Ostallgäu ab Freitag im Lockdown, Inzidenz im Unterallgäu knapp unter 1000

Donnerstag, 25. November, 18.00 Uhr: Bis vorerst 9. Dezember kein Betrieb im Festspielhaus Neuschwanstein

Der Lockdown im Ostallgäu bedeutet auch für das Festspielhaus Füssen eine Zwangspause. Verordnet ist diese zunächst bis 30. November. Da die Aufführungen im Festspielhaus jedoch eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, schließt das Festspielhaus vorerst bis 9. Dezember.

"Nach 15 Monaten kompletten Lockdown hatten wir nach dem Neustart im Sommer gehofft, nun wieder in eine gewisse Normalität und einen dauerhaften Spielbetrieb zurück kehren zu können. Die erneute behördliche Schließung trifft uns sehr. Wir bedanken uns für die Geduld und Treue aller unserer Fans und Besucher in dieser schweren Zeit und hoffen erneut auf deren Verständnis und Solidarität", teilt Theaterleiter Benjamin Sahler mit.

Donnerstag, 25. November, 17.45 Uhr: "Ski-Trail Tannheimer Tal - Bad Hindelang" fällt erneut aus

Auch im Januar 2022 wird es keine Neuauflage des „Ski-Trail Tannheimer Tal – Bad Hindelang“ geben. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz haben die Veranstalter den Volksskilanglauf ein weiteres Mal abgesagt. Das teilten sie nun mit. Die „European Outdoor Film Tour“ in Bad Hindelang und das „Internationale Ballonfestival Tannheimer Tal“ sind hingegen unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen weiterhin in Planung.

Donnerstag, 25. November, 16.57 Uhr: Hospitalisierungs-Inzidenz in Bayern steigt weiter

1266 Menschen mussten in Bayern in den vergangenen sieben Tagen nach einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gebracht werden. 1025 Corona-Patienten liegen derzeit auf den Intensivstationen. Diese Zahlen hat das LGL am Donnerstag veröffentlicht.

Donnerstag, 25. November, 15.56 Uhr: Unterallgäu steuert auf Lockdown zu

Nach dem Ostallgäu könnte auch für das Unterallgäu bald ein Lockdown gelten. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz dort nur knapp unter dem Wert von 1000.

Donnerstag, 25. November, 14.55 Uhr: Inzidenz liegt bei Ungeimpften in Bayern bei 1726,3

Immer mehr Ungeimpfte in Bayern stecken sich mit Corona an. Die Inzidenz bei den Ungeimpften lag am Mittwoch bei 1726,3, wie das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit (LGL) am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Plus von gut 257 im Vergleich zur Vorwoche. Bei den Geimpften stieg die Inzidenz dagegen nur noch leicht um 3 auf 112,7.

Damit verschiebt sich die Betroffenheit weiter in Richtung Ungeimpfter. Aktuell ist die Inzidenz bei ihnen 15,4 mal so hoch wie bei Geimpften. Vor einer Woche lag der Faktor noch bei 13,4, vor zwei Wochen bei 9,8.

Auch bei den Krankenhauseinweisungen ist die Lücke deutlich. Die Hospitalisierungs-Inzidenz der Ungeimpften lag am Mittwoch bei 17,6, die der Geimpften bei 2,8.

Donnerstag, 25. November, 14.32 Uhr: Stadt Füssen schließt städtische Einrichtungen

In Füssen schließen mehrere städtische Einrichtungen aufgrund der Hotspot-Regelungen. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit.

Ab Freitag sind demnach

· Der Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling

· Die Weidachsportanlage samt Skate- und Bikepark

· Die Bergerfeldturnhallen

· Die Weißenseeturnhalle

· Der Jugendtreff

· Die Tourist Informationen Füssen und Hopfen am See sowie der Tourist Info Point Weißensee

· Die Stadtbibliothek

· Das Museum der Stadt Füssen und die Galerien im Hohen Schloss

bis auf weiteres geschlossen.

Donnerstag, 25. November, 13.40 Uhr: Intensivmediziner fordert Impfpflicht für alle Erwachsenen

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) fordert eine Impfpflicht für alle Erwachsenen. Das Präsidium habe sich geschlossen für einen solchen Schritt ausgesprochen, teilte die Vereinigung am Donnerstag mit. "Es gilt, unsere Patienten zu schützen, Menschenleben zu retten und auch unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren", erklärte Divi-Präsident Gernot Marx.

