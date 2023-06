Peter Maffay in Kempten: Nostalgie-Songs, Rock-Kracher und klare Ansagen

Peter Maffay begeistert 7500 Fans auf dem Kemptener Hildegardplatz. Der 73-Jährige serviert Hits am Fließband und zeigt sich (selbst-)kritisch.

18.06.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Vielleicht sind es diese Zeilen, die die Atmosphäre auf dem Peter-Maffay-Konzert auf dem Kemptener Hildegardplatz ganz gut wiedergeben: Nach 2,5 Stunden stimmt der 73-Jährige zum Finale einen seiner Klassiker aus den 80er Jahren an: „Sonne in der Nacht / Träume sind erwacht / Feuer im Vulkan / Wir beide Arm in Arm“. Seine Band rockt geradeheraus, und viele der 7500 Fans singen mit, wiegen sich im Takt. Ja, alles passt an diesem Abend: Musik, Sound, Wetter. Und Überraschungen gibt es auch.

