Beim Kemptener Startup Numbat geht es jetzt um Milliarden

Das Start-up aus Kempten hat einen großen Investor an Land gezogen. Neues Geld soll das rasante Wachstum voranbringen. Neue Büroräume wurden bereits bezogen.

16.10.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Das Kemptener Start-up Numbat tritt weiter aufs Gaspedal. Dafür braucht es Kapital – und dieses hat das junge Unternehmen offenbar gefunden. Der Hersteller von Schnellladesäulen für E-Autos hat für seine großen Pläne, Tausende neue Schnellladepunkte zu bauen, einen neuen Investor an Land gezogen. Es geht um einen „dreistelligen Millionenbetrag“, teilt Numbat in einer Pressemitteilung mit. Insgesamt sollen jedoch Investitionen von deutlich „über einer Milliarde realisierbar“ werden.

Der Investor heißt Patrizia. Dabei handelt es sich um einen europäischen Immobilien- und Infrastruktur-Fonds mit Sitz in Augsburg, der laut Numbat den flächendeckenden Ausbau von Schnellladeinfrastruktur in Deutschland und darüber hinaus mitfinanzieren will. Das ist genau der Bereich, in dem das Start-up groß werden möchte. Und zwar so groß, dass es sich nach eigenen Angaben ab 2025 Marktführer für batteriegepufferte Schnellladesäulen in Europa nennen kann. Kosten pro Säule, die ihre Energie übers Niederspannungsnetz erhält: rund 250.000 Euro.

Start-up aus dem Allgäu: Numbat sammelt bei Investoren 140 Millionen Euro ein

Patrizia und ein Bankenkonsortium, also ein vorübergehender Zusammenschluss von Kreditinstituten, stellen in einem ersten Schritt 140 Millionen Euro bereit. Damit sollen dann 400 Ladesäulen auf Parkplätzen der Supermarktkette Tegut errichtet werden. 200 Ladepunkte sollen sogar noch in diesem Jahr errichtet werden. Tegut betreibt über 300 Filialen etwa in Hessen, Bayern oder Baden-Württemberg.

In den nächsten fünf bis zehn Jahren „reden wir von großen Investitionszahlen“, sagte Geschäftsführer Markus Schall bei der Eröffnung neuer Büroräume, die das Unternehmen kürzlich bezogen hat. In der Innenstadt von Kempten entwickelt Numbat nun in modernisierten Räumen der Seybandgruppe. Es ist der inzwischen vierte Umzug des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 2021. Dort arbeiten jetzt die derzeit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – vor einem halben Jahr waren es noch 70, in zwei bis drei Jahren sollen es zwischen 200 und 300 sein, erklärt Unternehmenssprecher Uli Benker. Kann man bei Numbat immer noch von einem Start-up, also einem jungen Unternehmen mit innovativen Ideen in der Gründungsphase, sprechen?

Die neuen Büroräume von Numbat in der Kemptener Innenstadt sind offen und ohne feste Arbeitsplätze für Mitarbeiter gedacht. Bild: Ralf Lienert

Numbat bezog erst kürzlich neue Geschäftsräume in Kempten

Auf jeden Fall, heißt es vor Ort. Rein optisch stimmt das wohl: Die Büroräume sind offen, es gibt kaum Wände und die Besprechungsräume sind gläsern. Die Personalabteilung heißt dort „People & Culture“ und beschäftigt sind überwiegend junge Mitarbeiter, denen laut den Gründern vor allem der Sinn ihrer Arbeit wichtig ist. Sich in dieser Situation an einen großen Konzern zu wenden, wie es etwa das Oberallgäuer Energie-Unternehmen Sonnen vor einigen Jahren getan hat, sei derzeit keine Option, sagt Schall.

Im Allgäu begegnen Verbrauchern die Numbat-Ladesäulen überwiegend an Feneberg-Filialen. Weitere Partner sind beispielsweise Euronics, Norma oder Hagebau, bei denen bereits Ladesäulen umgesetzt oder noch in Planung sind. In der Vergangenheit war das rasante Wachstum jedoch auch an Grenzen gestoßen: Wegen Lieferengpässen war es Ende des vergangenen Jahres nicht gelungen, die geplanten 50 Turboladesäulen im Allgäu zu platzieren. Das Problem habe sich aber gelöst, hieß es damals.

Was macht die Schnelladesäulen von Numbat besonders?

Die Numbat-Ladesäulen zeichnen sich laut ihren Entwicklern Martin Schall und Maximilian Wegener vor allem dadurch aus, dass sie zur richtigen Zeit kommen. Auf einen Schnellladepunkt würden derzeit 124 Elektrofahrzeuge kommen, sagt Sprecher Benker. Numbat gehe davon aus, dass sich diese Situation noch verschärfe. Etwa an Autobahnen mangele es an Ladeoptionen. Binnen 15 Minuten könne ein E-Auto an den „Numbats“ zu 80 Prozent geladen sein. Installiert seien zum jetzigen Zeitpunkt 200 Schnellladepunkte. Der Großteil davon noch in Deutschland.