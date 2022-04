Oper am Bodensee: Publikum schaut auf ein Blatt Papier

Bregenzer Festspiele: Das neue Bühnenbild am Bodensee spiegelt die seelische Not der Kurtisane „Madame Butterfly“. Puccini-Oper wird 25 Mal auf Seebühne gezeigt

09.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Benutzt, zerstört, weggeworfen: So fühlt sich die japanische Geisha Cio-Cio-San („Madame Butterfly“) in dem Moment, als der Mann, den sie für ihren Ehemann hält, nach drei Jahren aus Amerika zurückkehrt. Er bringt seine amerikanische Gattin mit – die Verbindung zu Cio-Cio-San ist wert- und bedeutungslos für ihn. Der emotionale Abgrund, in den die junge Frau stürzt, war das Leitmotiv, nach dem die Bühnenbildner die neue Kulisse am Bregenzer Bodenseeufer geschaffen haben: Sie legten ein zerknittertes Blatt Papier aufs Wasser. Wenn die Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini in drei Monaten Premiere feiert, soll dieses Blatt als kostbare japanische Tuschezeichnung erkennbar sein, das jemand zusammengeknüllt und achtlos ins Wasser geworfen hat.