Eine Impfpflicht nur für bestimmte Gruppen wie Pflegekräfte lehnt die Organisation dagegen ab. Sie sei weder ausreichend noch moralisch zu rechtfertigen. "Die alleinige Impflicht für medizinisches Personal in den Kliniken und Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen zu fordern, reicht nicht aus, um das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen", unterstrich Divi-Vertreter Felix Walcher. "Wir erwarten eine Solidarität der gesamten Gesellschaft, um das Gesundheitssystem aufrechterhalten zu können."

Klar sei allerdings auch, dass eine Impfpflicht die vierte Corona-Welle nicht mehr entscheidend beeinflussen würde. "Wir brauchen jetzt und sofort bundeseinheitliche Kontaktbeschränkungen und Hygienekonzepte, um spürbare Effekte in den nächsten drei bis vier Wochen zu sehen", forderte Marx. Eine Impfpflicht für Erwachsene könnte aber weitere Ausbruchswellen verhindern und damit den Weg zur Pandemiebewältigung ebnen.

Donnerstag, 25. November, 13.30 Uhr: Masken-Verweigerer, Fahrgäste ohne 3G-Nachweis und gefälschtes Impfzertifikat bei Corona-Kontrollen im Allgäu entdeckt

An den Bahnhöfen in Oberstaufen und Füssen hat die Polizei Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Woanders tauchte ein gefälschtes Impfzertifikat auf. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 25. November, 13.10 Uhr: Impfquoten bei Kindern in Bayern auf hohem Niveau

Die Impfquoten bei Kindern in Bayern bleiben auf hohem Niveau. Bei der Schuleingangsuntersuchung zum Schuljahr 2019/2020 habe der Impfstatus zwischen 96,2 Prozent bei Tetanus und 80,2 Prozent bei Windpocken gelegen, teilte das Landesamt für Gesundheit am Donnerstag in Erlangen mit. Bei Masern, Kinderlähmung, Diphtherie und anderen Infektionskrankheiten stiegen die Impfquoten demnach im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019 leicht. Bei Tetanus und Keuchhusten blieben sie unverändert.

Wie in den Vorjahren unterscheiden sich Impfquoten der Kinder regional, heißt es in dem aktuellen Gesundheitsreport. Demnach sind Kinder in den Regierungsbezirken Schwaben, Ober- und Niederbayern etwas schlechter geimpft als der bayerische Durchschnitt der Kinder. Hier spielen auch impfkritische Milieus und alternativmedizinische Orientierungen in Südbayern eine Rolle, hieß es.

Gegen Covid-19 sind 42,9 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Bayern nach LGL-Angaben inzwischen vollständig geimpft (Stand: 24.11.2021). "Trotz des aktuellen Fokus auf Covid-19 dürfen wir andere Infektionskrankheiten nicht aus dem Blick verlieren", betonte LGL-Präsident Walter Jonas. Zu einem Einbruch bei den Impfquoten scheine die Corona-Pandemie bisher aber nicht geführt zu haben. Darauf ließen vorläufige Daten zu den Masernimpfungen schließen.

Donnerstag, 25. November, 12.50 Uhr: EU-Behörde: Grünes Licht für Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren in Europa. Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Es wird der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen wird.

Donnerstag, 25. November, 12.40 Uhr: Landkreis Unterallgäu steuert auf einen Lockdown zu

Der Landkreis Unterallgäu steuert auf einen Lockdown zu. Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte für das Unterallgäu am Donnerstag 1421 bestätigte Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Die Inzidenz lag bei 972,2 und damit nur knapp unterhalb der 1000er-Marke, ab der die neuen Hotspot-Regelungen für Landkreise und kreisfreie Städte gelten. Sollte der kritische Wert am Freitag überschritten werden, würde die Hotspot-Regelung nach Angaben des Unterallgäuer Landratsamts ab Samstag gelten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 25. November, 12.35 Uhr: Seilbahnen fordern 2G für Skisaison - "Lockdown durch die Hintertür"

Die Seilbahn-Branche hat ihre massive Kritik an den Corona-Regeln bekräftigt und Nachbesserungen gefordert. Die Vorgabe der bayerischen Staatsregierung zu 2G plus (geimpft, genesen und zusätzlich getestet) sei personell und logistisch nicht zu stemmen, sagte der Präsident des Verband Deutscher Seilbahnen, Matthias Stauch, am Donnerstag. Das sei ein "Schlag in die Magengrube" und bedeute einen "Lockdown durch die Hintertür". Stauch verlangte für die Seilbahnen eine Rückkehr zur 2G-Regel. Andernfalls sei unklar, ob es eine Skisaison geben könne.

