„Für Frieden braucht es ein Miteinander der Kulturen und Religionen“

Am 9. und 10. Juli findet "Obadoba", der Gipfeldialog der Weltreligionen, im Allgäu statt. Die Organisatoren erklären im Interview die Hintergründe.

08.07.2022 | Stand: 09:38 Uhr

„Obadoba“, der Gipfeldialog der Weltreligionen, findet von Samstag bis Sonntag, 9. bis 10. Juli, im Allgäu statt. Die Organisatoren Michael Lucke und Stefan Topp sprechen über die Hintergründe.

Sie sind Unternehmer. Warum organisieren Sie gemeinsam einen „interreligiösen Dialog“?

Michael Lucke: Vor drei Jahren haben wir den ersten Gipfel-Dialog organisiert. Wir wollten einen Raum schaffen, wo alle Weltreligionen sich austauschen können, dafür sind unsere Berge so einzigartig. Und wir wollten bei aller Unterschiedlichkeit das Gemeinsame der Religionen zeigen.

Stefan Topp: Der zweite wesentliche Impuls für die Veranstaltung ist, dass wir nur Frieden auf dieser Welt herstellen können, wenn wir ein Miteinander der Kulturen und Religionen schaffen. Das gilt im Großen in der Politik, aber genauso auch im Kleinen, hier bei uns vor Ort. Leider erleben wir in vielen Lebensbereichen eine Kultur der Abgrenzung, welche geprägt ist von Vorurteilen und Stigmatisierung. Dabei weisen die Religionen einen großen Schatz an Lebensethik, tieferer Weisheit und zentralen gemeinsamen Werten auf, die man in einem dialogischen Kontext erfahren darf. Diversity ist somit nicht Bedrohung, sondern Bereicherung!

Was bedeutet Religion für Sie?

Michael Lucke: Religion ist für mich ein Kraftgeber, Teil meines Wertekompasses, aber auch von unserer Gesellschaft und Kultur.

Topp: Ich denke, dass der lateinische Ursprung des Wortes „religare“ das ganz gut beschreibt als Anbindung, Rückbindung. Ich kann mir vorstellen, dass alle großen Religionsstifter genau das wollten, den Menschen wieder mit sich und dem göttlichen Ursprung in Verbindung zu bringen.

"Obadoba" im Allgäu: Muss man an Gott glauben, um etwas mitzunehmen?

Muss man an einen Gott glauben, um bei der Veranstaltung etwas mitzunehmen?

Stefan Topp: Nein, man muss nicht einer Glaubensrichtung angehören, um an der Veranstaltung im Allgäu teilnehmen zu können. Es bedarf lediglich des Interesses und der Bereitschaft, sich für die kulturelle und religiöse Vielfalt dieser Welt zu öffnen.

An wen richten sich die Veranstaltungen der beiden Tage?

Michael Lucke: Die Tage haben unterschiedliche Schwerpunkte mit gleichen Botschaften. Der Samstagvormittag im Theater in Kempten beinhaltet Vorträge und Diskussion. Nachmittags geht es vor allem um gemeiname Erfahrungen bei Yoga, Singen, Tanzen und Gesprächen in kleinen Gruppen. Der Sonntag ist dann der Höhepunkt: Ab 10 Uhr spielen Vuimera auf dem Fellhorn, dann folgt das Gipfeltreffen. Das sind einfach sehr schöne und auch emotionale Momente.

Das Programm von "Obadoba" im Allgäu:

Am Samstag (9.Juli) geht es los um 8.30 Uhr im THEaterOben in Kempten mit verschiedenen Vorträgen. Das komplette Programm gibt es hier. Sonntag (10.Juli) beginnt auf dem Fellhorn um 10 Uhr ein Konzert von Vuimera, ab 11 Uhr „Gipfeldialog der Weltreligionen“.

Für die Vorträge am Samstagvormittag gibt es Karten unter 0831/2065555 beziehungsweise online. Das übrige Programm ist für alle Teilnehmer frei.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.