Offenbar neue Corona-Variante in Südfrankreich entdeckt - Omikron dominiert in Baden-Württemberg

In Frankreich wurde offenbar eine neue Corona-Variante entdeckt. Die Omikron-Variante dominiert jetzt auch in Baden-Württemberg. Mehr im Newsblog.

04.01.2022 | Stand: 22:12 Uhr

Dienstag, 22.10 Uhr: „Diese Menschen sind im Alltag wirklich eingeschränkt“ - Ärzte aus dem Allgäu über Long Covid

Immer wieder wird über harte Coronaverläufe berichtet. Auch nach einem milden Verlauf können Probleme bleiben – die auch Mediziner im Allgäu herausfordern.

Dienstag, 4. Januar, 20.45 Uhr: Corona-Proteste: Faeser pocht auf Einhaltung des Versammlungsrechts

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plädiert für ein hartes Durchgreifen im Fall von Bedrohungen und Gewalt bei Protesten gegen die Corona-Politik. "Es gilt natürlich das Versammlungsrecht. Und ich bin sicher, dass die Sicherheitsbehörden das auch überall umsetzen", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag dem ARD-Hauptstadtstudio. Das bedeute, dass eine Versammlung aufgelöst werde, wenn sie nicht angemeldet sei.

"Und wenn Gewalt passiert, dann wird natürlich durchgegriffen", unterstrich die Innenministerin. Bedrohungen und Gewalt könnten nicht hingenommen werden. "Wenn Menschen radikal werden und ausfallend werden, dann finde ich, ist eine Grenze erreicht. Dann muss der Rechtsstaat auch mit aller Härte durchgreifen." Faeser betonte, ein übergroßer Teil der Bevölkerung halte sich seit 22 Monaten an die Corona-Schutzmaßnahmen. "Wir sehen keine gespaltene Gesellschaft - im Gegenteil."

Bei den Demonstranten müsse man sehr genau differenzieren, so die SPD-Politikerin. Nur eine ganz kleine Minderheit sei radikal. An die Teilnehmer der Kundgebungen appelliert sie: "Gucken Sie genau hin, mit wem gehen Sie denn da demonstrieren. Natürlich ist Kritik in einer Demokratie immer sehr erwünscht, solange sie auf dem Boden der Verfassung stattfindet."

Dienstag, 4. Januar, 20 Uhr: Wegen Corona-Sorgen: Langlauf-Weltcup in Frankreich abgesagt

Wegen Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und bezüglich der Omikron-Variante haben die Organisatoren den für Mitte Januar in Frankreich geplanten Skilanglauf-Weltcup abgesagt. Das teilte der Weltverband Fis am Dienstagabend mit. Die Wettbewerbe in Les Rousses sollten eigentlich vom 14. bis zum 16. Januar ausgetragen werden.

Dienstag, 4. Januar, 19 Uhr: "Die Ersten haben bereits gekündigt" - Pflegeheim-Leitungen üben scharfe Kritik an Impfpflicht für Pflegekräfte

Das Gesetz sorgt für Frust bei Betroffenen. Warum sich Beschäftigte der Ostallgäuer Seniorenheime darüber hinaus von der Politik im Stich gelassen fühlen. Die Hintergründe.

Dienstag, 4. Januar, 18.15 Uhr: Omikron-Variante dominiert in Baden-Württemberg

Omikron ist zur dominierenden Variante des Coronavirus in Baden-Württemberg geworden. Eine aktuelle Abfrage bei den Laboren zeige, dass bereits jetzt bei über 50 Prozent aller SARS-CoV-2 Diagnosen die Omikron-Variante nachgewiesen werde, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart am Dienstag mit.

Es könne daher spätestens in 7 bis 14 Tagen damit gerechnet werden, dass die allermeisten Infektionen im Land auf Omikron zurückgehen werden. Die Zahl der an das Landesgesundheitsamt übermittelten Omikron-Fälle stieg am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) auf 5283. Das sind 1003 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Behörde zählt dazu sowohl Fälle, die über eine vollständige Erbgutanalyse sicher nachgewiesen sind als auch Infektionen, bei denen ein variantenspezifischer PCR-Test einen Verdacht auf Omikron ergeben hat. Zuvor hatten der "Südkurier" und der SWR berichtet.

