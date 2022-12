Hohe fünfstellige Beträge ergaunert: Betrüger zocken mehrere Allgäuer Rentner ab

Weit über 100.000 Euro ergaunerten Betrüger von Rentnern in Oberstdorf, Füssen und Memmingen. Wie die Kriminellen im Einzelnen vorgingen.

10.12.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Büchertrick, Enkeltrick und das Konto leergeräum: In drei besonders schweren Betrugsfällen fahndet die Polizei im Allgäu nach den Tätern.

Oberstdorf: Betrüger verkaufen wertlose Bücher völlig überteuert

Wie jetzt bekannt wurde hat ein Betrüger in Oberstdorf einem älteren Ehepaar für über ein Jahr lang regelmäßig angeblich wertvolle Bücher verkauft. Die Schmöker sind in Wahrheit jedoch wertlos. Das Ehepaar ließ sich sogar dazu verleiten, Provisionsgebühren in Höhe von 5000 Euro an den Betrüger zu entrichten. Der Gesamtschaden für das Ehepaar beläuft sich auf über 41.000 Euro.

Füssen: Betrüger räumen unbemerkt Girokonto leer

Heftig ist auch der Schaden für einen 77-jähriger Füssener. Er hatte am Freitagabend bemerkt, dass seine EC-Karte gesperrt war. Daraufhin durchstöberte er seine Kontoauszüge und stellte fest, dass sein gesamtes Guthaben fehlte. Ein oder mehrere Betrüger haben innerhalb von zwei Wochen über 270 unberechtigte Abhebungen gemacht Der geschädigte Kontoinhaber erstattete Anzeige bei der Polizei Füssen gegen die unbekannten Täter.

Die Beamten nahmen die Auszüge sofort etwas genauer unter die Lupe und stellten fest, dass Nordrheinwestfalen die Polizei in ähnlichen Fällen ermittelt. Die Füssener Beamten kontaktierten das Landeskriminalamt in Düsseldorf. Von dort aus wurden noch am Samstagmorgen in mehreren Regierungsbezirken in NRW Beweissicherungsmaßnahmen eingeleitet. Details kann dei Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht geben.

Memmingen: Rentnerin fällt auf Enkeltrick herein

In Memmingen erhielt eine Rentnerin am Freitag einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin. Diese weinte am Telefon und sagte, dass sie einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Kurz darauf rief ein angeblicher Richter vom Amtsgericht bei der Rentnerin an. Er habe für die Enkelin eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro festgelegt, andernfalls müsse sie ins Gefängnis. Nachdem die Rentnerin eine große Menge Bargeld daheim hatte, kam kurz darauf eine angebliche Mitarbeiterin vom Amtsgericht vorbei und holte einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag bei der Seniorin ab. Die Polizei Memmingen ermittelt nun gegen die unbekannten Betrüger.