Donnerstag, 25. November, 12.10 Uhr: Stadt Köln: Verschiebung des Rosenmontagszuges wäre "sehr kritisch"

Die Stadt Köln sieht eine mögliche Verschiebung des Rosenmontagszuges wie in Düsseldorf nach eigenen Angaben "sehr kritisch". "Karneval kann man nicht einfach an einem beliebigen Datum feiern", teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. "Zumal für eine Großstadt wie Köln ein Rosenmontagszug mit Tribünen und allem, was dazugehört, an einem Frühlings- oder Sommerwochenende kaum durchführbar ist."

Die Stadt sei in engem Austausch mit dem Festkomitee Kölner Karneval. "Beide blicken mit großer Verantwortung auf die kommende Session und haben dabei stets die aktuelle Pandemie-Lage im Blick", erklärte der Sprecher.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval hatte am Mittwochabend angekündigt, den Rosenmontagszug wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr vom 28. Februar auf den 8. Mai zu verschieben. Am Donnerstag wollten Vertreter der rheinischen Karnevalshochburgen und der Staatskanzlei über das weitere Vorgehen beraten.

Donnerstag, 25. November, 11.45 Uhr: 100.000 Covid-Tote in Deutschland: Landesbischof sagt Seelsorge zu

Mehr als 100.000 Menschen in Deutschland sind bisher in der Corona-Pandemie ums Leben gekommen - der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat den Trauernden in Bayern Beistand versprochen. "Als Kirche und Diakonie ist es unsere Aufgabe, Menschen in der Zeit der Trauer zu begleiten", erklärte er am Donnerstag in einer Mitteilung. Menschen, die Angehörige oder Freunde durch die Corona-Pandemie verloren haben, sollen in allen 1536 Kirchengemeinden in Bayern seelsorgerliche Angebote in Anspruch nehmen können. Seit dem Sommer gibt es außerdem ein bayernweites Netzwerk an Selbsthilfegruppen.

Donnerstag, 25. November, 11.15 Uhr: Rettungsdienst des BRK in Kempten und im Oberallgäu überlastet

Die Rettungsdienste des Bayerischen Roten Kreuzes in Kempten und im Oberallgäu sind überlastet und rufen in einer Pressemitteilung zum Impfen auf. „Das Personal ist physisch wie psychisch am Limit, zutiefst frustriert und auch verärgert, dass der fast zweijährige und kräftezehrende Einsatz mangels Impfbereitschaft immer noch nicht beendet werden kann“, sagt BRK-Präsident Theo Zellner.

Donnerstag, 25. November, 10.50 Uhr: „Triage betreiben wir in unseren Kliniken nicht“ - So ist die Lage in den Allgäuer Kliniken

„Trotz bereits deutlicher Erweiterungen der Covid-Bereiche reichen die Kapazitäten an den bisherigen drei Schwerpunktkliniken nicht mehr aus, um die hohe Anzahl der zu versorgenden Patienten zu bewältigen“, sagt Andreas Ruland, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu. Zu dem Verbund gehören die Häuser in Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Mindelheim und Ottobeuren. Mehr zur Lage in den Krankenhäusern im Allgäu erfahren Sie hier.

Donnerstag, 25. November, 10.10 Uhr: Landkreis Ostallgäu ab Freitag im Lockdown

Das Ostallgäu verzeichnet am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 1054,9. Damit überschreitet der Landkreis den kritischen Wert von 1000. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag-Vormittag in einer offiziellen Bekanntmachung mit. Damit befindet sich das Ostallgäu ab Freitag, 26. November, im Lockdown. Diese Regeln gelten dann in dem Corona-Hotspot.

Donnerstag, 25. November, 9.55 Uhr: So viele Corona-Patienten liegen in den Allgäuer Krankenhäusern

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden täglich Corona-Patienten behandelt. Insgesamt liegen 66 Patienten auf der Normalstation und 23 auf der Intensivstation. Diese teilen sich wie folgt auf die Krankenhäuser im Allgäu auf:

Kempten: 23 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Immenstadt: Neun Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, neun Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Sonthofen: Keine Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Oberstdorf: Zwölf Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Mindelheim: 17 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Ottobeuren: Fünf Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Donnerstag, 25. November, 9.40 Uhr: Erste Jahreshauptversammlung des FC Bayern in Corona-Zeiten

Der FC Bayern München wird am Donnerstag (19 Uhr) erstmals während der Corona-Pandemie eine Jahreshauptversammlung abhalten. Beim mitgliederstärksten Sportverein Deutschlands sind im Münchner Audi Dome dabei wegen wieder verschärfter Corona-Regeln maximal 1700 Besucher zugelassen. Im Mittelpunkt sollen die Berichte von Vereinspräsident Herbert Hainer und von Oliver Kahn stehen, der erstmals als Vorstandsvorsitzender ans Rednerpult treten wird. Welche Punkte noch auf der Tagesordnung stehen.