Omikron ist bereits in mehreren Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg die vorherrschende Variante des Coronavirus.

Dienstag, 4. Januar, 17.35 Uhr: Offenbar neue Corona-Variante in Südfrankreich entdeckt

Die neue Mutation des Coronavirus könnte ihren Ursprung in Kamerun haben. Sie weist mehr Veränderungen am Spike-Protein auf als die Omikron-Variante. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Dienstag, 4. Januar, 17.20 Uhr: Oktoberfest im Sommer? Wie das größte Volksfest der Welt trotz Corona vielleicht stattfinden kann

Um das Oktoberfest 2022 wegen Corona nicht erneut absagen zu müssen, zieht die Stadt München eine Vorverlegung in Erwägung. Doch die Wirte sind skeptisch. Mehr dazu.

Dienstag, 4. Januar, 17 Uhr: Prien sieht vorerst kein Ende der Maskenpflicht in Schulen

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien sieht in diesem Halbjahr keine Chance auf ein Ende der Maskenpflicht an Schulen. "Ich bin ein großer Fan der Maskenpflicht", sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtensender Welt am Dienstag. Die Maske sei ein sehr wirksames Instrument zur Pandemiebekämpfung und zur Dämpfung des Infektionsgeschehens. "Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass wir jetzt auch in Schleswig-Holstein wieder mit der Maske in den Schulbeginn nach den Ferien starten. Das ist inzwischen auch Konsens in allen anderen Bundesländern." Eine Lockerung der Maskenpflicht könne man erst in der zweiten Jahreshälfte diskutieren.

Dienstag, 4. Januar, 16.20 Uhr: Spekulationen um Impfstatus von Harald Schmidt

Eine mehrdeutige Aussage des Entertainers Harald Schmidt ("Die Harald Schmidt Show") hat für Spekulationen um seinen Impfstatus gesorgt. Er sei auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen, sagte der 64-Jährige der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) in einem Interview. "Das lässt alles offen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst gibt’s schnell was auf den Aluhut." Der Satiriker, Komiker und Late-Talker Schmidt, dessen TV-Karriere in den 80ern startete, zählt zu den beliebtesten Fernsehgesichtern in Deutschland. Als Schauspieler trat er in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" auf.

Ist Harald Schmidt geimpft? Ein Interview löst Spekulationen um seinen Impfstatus aus. Bild: Georg Hochmuth, dpa

Dienstag, 4. Januar, 15.25 Uhr: Nächste Corona-Fälle bei den Bayern: Sané und Upamecano positiv getestet

Bayern München wird weiterhin vom Corona-Virus geplagt. Nun wurden die Spieler Sané und Upamecano positiv getestet. Damit gibt es insgesamt acht Corona-Fälle. Mehr dazu.

Dienstag, 4. Januar, 14.55 Uhr: Omikron-Variante nun vorherrschend in Niedersachsen

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Niedersachsen mittlerweile vorherrschend. In der vergangenen Woche sei bei rund 70 Prozent der untersuchten Tests diese Variante nachgewiesen worden, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover. Demnach wurden insgesamt rund 1400 Tests auf die Varianten untersucht, in etwas mehr als 1000 Fällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. In der ersten Dezemberwoche lag dieser Anteil den Angaben zufolge noch bei 2,2 Prozent. Damals wurden rund 2100 Tests untersucht. Das Landesgesundheitsamt hatte die Omikron-Variante in Niedersachsen erstmals am 3. Dezember nachgewiesen.

Auch in Hamburg hat sich Omikron nach Einschätzung des Senats zur dominanten Variante des Coronavirus entwickelt. "Wir müssen davon ausgehen, dass Omikron mittlerweile die vorherrschende Variante ist", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag in Hamburg. Derzeit seien zwar erst knapp 300 Fälle durch eine Sequenzierung nachgewiesen worden. Diese lägen aber aufgrund der Dauer des Nachweisverfahrens schon zwei Wochen zurück. Zudem gebe es Hunderte Verdachtsfälle.

