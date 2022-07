Unbekannte haben die Weide bei einer Alpe in Oberstdorf unter Wasser gesetzt. Was das für die Betreiberin der Alpe bedeutet und was die Polizei nun unternimmt.

07.07.2022 | Stand: 13:03 Uhr

In den vergangenen Wochen haben die Kühe an einer Alpe in Kornau bei Oberstdorf ziemlich nasse Füße bekommen. Unbemerkt stand ein Teil der Weide mehr als einen Monat lang unter Wasser. Weil bisher unbekannte Täter einen Wasserhahn an der Alpe aufgedreht haben, liefen über eine Drainage insgesamt 6000 Kubikmeter Wasser auf die Wiese - stetig, Liter für Liter. Und keiner hat es gemerkt - bis zum vergangenen Mittwoch.

Wasserhahn an Alpe bei Oberstdorf läuft: Millionen Liter Wasser gelangen aufs Feld

Angelika Hansbauer, Betreiberin der Alpe, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass Hahn und Schacht auf der Weide sind, "falls dort irgendwann ein Brunnen hinkommen sollte." Anders als in Medienberichten angenommen, befindet sich der Wasserhahn übrigens nicht direkt an der Alpe, sondern in einem Schacht einige hundert Meter von der Hütte entfernt - und zudem im eingezäunten Bereich. Außerdem ist der Schacht mit einem schweren steinernen Deckel abgedeckt. Ein Versehen war das Ganze also nicht, da ist Hansbauer sich sicher.

Aus diesem Hahn in Oberstdorf lief wochenlang das Wasser heraus. Bild: Angelika Hansbauer

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

So reagiert die Betreiberin der Alpe in Oberstdorf

Dort wo das Wasser den Abhang hinablief, sei das Unkraut gewuchert, berichtet Hansbauer. Das Gestrüpp habe wohl perfekte Bedingungen zum Wachsen gehabt. Mittlerweile sei die Stelle aber wieder einigermaßen in Ordnung gebracht, das Unkraut entfernt. Das größere Problem sei die bevorstehende Rechnung, sagt Hansbauer. Denn die könnte ziemlich hoch ausfallen.

Die polizeilichen Ermittlungen in Oberstdorf laufen - Potenzielle Straftat steht im Raum

Aktuell ermittelt die Polizei in Oberstdorf gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl, berichtet Polizeisprecher Holger Stabik. Eine potenzielle Straftat steht also im Raum. Auch ein möglicher Hausfriedensbruch sei denkbar. "Zivilrechtlich ist das natürlich wieder eine andere Geschichte", sagt Stabik. Da gehe es darum, dass die Verantwortlichen für den entstandenen Schaden der Familie Hansbauer aufkommen.

Wohin können sich Zeugen wenden?

Lesen Sie auch

Sechs Millionen Liter Wasser Wasserhahn an Alpe bei Oberstdorf läuft wochenlang - Flurschaden und immense Kosten

Um die Täter zu ermitteln, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08322/9604-0. Das sei wohl die größte Chance, die Tat aufzukären, vermutet Stabik. "Wenn jemand im Schacht rumklettert, fällt das wahrscheinlich schon auf."

Selbst befürchten muss Familie Hansbauer seitens der Polizei immerhin nichts, versichert der Polizeisprecher. "Das wäre ja so, als würde jemand anders dein Haus anzünden und du musst dafür gerade stehen."

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.