Donnerstag, 25. November, 9.30 Uhr: Luftwaffe hält zwei Flugzeuge bereit für Corona-Hilfe

Die Luftwaffe hält in Köln nun zwei Flugzeuge für einen Hilfseinsatz zur Verlegung von Intensivpatienten in der Corona-Pandemie bereit. Dazu gehört der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation, sowie eine umgerüstete Spezialmaschine, das Überwachungsflugzeug A319OH ("offener Himmel"). In dieses seien am Vortag zwei Plätze zur Intensivbehandlung eingebaut worden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Donnerstag. Über sechs Intensivplätze verfüge der Airbus A310 MedEvac. Schnelle Transportkapazitäten sollen bereitgehalten werden, um Intensivpatienten bei einer regionalen Überlastung von Krankenhäusern in Regionen mit freien Kapazitäten fliegen zu können.

Donnerstag, 25. November, 8.45 Uhr: Booster-Aktion am Samstag auf dem Marktanger in Sonthofen

Durch die rasant gestiegenen Corona-Infektionen hat sich auch die Nachfrage nach einer Impfung deutlich erhöht. Viele Menschen wollen sich vor allem zum dritten Mal immunisieren lassen. Deshalb organisieren das Impfzentrum Oberallgäu und die Johanniter am kommenden Samstag, 27. November, eine Booster-Sonderaktion am Marktanger in Sonthofen. Dabei sind nur Auffrischungs-Impfungen möglich. Das Besondere: Der Termin ist als Drive-in geplant – das heißt, es gibt eine Impfung im Auto. Die Johanniter haben Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt. Hier ein Überblick.

Donnerstag, 25. November, 8.40 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern erneut leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist den zweiten Tage infolge leicht zurückgegangen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstagmorgen bei 641,1 - am Vortag waren es 644,3 gewesen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 609,5 gelegen. Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 17.871 Neuinfektion und 88 Todesfälle. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 25. November, 8.25 Uhr: Bayerns Kliniken warnen vor schwerer Notlage zu Weihnachten

Angesichts der schnell steigenden Zahl von Corona-Patienten fürchten Bayerns Kliniken zum Jahresende eine bislang nicht dagewesene Notlage in der Versorgung. Die Verlegung von Covid-Intensivpatienten in andere Bundesländer wird nach Einschätzung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft nur kurzfristig Abhilfe schaffen können.

"Alle Prognosen gehen in die Richtung, dass die Zahl der Patienten weiter steigen wird und wir in Bayern keine ausreichenden Intensivkapazitäten haben", sagte BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen der Deutschen Presse-Agentur. "Die momentan noch vorhandenen Intensivkapazitäten im Norden werden uns nur einige Wochen helfen können, weil auch dort die Belegung steigt." Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 25. November, 7.50 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in den einzelnen Bundesländern

Seit dem 24. November gibt es in mehreren Bundesländern in Deutschland neue, strengere Corona-Regeln. Was jetzt wo gilt: den Überblick finden Sie hier.

Donnerstag, 25. November, 7.20 Uhr: Künftige Bildungsministerin: Möglichst keine Schulschließungen

Die designierte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will Schulschließungen trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen vermeiden. "Wir sind dafür, keine Schulschließungen zu machen", sagte sie bei Bild Live. Ihre Partei sei der Überzeugung, dass die Schülerinnen und Schüler "jetzt nicht noch einmal Bildungsrückstände erleiden sollten".

Stark-Watzinger forderte in dem Interview am Mittwochabend außerdem mehr Kompetenzen für den Bund im Bereich der Bildungspolitik. Sie wolle ein "Kooperationsgebot", damit Bund und Länder besser zusammenarbeiten. Die 53-Jährige ist FDP-Chefin in Hessen und Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion.

Donnerstag, 25. November, 6.50 Uhr: Patientenschützer für Verlegungen nicht nur für Covid-Patienten

Verlegungen im Rahmen des sogenannten Kleeblatt-Systems sollten aus Sicht des Patientenschützers Eugen Brysch nicht nur für Covid-19-Patienten in Betracht kommen. Alle Intensivpatienten hätten Anspruch auf eine optimale medizinisch-pflegerische Behandlung, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb müssen Bund und Länder unverzüglich das Konzept des Kleeblatt-Systems überprüfen."

