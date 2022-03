Originell: Wie vier Münchner das Künstlerhaus bespielen

Bei der neuen Ausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf spielen die vier Gäste aus München auch mit den Räumen - spannend, vielfältig, originell.

16.03.2022 | Stand: 17:45 Uhr

„Bild und Ton“ heißt die neue Schau im Künstlerhaus Marktoberdorf. Zu sehen sind Werke von vier befreundeten Künstlern aus München. Beim Titel denkt man an filmische oder optische und akustische Werke. Mit Ton ist jedoch der Lehm aus der Erde gemeint, mit dem Zsolt Zrinyi skurrile und expressive Keramikköpfe und -figuren modelliert. Bilder gibt es natürlich reichhaltig. Der Maler Florian Süssmayr konzipiert sie mit dem Pinsel, der Fotograf Martin Fengel fängt sie dokumentarisch mit der Linse ein.

Martin Wöhrl, der vierte im Bunde und mit 47 der jüngste, kommt aus der Minimal Art und arbeitet weder in Bild noch Ton, sondern skulptural mit gefundenen Objekten. Die arbeitet er entweder gar nicht oder zu Neuem, dem Material Widersprechenden um.

Hier zu sehen: eine Keramikplastik von Zsolt Zrinyi im Vordergrund, an den Wänden Gemälde nach barocken Motiven von Florian Süssmayr. Bild: Harald Holstein

Unter dem gleichen Titel hatten die vier Künstler schon früher eine Gemeinschaftsausstellung in München-Schwabing initiiert. Wegen des Corona-Lockdown hatte sie aber nur kurz offen. Daher nahm das Quartett gern die Einladung von Künstlerhaus-Leiterin Maya Heckelmann nach Marktoberdorf an. Die besonderen Bedingungen des modernen Klinkerbaus, der mit einem früheren Wohnhaus verbunden ist, führte jedoch zu einer Anpassung und Erweiterung der ursprünglichen Ausstellung. „Die spezielle Eigenheit des Künstlerhauses, die Symbiose von historischem Haus, in dem sich Leben abgespielt hat, und formalem Architekten-Museumsneubau wird durch die ausgestellten Werke akzentuiert“, sagt Heckelmann.

Wie in einer Wirtsstube

Mit viel Feingefühl haben die Künstler ihre verschiedenen konzeptionellen und formalen Ansätze abgewogen und in ein spannendes Verhältnis gesetzt. Die Werke gehen nicht nur einen Dialog mit den markanten Backsteinwänden ein, sondern kommunizieren auch untereinander. Im ehemaligen Wohnbereich, der gerade saniert wurde, bedienen die Künstler den Charakter einer Wirtsstube. Da finden sich Motive mit Party-Gelagen von Florian Süssmayr neben Fässern aus alten Türen von Martin Wöhrl. Die grotesken und derben Köpfe von Zsolt Zrinyi stehen dort auf übereinandergestellten Wirtshausstühlen.

Im Untergeschoss verwendet der Wahlmünchner, der 1974 aus Ungarn nach Deutschland kam, Hocker und Sitzmöglichkeiten aus Metall mit einem Spiegel für seine Keramikfiguren. Die Podeste korrespondieren hervorragend mit Martin Wöhrls scheinbar belanglosen Stahlobjekten. Sehr anziehend ist seine Gloriole aus recycelten bunten Presspanstreifen. Der barocke Strahlenkranz entwickelt in seiner Einfachheit eine ganz besondere Magie.

Eigens für das Künstlerhaus angefertigt hat Florian Süssmayr 48 „Simple Pictures“, in denen er Schimpfworte, Toilettenkritzeleien und Fotos aus Zeitschriften zitiert. Auch Fotograf Martin Fengel geht auf Spurensuche nach Kritzeleien und dokumentiert Botschaften, die Menschen hinterlassen. Dabei interessieren ihn vor allem Überschreibungen und Negierungen schon vorhandener Texte, die Sinn in bloße Form und Farbe auflösen.

Die vier Künstler aus München nutzen die starken Vorgaben des Raumes sensibel und finden durchdachte und gewinnbringende Arrangements. Die sehenswerte Ausstellung hält noch viele weitere Formexperimente und faszinierende Korrespondenzen bereit.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung läuft bis 29. Mai (geöffnet Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 14 bis 18 Uhr).