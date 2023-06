Maffay, Gabalier, Sarah Connor und Apache: So heiß wird der Allgäuer Open-Air-Sommer

Maffay, Sarah Connor und Zoe Wees in Kempten. Apache 207 in Buchenberg. Gabalier, Cro und Eros Ramazzotti in Füssen: So heiß wird der Open-Air-Sommer im Allgäu.

10.06.2023 | Stand: 13:01 Uhr

Die Lust auf Open-Air-Konzerte ist wieder groß: Über 91.000 Elektro-Fans besuchten das Ikarus-Festival in Memmingerberg, so viele wie noch nie. Sehr zufrieden zeigt sich auch Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Konzertveranstalter Allgäu Concerts. Gut 70.000 Musikfans erwartet sie zu ihren Open-Airs in Kempten, Füssen und am Firmensitz in Buchenberg (Oberallgäu).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.