Im Mittelpunkt der Therapie eines Schwerstkranken müssten stets seine Krankheit, Symptome und die Chance auf Heilung stehen. "Dies gilt für alle Patienten in gleicher Weise und darf nicht auf Covid-19-Erkrankte beschränkt sein."

Donnerstag, 25. November, 6.10 Uhr: Mehr als 100.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben

In Deutschland sind nach offizieller Zählung mehr als 100.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl am Donnerstagmorgen mit 100.119 an. Das gibt den Stand des RKI-Dashboards von 03.47 Uhr wieder. Die Zahl der binnen eines Tages übermittelten Corona-Neuinfektionen überschritt erstmals die Schwelle von 70.000 Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 75.961 Fälle in 24 Stunden. Vor genau einer Woche waren es 65.371 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 419,7 - ebenfalls ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 404,5 gelegen, vor einer Woche bei 336,9 (Vormonat: 110,1).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 351 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 264 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.573.756 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 5,74 an (Dienstag: 5,60). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 4.744.400 an.

Mittwoch, 24. November, 21.15 Uhr: Bayern bereitet sich auf Corona-Impfungen für Kinder vor

Bayern bereitet sich gemeinsam mit der Ärzteschaft und den Impfzentren auf die Impfung von Kindern ab fünf Jahren vor. Noch fehlt die Zulassung.

Mittwoch, 24. November, 20 Uhr: Düsseldorf verschiebt Rosenmontagszug auf den 8. Mai

Die Düsseldorf Jecken verschieben den Rosenmontagszug wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr vom 28. Februar auf den 8. Mai. Das entschied am Mittwoch das Comitee Düsseldorfer Carneval. Der neue Termin eröffne die Chance, den Düsseldorfer Rosenmontagszug in der gewohnten Weise mit Tausenden von Zuschauern am Straßenrand durchzuführen, begründeten die Narren den Schritt.

"Wir alle gehen davon aus, dass wir im kommenden Frühjahr die vierte Coronawelle überwunden haben", sagte der Präsident des Comitees, Michael Laumen.

Mittwoch, 24. November, 19.40 Uhr: FC Bayern bestätigt: Joshua Kimmich hat Corona

Die nächste Hiobsbotschaft für den FC Bayern München. Mittelfeldstar Joshua Kimmich ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alles Infos.

Mittwoch, 24. November, 18.20 Uhr: „Niemand weiß, ob wir zusperren müssen und wann wir wieder öffnen können"

Im Landkreis Ostallgäu könnte der Inzidenzwert auf über 1000 klettern. Auf die Tourismusbranche wirkt er sich bereits jetzt aus: Viele Urlauber stornieren.

Mittwoch, 24. November, 17.20 Uhr: Merkel sieht Notlage wegen Corona-Ausbreitung

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt darauf, die bedrohliche Corona-Ausbreitung in Deutschland einzudämmen. Merkel habe in einem Gespräch mit Spitzenvertretern der voraussichtlichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP "den außerordentlichen Ernst der Lage" deutlich gemacht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

"Wir sind auf dem Weg in eine Notlage, wie wir sie hierzulande noch nie hatten." Er verwies unter anderem auf immer knappere Intensivkapazitäten und die Notwendigkeit, Patienten überregional in andere Kliniken zu verlegen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte Merkel den Ampel-Parteien angeboten, die Maßnahmen angesichts der bevorstehenden Überlastung des Gesundheitswesens deutlich zu verschärfen. Laut Bild sei sogar ein Lockdown möglich gewesen.

Unterdessen unterstützen immer häufiger Soldaten die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. So auch im Landkreis Lindau, wie Landrat Elmar Stegmann mitteilt. „Die Kontaktpersonennachverfolgung ist zentrales Element in der Pandemiebekämpfung und ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie uns aktiv unterstützen“, so Stegmann bei der Begrüßung der fünf Soldaten.

Mittwoch, 24. November, 16.15 Uhr: Zwei Corona-Fälle beim ESV Kaufbeuren - ESVK-Chef: "Sport so nicht finanzierbar"

Beim ESV Kaufbeuren gibt es zwei positiv getestete Spieler. Zudem sind künftig nur noch 175 Zuschauer bei Heimspielen erlaubt. ESVK-Geschäftsführer Kreitel zeichnet ein düsteres Bild.

Mittwoch, 24. November, 15.50 Uhr: Corona: Zahl der Impfungen in Bayern deutlich in die Höhe geschnellt

Die Zahl der Impfungen in Bayern steigt weiter stark an. In der dritten Novemberwoche wurden rund 500.000 Impfungen verabreicht, davon 87.000 Erstimpfungen. Alle Zahlen und Infos dazu.