Dienstag. 4. Januar, 14.40 Uhr: Testpflicht für Kita-Kinder im Allgäu: Das müssen Eltern jetzt wissen

Kinder in Kitas müssen ab 10.1. auf Corona getestet werden. Reicht ein Selbsttest? Wer zahlt und wer kontrolliert eigentlich? Die wichtigsten Infos für Eltern.

Dienstag, 4. Januar, 13.20: Verstoß gegen Corona-Auflagen in Oberstaufen

In Oberstaufen haben Betreiber einer Gaststätte gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Bei Kontrolle am Montag stellten die Beamten der Oberstaufener Polizei fest, dass die Verantwortlichen bei mehreren Gästen den Impf- oder Genesennachweis nicht überprüften und die Vorgaben zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes nicht eingehalten wurden. Es ergeht Anzeige an das Landratsamt Oberallgäu.

Dienstag, 4. Januar, 12.50 Uhr: Corona in Bayern: Omikron-Fälle verdoppeln sich innerhalb weniger Tage

Omikron breitet sich in Bayern rasch aus. Die besonders ansteckende Virus-Variante sorgt zudem für einen landesweiten Anstieg der Corona-Fallzahlen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 4. Januar, 12.20 Uhr: Schulen in Bayern sollen mit Präsenzunterricht starten

Auch nach den Weihnachtsferien soll es in Bayern Präsenzunterricht an den Schulen geben. Das sagt Kultusminister Piazolo in der BR24 Rundschau.

Dienstag, 4. Januar, 11.35 Uhr: Italiens Torwart-Legende Buffon coronapositiv

Die italienische Torwart-Legende Gianluigi Buffon ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Keeper von Zweitligist Parma Calcio habe ein positives Ergebnis bei Routinetests erhalten, teilte der norditalienische Club am Dienstag mit. Der 43-Jährige habe sich isoliert. Buffon war nach dem Ende der vergangenen Saison von Juventus Turin zurück nach Parma gewechselt, wo seine Karriere einst begann. Parma stieg damals in die Serie B ab. Der Verband hatte kurz vor dem Jahreswechsel wegen zahlreicher Corona-Fälle in den Zweitliga-Mannschaften entschieden, zwei Spieltage zu verschieben.

Fußball: Serie A, Italien, Juventus Turin - Crotone Calcio, 23. Spieltag im Allianz Stadion. Gianluigi Buffon von Juventus wärmt sich vor dem Spiel auf. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Marco Alpozzi, LaPresse via ZUMA Press, picture alliance, dpa

Dienstag, 4. Januar, 11.05 Uhr: Neues Testzentrum am Lindauer Klinikum - Öffnungszeiten im neuen Jahr

Seit Mitte Dezember gibt es am Lindauer Klinikum ein neues Testzentrum, betrieben von der DMR Invest GmbH. Zu folgenden Öffnungszeiten können Bürgerinnen und Bürger dort Poc-Antigentests machen lassen:

Montag: 7 bis 16 Uhr

Dienstag bis Freitag: 7 bis 10 Uhr und 13.30 bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag: 13.30 bis 20 Uhr

Während dieser Öffnungszeiten kann man sich auch ohne Reservierung testen lassen. Um Wartezeiten geringzuhalten und reibungslose Abläufe sicherzustellen, werden alle Besucher jedoch gebeten, über den Internetauftritt www.lindau-test.de einen Termin zu buchen.

Neben den bekannten PoC-Schnelltests werden nun auch Spucktests angeboten. Diese werden besonders für Kindergartenkinder und Schulkinder empfohlen und werden aktuell an nur sehr wenigen Teststellen angeboten. In Bayern gilt ab dem 10. Januar 2022 eine Testnachweispflicht für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Dienstag, 4. Januar, 11 Uhr: Deutsche Skispringer haben allesamt dritte Corona-Impfung erhalten

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog zur Vierschanzentournee.

