Olaf Scholz kommt ins Füssener Festspielhaus - AZ-Leser stellen ihm Fragen

Olaf Scholz kommt am Donnerstag, 13. Juli, nach Füssen. Wie Sie das "Kanzlergespräch" aus dem Festspielhaus Neuschwanstein live verfolgen können.

07.07.2023 | Stand: 13:12 Uhr

150 Leserinnen und Leser der Allgäuer Zeitung haben am Donnerstag, 13. Juli, ab 18.30 Uhr die Gelegenheit, Fragen an Scholz zu stellen. Sie wurden bereits per Losentscheid ermittelt. Bei den Fragen gibt es keine Tabus. Die Gäste können Scholz mit jedem Thema konfrontieren, das ihnen am Herzen liegt. Das „Kanzlergespräch“ im Festspielhaus Neuschwanstein dauert 90 Minuten.

Kanzlergespräch in Füssen: So läuft der Talk mit Lesern der Allgäuer Zeitung

Es handelt sich dabei um eine Veranstaltungsreihe, die seit vergangenem Jahr läuft. Nach der Begrüßung durch einen Moderator oder eine Moderatorin und einigen Worten des Kanzlers startet gleich die Fragerunde. Laut den Erfahrungen aus früheren „Kanzlergesprächen“ werden etwa 25 Gäste zu Wort kommen.

Mögliche Themen gibt es viele: Von den Diskussionen um das Heizungsgesetz bis zu den hohen Umfragewerten für die AfD, von den ständigen Streitereien in der Ampelkoalition bis zu Inflation und Wohnungsnot, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Wir hatten einen Aufruf an unsere Leserinnen und Leser gestartet, sich für das „Kanzlergespräch“ zu melden. Hunderte Anmeldungen sind daraufhin bei uns eingegangen, schließlich musste das Los entscheiden. Bei den Themen, die zur Sprache kommen, gibt es keine Tabus. Es wird auch keine Vorauswahl der Fragen geben.

"Kanzlergespräch" in Füssen live im Stream sehen

Wer keine Einladung für das "Kanzlergespräch" im Festspielhaus in Neuschwanstein bekommen hat, kann die Talk-Runde trotzdem verfolgen. Einen Livestream aus Füssen finden Sie am Donnerstag ab etwa 18 Uhr auf allgaeuer-zeitung.de.