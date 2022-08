Zwei Allgäuer Jugendbildungsstätten setzen seit Jahresbeginn ausschließlich auf vegetarische Speisen. Unsere Autoren haben dazu unterschiedliche Meinungen.

25.08.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Die Jugendbildungsstätten in Babenhausen (Unterallgäu) und Bad Hindelang (Oberallgäu) verzichten seit Anfang des Jahres bei der Verpflegung ihrer Gäste auf Fleisch: Das komme überwiegend gut an. Auch unserer Autorin Simone Härtle findet: Gute Enscheidung! Warum man in Extreme verfallen muss, fragt dagegen Rundschau-Leiter Helmut Kustermann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.