Dienstag, 4. Januar, 10.35 Uhr: USA: Erstmals mehr als eine Million neue Corona-Fälle an einem Tag

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in den USA hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million überschritten. Mit rund 1,084 Millionen neuen Fällen am Montag erfassten die Behörden fast doppelt so viele wie vor genau einer Woche (544 329), wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervorging.

Der bisherige Höchstwert wurde am 30. Dezember mit 590 576 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion blieb mit 1693 am Montag vergleichsweise stabil. Wegen der Feiertage sind die Daten allerdings mit Vorsicht zu bewerten.

Dienstag, 4. Januar, 10.30 Uhr: Aiwanger warnt: Verkürzte Quarantäne birgt Risiken

Quarantänezeiten zu verkürzen hält Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nicht für sinnvoll. Zuvor müsse gesichert sein, ab wann Infizierte nicht mehr anstecken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 4. Januar, 9.35 Uhr: Impfstoff-Panne in Hannover: 42 Kinder erhalten Dosis für Erwachsene

In Hannover sind 42 Kinder mit Corona-Impfdosen für Erwachsene geimpft worden. Was bedeutet das für die Jungen und Mädchen?

Dienstag, 4. Januar, 8.10 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 199,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag waren es 191 gewesen. Seit dem 30. Dezember steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht. (Die Inzidenzwerte für das Allgäu finden Sie hier.)

Das RKI verweist allerdings darauf, dass es über die Feiertage weniger Corona-Tests gab und von den örtlichen Gesundheitsämtern weniger Infektionen gemeldet wurden, so dass die Zahlen unvollständig sein könnten.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI binnen eines Tages 3673 Corona-Neuinfektionen und 48 neue Todesfälle. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 07.30 Uhr wiedergeben.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.339.875 nachgewiesene Infektionen in Bayern mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Dienstag, 4. Januar, 7.55 Uhr: Sonder-Impftermine an Dreikönig in Lindau und Lindenberg

In den beiden Impfzentren in Lindenberg und Lindau werden am 6. Januar von 12 bis 17.30 Uhr Sonder-Impftermine ohne Voranmeldung angeboten. Zur Verfügung steht nur der Impfstoff von Moderna, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Seit November 2021 empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) diesen Impfstoff vorsorglich für die Anwendung bei Personen ab 30 Jahren. Aus diesem Grund können bei dieser Sonder-Impfaktion nur Personen, die über 30 Jahre alt sind, eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung erhalten.

Dienstag, 4. Januar, 7.50 Uhr: Medien spekulieren über fünften Lockdown in Österreich

Bei einem Corona-Gipfel sollen am Donnerstag in Österreich weitere Schritte gegen die Pandemie beschlossen werden. Kommt jetzt der fünfte Lockdown? Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 4. Januar, 7.22 Uhr: Protest gegen Corona-Maßnahmen - erneut Tausende auf den Straßen

In zahlreichen Städten in Deutschland sind am Montagabend wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Hier lesen Sie mehr.

Dienstag, 4. Januar, 7.10 Uhr: Macht die Corona-Impfung unfruchtbar? Ein Faktencheck

"Bist du gegen Corona geimpft?" Darauf antworten junge Menschen mitunter: "Nein, ich will noch Kinder haben." Ist das eine berechtige Sorge? Ein Faktencheck.

Dienstag, 4. Januar, 6.35 Uhr: "Nicht blind in eine fünfte Welle zu laufen": Holetschek fordert bundesweite Omikron-Regeln

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erhofft von der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag bundeseinheitliche Corona-Regeln. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 4. Januar, 6.10 Uhr: RKI registriert 30.561 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 239,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 239,9 an. Er steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Inzidenzwert bei 232,4 gelegen, vor einer Woche bei 215,6 (Vormonat: 432,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30 561 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.19 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 21.080 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 356 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 372 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,07 (Sonntag 3,12) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 6.531.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 112.579.

