Nach dem Tod einer Krankenpflegerin (55), die zweieinhalb Wochen zuvor eine Impfung mit AstraZeneca bekommen hatte, liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor.

24.03.2021 | Stand: 17:33 Uhr

Eine 55-jährige Pflegerin am Immenstädter Krankenhaus, die eine Corona-Impfung mit AstraZeneca bekommen hatte, ist an einer Hirnvenen-Thrombose gestorben. Dieses vorläufige Obduktionsergebnis hat die Kemptener Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt.