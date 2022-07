Olaf Scholz soll Urlaub im Allgäu planen - kommt er wieder nach Nesselwang?

"Bild" will erfahren haben, dass Kanzler Olaf Scholz seinen Urlaub im Allgäu verbringen will. Es wäre nicht das erste Mal, dass er in der Region entspannt.

09.07.2022 | Stand: 18:49 Uhr

Hat Kanzler Olaf Scholz bei seinem Urlaub im Allgäu im Jahr 2021 die Liebe fürs Allgäu entdeckt? Scheint so zu sein. Denn glaubt man dem Boulevardblatt "Bild", dann plant Olaf Scholz mit seiner Gattin Britta Ernst einen weiteren Urlaub im sicherlich schönsten Teil Deutschlands: dem Allgäu.

Urlaub im Allgäu: 2021 reiste Scholz wegen der Hochkatastrophe früher ab

Vielleicht will der Kanzler auch einfach das fortsetzen, was 2021 jäh unterbrochen wurde. Damals hatte sich Scholz für ein Hotel in Nesselwang entschieden und wollte in der Region wandern. Doch dann kam die Nachricht von der Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Deshalb brach und der damalige SPD-Kanzlerkandidat seinen Urlaub im Allgäu umgehend ab.

Scholz macht seinen Urlaub im Allgäu: Kommt er wieder nach Nesselwang?

Bergluft hat Olaf Scholz schon jüngst beim G7-Gipfel in Elmau schnuppern können. Nun soll es also ins Allgäu gehen. Ob es wieder Nesselwang werden soll, ist noch nicht bekannt. Den Allgäuer Top-Urlaubstipp im Artikel der "Bild" empfehlen wir dem Kanzler allerdings nicht: Schloss Neuschwanstein ist überlaufen - und ein vielbeschäftigter Politiker will bestimmt keine Selfies mit Touristen aus aller Welt machen. Wir empfehlen dem Kanzler vor allem eins: Nicht über die A7 anreisen - denn da gibt es einfach zu oft Stau. Aber vermutlich kommen Olaf Scholz und Britta Ernst ja mit dem Hubschrauber angeflogen.

Olaf Scholz hat übrigens durchaus Verbindungen ins Allgäu: Sein Vater Gerhard Scholz arbeitete von 1978 bis 1988 als Verkaufsleiter und später als Vertriebsdirektor in Immenstadt bei der Firma Kunert. Die Erinnerungen seines Ex-Chefs können Sie hier lesen.