drei Tage erscheinende WM-Journal geplant und Positionen für Fotografen festgelegt.

Nordische Ski-WM während Corona-Pandemie

Freilich hat die dynamische Entwicklung in der Corona-Pandemie seit Herbst auch ihre Arbeit enorm beeinflusst. „Es ist eine besondere Herausforderung, den Journalisten die veränderten Rahmenbedingungen zu vermitteln, darauf zu achten, dass das Hygienekonzept streng umgesetzt und eingehalten wird, und trotzdem zu gewährleisten, dass ein guter Informationsfluss besteht“, sagt Frietsch.

Für Letzteres wurde eigens zur Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf ein „digitaler Presseraum“ eingerichtet, eine Plattform zum Austausch von Dateien, Fotos und Informationen. „In meiner Arbeit macht es kaum einen Unterschied, ob es 450 Journalisten sind, wie bei der WM 2005 – oder ob es 150 sind, wie heuer“, sagt Miriam Frietsch. „Unser Hauptziel ist, das sichere Arbeiten für alle bei der WM zu ermöglichen. Von daher sehe ich das große Event hier nicht als Risiko. Sondern als Chance.“