Mittwoch, 24. November, 14.15 Uhr: Höchststand: Über 1000 Covid-Intensivpatienten in Bayern

Am Mittwochmittag meldete das bundesweite Intensivregister 41 zusätzliche Covid-Intensivpatientinnen und -patienten, die Gesamtzahl stieg von 965 auf 1006. Auch die Zahl der Todesopfer steigt schnell: In den vergangenen sieben Tagen sind in Bayern nach Daten der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 432 Corona-Patienten gestorben, und damit innerhalb einer Woche mehr als im gesamten Oktober.

Mittwoch, 24. November, 14 Uhr: Corona-Schutzimpfung wird für Soldaten duldungspflichtig

Für Männer und Frauen in der Bundeswehr ist die Impfung gegen das Corona-Virus jetzt die Regel und praktisch verpflichtend. Soldaten müssen diesen Schutz nun als erste Berufsgruppe dulden - mit Hinweis auf die Einsatzfähigkeit.

Die geschäftsführende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe dies beschlossen und angewiesen, wie ein Sprecher des Ministeriums erklärte am Mittwoch.

Zuvor hatte ein Schlichtergremium - eine Runde aus je drei Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Beteiligungsgremien - in einem langen Streit eine Vorentscheidung getroffen und empfohlen, den Schutz in die Liste der duldungspflichtigen Impfungen aufzunehmen.

In der Bundeswehr wurde die Duldungspflicht für Impf- und Vorsorgemaßnahmen vor einigen Jahren eingeführt. Soldaten, die diese verweigern, drohen disziplinarrechtliche Konsequenzen. Die Bundeswehr verweist auf das Soldatengesetz und die Einsatzbereitschaft der Truppe.

Mittwoch, 24. November, 12.30 Uhr: Sportanwalt Schickhardt hält Impfpflicht für Fußball-Profis für "völlig abwegig"

Sportrechtler Christoph Schickhardt schließt eine Impfpflicht nur für Profifußballer aus. "Gerade wird die Impfpflicht für alle diskutiert. Das ist natürlich möglich - und betrifft dann selbstverständlich auch die Fußballprofis. Eine Impfpflicht isoliert für Fußballprofis hätte aber rechtlich keine Chance", sagte der 66 Jahre alte Anwalt in einem Interview der Münchner Abendzeitung (Mittwoch). Hierfür gäbe es "rechtlich keinen plausiblen Anknüpfungspunkt". Hier lesen Sie, was er von Gehaltskürzungen für Profis im Falle einer Quarantäne hält.

Mittwoch, 24. November, 12 Uhr: Bundesweite Verlegung von rund 80 Patienten zum Wochenende wird vorbereitet

Um Engpässe in der intensivmedizinischen Behandlung zu vermeiden, sollen bis zum Wochenende mehrere Dutzend Patienten aus den stark von Corona betroffenen Regionen im Osten und in Bayern in andere Teile Deutschlands verlegt werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 24. November, 11.30 Uhr: Erleichterter Zugang zu Kurzarbeit wird verlängert

Firmen und Beschäftigte können wegen der andauernden Corona-Krise weiter erleichterten Zugang zu Kurzarbeit erhalten. Mit einer Verordnung des geschäftsführenden Bundesarbeitsministers Hubertus Heil, die am Mittwoch das Kabinett passierte, wird die maximale Bezugsdauer von 24 Monaten für weitere drei Monate bis zum 31. März 2022 verlängert.

Mittwoch, 24. November, 10.30 Uhr: "Impfen ist Mord" - Busfahrer in Österreich entlassen

In Österreich ist ein Fahrer eines Regionalbusses wegen der Aufschrift "Impfen ist Mord" auf seinem Fahrzeug entlassen worden. Eine Privatmeinung werde zwar akzeptiert, aber nicht das Instrumentalisieren eines öffentlichen Verkehrsmittels zur Verbreitung dieser Meinung, teilte ein Sprecher des Oberösterreichischen Verkehrsverbunds (OÖVV) am Mittwoch in Linz mit.

Der Fahrer hatte am Freitagabend auf der elektronischen Anzeigetafel an der Vorderseite des Busses den Namen der Linie mit seinem Slogan ersetzt. Die Aktion wurde durch Zeugen und mit Fotos dokumentiert. An dem Tag hatte die österreichische Regierung ihre Pläne für eine generelle Impfpflicht präsentiert.

Oberösterreich ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von etwa 1700 pro 100.000 Einwohner besonders von der vierten Corona-Welle betroffen und weist eine unterdurchschnittliche Impfquote auf.

