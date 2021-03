Nur Stückwerk auf den Allgäuer Gleisen

Was das Bundesverkehrsministerium plant, um den Schienenverkehr aufzuwerten, ist aus Allgäuer Sicht dürftig, findet unser Kommentator Markus Raffler.

03.03.2021 | Stand: 19:19 Uhr

Wirklich gute Nachrichten klingen anders: Was das Bundesverkehrsministerium in sein Milliarden-Programm zur Aufwertung des Schienenverkehrs packen will, ist aus Allgäuer Sicht dürftig. Zwar soll die wichtige Achse Ulm-Oberstdorf wie erhofft elektrifiziert werden – aber eben nur bis Kempten. Statt umweltfreundlich und in einem Rutsch bis ins südliche Oberallgäu reisen zu können, müssen Fahrgäste auf halber Strecke umsteigen. Warum bloß macht der Bund hier nur stümperhaftes Stückwerk? Noch enttäuschender ist der Verzicht auf den Ausbau der Strecke Augsburg-Buchloe. Sie wäre eine wichtige Querverbindung zur neu elektrifizierten Strecke München-Lindau-Zürich und böte den Einstieg in eine weitere Elektrifizierung bis Kempten. Nur: Mit „wäre“ und „könnte“ lässt sich die Bahn im Allgäu nicht zukunftsfit machen.

Im Gegenteil: Mit der Festlegung des Bundes auf das aktuelle Programm werden weitere Elektrifizierungen in der Region trotz großspuriger Ankündigungen von Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel auf Jahre hinaus Illusion bleiben. Dies dürfte auch all jene enttäuschen, die den autobahngleichen Ausbau der B12 mit Blick auf den erwarteten Schienenausbau und die erhoffte Verlagerung der Verkehrsströme für verkehrt halten.

Alternative Antriebe auf Allgäuer Gleise

Umso wichtiger ist es nun, alternative Antriebe auf die Allgäuer Gleise zu holen. Einen Lichtblick gibt es hier bereits: Die Hochschule Kempten plant ein Forschungsprojekt mit einem Volumen von 2,4 Millionen Euro. Es soll unter anderem die Wasserstofftechnik anschieben – und das klingt zum Glück tatsächlich nach Zukunft.

