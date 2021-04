Obstbauern am Bodensee bangen angesichts der kalten Nächte um die Ernte. Es gibt bereits Frostschäden. Warum die Obstblüte immer früher beginnt.

15.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Deutliche Frostschäden gibt es in der Obstbauregion am Bodensee. „Die Situation ist aber nicht vergleichbar mit dem Katastrophenjahr 2017“, sagt Bauernverbandsobmann Dieter Mainberger aus dem Bodenseekreis. Aber: „Wir zittern weiter.“ Dass es Verluste geben gibt, zeichnete sich bereits nach den kalten Nächten in der vergangenen Woche ab. Am Wochenende hatte die Vegetation dann bei milden Temperaturen noch kurz zugelegt, bevor es am Montag erneut kalt wurde.