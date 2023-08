Wie gut kennen Sie die Jägersprache?

In der Sprache der Jäger gibt es Redewendungen, die nicht jedem geläufig sind. Wie gut kennen Sie sich aus in der Jägersprache? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

03.08.2023 | Stand: 14:17 Uhr

Jägerinnen und Jäger verwenden in ihrer Sprache allerlei besondere Wörter und Redensarten. "Einen Haken schlagen" dürfte dabei noch recht geläufig sein, doch wie verhält es sich mit anderen Begriffen? Dabei ist nicht immer zu erraten, was hinter manchem Wort steckt - denn das ist echtes Expertenwissen. Wie gut kennen Sie sich aus mit Reh, Wildschwein und Gewehr? Könnten Sie sich mit den hiesigen Jägern verständigen? Mit acht Fragen können Sie Ihr Wissen in unserem Quiz testen.

Viele weitere Fachwörter im Jargon der Jäger

Die Jägersprache reicht noch sehr viel weiter, als unser Quiz abfragt. Ganze Wörterbücher und Verzeichnisse, ob online oder als Buch, lassen in die Welt der Weidmannssprache blicken. Angefangen bei A wie "Aufstoßen" bis Z wie "Zerwirken". Dabei meint Aufstoßen unter Jägerinnen und Jägern nicht etwa wenn Luft aufgestoßen wird, sondern, dass der Jagdhund Wild findet und es aus seinem Versteckt treibt.

Auf den Begriff Zerwirken kann man sich nur schwer einen Reim machen. Er bedeutet soviel wie das Zerlegen eines Tieres, sodass es in der Küche weiterverarbeitet werden kann. Nicht zu verwechseln ist die Jägersprache zudem mit dem "Jägerlatein". Denn davon spricht man, wenn ein Jäger oder eine Jägerin die Erlebnisse der Jagd übertrieben darstellt.

Mehr zur Diskussion um die Jagd und, ob sie noch zeitgemäß ist, lesen Sie hier.