Mittwoch, 24. November, 9.55 Uhr: Umfrage: Große Mehrheit befürwortet Corona-Impfpflicht

Eine große Mehrheit in Deutschland ist jetzt für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 69 Prozent der Befragten für eine allgemein verpflichtende Immunisierung gegen das gefährliche Virus aus. 23 Prozent würden dies ablehnen.

Vor zwei Wochen (11. November) hatten sich in einer YouGov-Umfrage lediglich 44 Prozent der Befragten für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. 27 Prozent lehnten dies ab. Insgesamt hat sich die Stimmung seit Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland vor knapp einem Jahr gedreht. Wenige Tage nach der ersten Impfung am 26. Dezember vergangenen Jahres waren laut einer YouGov-Umfrage noch 56 Prozent gegen eine allgemeine Impfpflicht und nur 33 Prozent dafür gewesen.

Am 23. November 2021 wurden 2592 Personen in Deutschland ab 18 Jahren für die YouGov "Frage des Tages" befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren. Die Frage lautete "Würden Sie eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten oder ablehnen?"

Mittwoch, 24. November, 8.25 Uhr: Bayern bereitet größere Verlegung von Klinik-Patienten vor

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage in den Kliniken bereitet sich Bayern auf den Transport einer größeren Zahl von Intensivpatienten in andere Bundesländer vor. Für den Freistaat sei dazu inzwischen das sogenannte Kleeblatt-Konzept zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten innerhalb Deutschlands aktiviert. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Außerdem treten heute nicht nur in Bayern, sondern in mehreren Bundesländern strengere Corona-Regeln in Kraft. Was wo aktuell gilt, sehen Sie hier.

Mittwoch, 24. November, 8.05 Uhr: Stiko will Impfempfehlung für Kinder ab fünf im Dezember vorlegen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren vor Jahresende abgeben. "Unser Ziel ist es, diese Empfehlung bis Ende Dezember, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder, fertigzustellen", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). Die Empfehlung sei zurzeit in Arbeit.

Die Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird noch diese Woche erwartet. Laut dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen den Ländern ab dem 20. Dezember in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen des Vakzins für Fünf- bis Elfjährige zur Verfügung gestellt werden. Damit werde man bei rund 4,5 Millionen Kindern in dieser Altersklasse die anfängliche Nachfrage gut beantworten können, sagte Spahn vergangene Woche. Bisher sind Corona-Impfstoffe in der EU erst ab zwölf Jahren zugelassen.

Der Stiko geht es auch darum, als Grundlage für ihre Empfehlung Daten zu seltenen Impfkomplikationen aus anderen Ländern zu bekommen. In den USA etwa werden kleinere Kinder bereits seit November mit dem geringer dosierten Wirkstoff geimpft, nach Regierungsangaben haben bisher rund 2,6 Millionen Fünf- bis Elfjährige die erste Spritze bekommen. Die dortige Lage und der Gesundheitszustand der Kinder in den USA gelten aber nicht als 1:1 vergleichbar mit Deutschland.

Mittwoch, 24. November, 7.45 Uhr: Spahn zu Ungeimpften: "Was muss eigentlich noch passieren?"

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angesichts der Corona-Lage das Verhalten von Ungeimpften beklagt. "Es gibt immer noch diejenigen, die glauben, das Virus können ihnen nichts anhaben. Diese Menschen würde ich am liebsten auf eine Intensivstation zerren und sie im Angesicht des Leids fragen: Was muss eigentlich noch passieren, damit ihr es kapiert?" sagte Spahn der "Rheinischen Post" (Mittwoch).

Der CDU-Politiker hält es für möglich, die für den 9. Dezember geplante nächste Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen. "Wir werden früher handeln müssen. Wir sehen ja, dass in Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen die Lage sehr ernst ist. Wir müssen wohl erstmals Patienten in großem Stil innerhalb Deutschlands verlegen." Schärfere Maßnahmen für Veranstaltungen, Bars und Clubs müssten geprüft werden.

Auf die Frage, ob er einen Teil-Lockdown ausschließe, sagte Spahn: "Ausschließen sollte man in dieser Lage gar nichts, so bitter das ist." Wichtig sei allerdings, dass alles getan werde, um Schließungen von Kitas und Schulen zu vermeiden.

