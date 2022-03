Großer Empfang für die Allgäuer Olympioniken in Oberstdorf

Am Dienstagabend wurden die Allgäuer Olympioniken im Kurpark in Oberstdorf empfangen. Darunter waren Vinzenz Geiger, Karl Geiger und Katharina Althaus.

29.03.2022 | Stand: 21:57 Uhr

Mit neun Athleten war der SC Oberstdorf bei den Olympischen Spielen in Peking vertreten. Zählt man die Wahl-Oberstdorfer dazu, so hatte die Marktgemeinde aus dem südlichen Oberallgäu sogar 13 Olympia-Starter. Direkt nach den Spielen in China ging es für die Athleten wie Vinzenz Geiger, Karl Geiger, Katharina Althaus oder Johannes Rydzek im Weltcup weiter. Deshalb entschieden Ski-Club und Gemeinde, den obligatorischen Empfang für die Olympioniken nach Saisonende zu veranstalten.

Am Dienstagabend war es für die Olympia-Teilnehmer nun soweit. Vom Bahnhof-Vorplatz ging es in einem Festzug zur Bühne an den Nordic Parc, wo Moderator Jens Zimmermann die Athleten mit ihren Familien, Freunden, Trainern und Betreuern empfing. Erfolgreichster SCO-Athlet bei Olympia war Kombinierer Vinzenz Geiger, der Gold im Einzelwettbewerb und Silber im Teamwettbewerb gewann.

