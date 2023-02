Gibt es die erste Allgäuer Medaille? Das ist heute bei der Nordischen Ski-WM geboten

Die ersten Medaillen bei der 54. Nordischen Ski-WM werden vergeben. Das Programm für den Donnerstag und die Allgäuer Chancen im Überblick.

23.02.2023 | Stand: 07:22 Uhr

Ab 12 Uhr geht es heiß her auf der 1,2 Kilometer langen Sprintstrecke. Erst jagen exakt 100 Frauen aus 35 Nationen im 15-Sekunden-Rhythmus aus dem Stadion, um zunächst gegen die Uhr zu laufen – und einen der 30 Finalplätze zu ergattern. Bei den Männern (ab 12.45 Uhr) ist die Konkurrenz noch größer: 139 Starter aus 57 Nationen kämpfen ebenfalls um 30 Finalplätze.

Ab 14 Uhr gibt es dann fünf Viertelfinal-Läufe mit je 6 Teilnehmern. Die jeweils Ersten zwei ziehen ins Halbfinale ein, ebenso wie die zwei Zweitschnellsten Verlierer, die auch aus einem Lauf kommen können.

Ab 17 Uhr wird es aus Allgäuer Sicht spannend auf der Normalschanze, wenn die Oberstdorferin Katharina Althaus nach einer Medaille im Einzelspringen greift. Größte Konkurrentinnen sind die Österreicherin Eva Pinkelnig, die auch den Gesamtweltcup anführt sowie die Norwegerin Anna Odine Stroem, die die Qualifikation am Mittwoch für sich entschied. Zweite der Quali wurde mit einer Weite von 98,5 Metern Katharina Althaus, die vor allem mit einer der besten Anlaufgeschwindigkeiten des Feldes bestach.

Die deutschen Starterinnen beim Langlauf-Sprint (mit insg. 100 Athletinnen):

Startnummer 3: Laura Gimmler (29/SC Oberstdorf)

Startnummer 16: Victoria Carl (27/SC Motor Zella-Mehlis)

Startnummer 18: Sofie Krehl (27/SC Oberstdorf, Rettenberg)

Startnummer 29: Coletta Rydzek (25/SC Oberstdorf)

Einziger deutscher Starter beim Langlauf-Sprint (mit insg. 139 Athleten):

Startnummer 42: Janosch Brugger (25/WSG Schluchsee/Fischen)

Die deutschen Starterinnen beim Skispringen (mit insg. 40 Athletinnen):

Startnummer 20: Luisa Görlich (24 Jahre/WSV 08 Lauscha)

Startnummer 24: Anna Rupprecht (26/SC Degenfeld)

Startnummer 36: Selina Freitag (21/SG Nickelhütte Aue/ Oberstdorf

Startnummer 39: Katharina Althaus (26/SC Oberstdorf)

Das sagt Mitfavoritin Katharina Althaus vor der ersten Medaillenentscheidung:

„Mein Qualisprung war bisher der beste auf dieser Schanze. Ich habe mich bei der Anfahrt schon viel wohler gefühlt und hab gleich gemerkt, dass es sich so etwas leichter springen lässt. Von dem her gehe ich mit einem ganz guten Gefühl ins Finale am Donnerstag. Ich weiß, wenn die Sprünge passen, bin ich vorne mit dabei. Von dem her: Alles tipptopp.“

TV-Tipp: Die Sprint-Quali ab 12 Uhr wird nur von Eurosport übertragen, die Finals ab 14.30 Uhr vom ZDF und Eurosport. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

