Wenn der Urlaub zu spät beginnt

Mehr als die Hälfte der Fernzüge erreicht Oberstdorf zu spät. Warum der Allgäuer Bahnhof so schlecht abschneidet und wie der Tourismuschef die Lage einschätzt.

19.06.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Mit neun Minuten Verspätung kommt der IC 2085 aus Hannover spät nachmittags am Gleis vier in Oberstdorf an. Für einen Fernzug erscheint die Verzögerung nicht sonderlich lang. Doch sie ist am Oberstdorfer Bahnhof kein Einzelfall. Bei einem bayernweiten Vergleich, bei dem Verspätungen von Fernzügen anhand Daten des Internetportals Zugfinder.net betrachtet wurden, landete Oberstdorf auf dem letzten Platz. 53 Prozent – also mehr als jeder zweite Fernzug – erreichten 2022 den Bahnhof in der südlichsten Gemeinde Deutschlands mit Verspätung.

Je länger Züge unterwegs sind, desto anfälliger sind sie für Verspätungen, sagt ein Experte des Fahrgastverbands Pro Bahn. Ein IC aus Hannover braucht laut DB-Fahrplan beispielsweise acht Stunden nach Oberstdorf. Auch dass die Strecke zwischen Oberstdorf und Immenstadt nur eingleisig befahrbar ist, hält er für einen Grund der Unpünktlichkeiten.

Tourismusdirektor: "Ärgerlich für den Gast"

Dass dies die Ursachen für die Verspätungen sind, glaubt auch Oberstdorfs Tourismusdirektor Frank Jost. Oft müssen Züge warten, weil ein anderer Zug auf der eingleisigen Strecke ab Immenstadt unpünktlich ist. Damit, dass Oberstdorf im bayerischen Vergleich Letzter wird, hat er nicht gerechnet: „Uns war dieses Problem in der Form nicht bekannt.“ Seit der Einführung des Bus-Inklusive-Angebots im Gemeindegebiet fahren immer mehr Urlauber mit dem Zug nach Oberstdorf, sagt Jost. „Wir würden uns wünschen, dass noch mehr Gäste auch mit Fernzügen direkt nach Oberstdorf kommen.“ Das diese am Bahnhof so oft zu spät ankommen, sei „ärgerlich für den Gast“.

Ein Fahrgast steigt aus dem IC aus Hannover und schiebt sein E-Bike den Bahnsteig entlang. Wolfgang Schnödelbauer ist nur für einen kurzen Aufenthalt mit dem Direktzug ins Allgäu gereist. Der 71–Jährige sagt, er sucht sich nun eine Übernachtungsmöglichkeit und will am nächsten Tag mit dem Rad zurück in seine Heimatstadt nach Wolfsburg fahren. Schnödelbauer sieht die neun Minuten Verspätung gelassen. Als er die gleiche Tour schon einmal gemacht hat, habe der Fernzug aus Hannover auch keine lange Verspätung gehabt.

Mancher Fahrgast sieht die Verspätungen locker

Eine Oberstdorferin, die oft mit der Bahn fährt und auch schon per Fernzug aus Hannover oder Hamburg nach Oberstdorf unterwegs war, sagt, dass sie Verspätungen bei Fernzügen locker sieht. Ärgerlicher sei es, wenn man auf der Fahrt nach Oberstdorf umsteigen müsse und durch Verspätungen Anschlusszüge verpasse.

Und was sagt die Deutsche Bahn (DB) zum schlechten Abschneiden des Allgäuer Bahnhofs? Eine Sprecherin teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass sie sich nicht zur Pünktlichkeit einzelner Strecken oder Bahnhöfe äußert. Auch am Bahnsteig in Oberstdorf will keiner der Mitarbeiter Auskunft geben. In ihrer Antwort verweist die Pressesprecherin auf eine zu hohe Auslastung des Schienennetzes, die mit Bauarbeiten zur Erneuerung und Erweiterung der Strecken einhergehe.

Gibt es eine Möglichkeit auf die Verspätungen der Fernzüge einzuwirken? „Wir sind im Dialog mit der Bahn“, sagt Frank Jost. Es gehe bei den Gesprächen mit der DB neben Projekten wie „WinterRail“ auch konkret um die Fernzugverbindungen nach Oberstdorf. Er sei sich sicher, dass die Verspätungen der Fernzugverbindungen im nächsten Austausch mit der DB Thema werden, sagt Jost.