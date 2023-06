Norovirus-Ausbruch: Jetzt spricht der Wirt der Kemptener Hütte

Nach dem Norovirus-Fall auf einer Berghütte im Raum Oberstdorf gibt das Landratsamt vorerst Entwarnung. Was sagen Hüttenwirt Martin Braxmair und Wanderer?

25.06.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Wer an diesem Donnerstagmorgen zur Kemptner Hütte in den Oberstdorfer Bergen aufsteigt, der ist ganz alleine unterwegs – trotz perfekten Bergwetters. Das ist sehr ungewöhnlich. „Aufgrund einer unklaren Infektionslage bezüglich Norovirus empfehlen wir keinen Hüttenaufenthalt im Gemeindegebiet Oberstdorf“, heißt es auf einem Hinweisschild der Gemeinde am Beginn des Wegs.