Mittwoch, 24. November, 7.30 Uhr: Erhöhte Nachfrage führt regional zu Mangel bei Corona-Selbsttests

Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests in Apotheken oder Drogerien steigt mit der wachsenden Zahl der Fälle - in einigen Regionen werden sie knapp. In Drogerien komme es bundesweit regional zu Engpässen, wie ein Sprecher der Drogeriekette Rossmann auf Anfrage mitteilte. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage könne es punktuell Probleme bei der Verfügbarkeit geben. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Auch die Drogeriekette dm berichtete von einer ähnlichen Situation. "Derzeit kann es aufgrund der schwankenden Nachfrage sowie gestörter Lieferketten dazu kommen, dass nicht immer alle Produkte ausreichend verfügbar sind", teilte der Geschäftsführer der dm-Drogeriekette, Sebastian Bayer, mit. Die Drogerie bietet Selbsttests von drei verschiedenen Herstellern an. Online war keiner der Tests verfügbar (Stand 23. November). Zwei der drei verschiedenen Tests waren der Website zufolge jedoch in den Läden der Kette in allen Bundesländern zu kaufen.

Die Corona-Selbsttests können aber nicht nur in Drogerien, sondern auch in Apotheken gekauft werden - hier kommt es regional ebenso zu Engpässen. "In einigen Regionen gibt es derzeit Lieferengpässe für Schnelltests, andere Regionen haben noch keine Probleme", teilte eine Sprecherin des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) mit.

Mittwoch, 24. November, 7 Uhr: Sieben weitere Todesfälle in Allgäuer Kliniken

Traurige Nachrichten aus den Allgäuer Krankenhäusern: Die Zahl der Menschen, die im Allgäu mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben sind, hat sich seit gestern von 652 auf 659 erhöht. Die Zahlen werden seit Beginn der Pandemie erhoben. Damit kamen sieben neue Todesfälle hinzu. Bereits am Dienstag wurden sechs weitere Fälle gemeldet.

Mittwoch, 24. November, 6.50 Uhr: Aktuelle Inzidenzwerte in der Region - Ostallgäu kurz vor 1000er-Marke

Das RKI hat auch am Mittwochmorgen aktuelle Inzidenzwerte für die Allgäuer Städte und Landkreise veröffentlicht. Im Ostallgäu sind innerhalb eines Tages 134 neue Corona-Infektionen hinzugekommen - die Inzidenz klettert damit auf den Wert von 973,2 und steht nur noch knapp vor der 1000er-Marke.

Der Überblick für Ihre Region heute hier.

Mittwoch, 24. November, 6.15 Uhr: 3G-Regel am Arbeitsplatz ab heute in Kraft

Das neue Infektionsschutzgesetz mit Regeln für 3G am Arbeitsplatz tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Zugang zu Betrieben sollen Beschäftigte dann nur noch bekommen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Geimpfte und Genesene müssen das belegen - zum Beispiel mit dem gelben Impfpass, Impfzertifikat über eine App oder Genesennachweis. Ungeimpfte, die nicht von zu Hause arbeiten können, müssen dem Arbeitgeber einen tagesaktuellen Test (oder maximal 48 Stunden alten PCR-Test) vorlegen. Auch ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers ist möglich.

Arbeitgeber sind für die Überprüfung der Nachweise vor dem Betreten der Arbeitsstätten verantwortlich. Unternehmen müssen die 3G-Regeln täglich kontrollieren und auch dokumentieren. Arbeitgeber sollen zudem mindestens zweimal pro Woche kostenlose Tests anbieten.

Mit der 3G-Regel im Job kommt auch wieder eine Homeoffice-Pflicht: Wo keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, soll die Arbeit vom häuslichen Arbeitsplatz ermöglicht werden. Solche Gründe könnten vorliegen, wenn Betriebsabläufe sonst erheblich eingeschränkt würden oder gar nicht aufrechterhalten werden könnten - etwa bei Reparatur- und Wartungsaufgaben. Beschäftigte wiederum müssen ein Angebot des Arbeitgebers annehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen.

Mittwoch, 24. November, 6.05 Uhr: RKI registriert 66.884 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 404,5

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen hat abermals einen neuen Höchststand erreicht. Zudem stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI vom frühen Mittwochmorgen erstmals seit Beginn der Pandemie über 400. Den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gab das Institut mit 404,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 399,8 gelegen, vor einer Woche bei 319,5 (Vormonat: 106,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 66.884 Corona-Neuinfektionen - im Vergleich zu 52.826 Ansteckungen vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 335 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 294 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.497.795 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 5,60 an (Montag: 5,28). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.712.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 99.768.

Dienstag, 23. November, 21.45 Uhr: Laut "Kicker": Gnabry und Musiala inzwischen geimpft

In die Impf-Debatte beim FC Bayern München kommt laut Medienberichten neue Bewegung. Serge Gnabry und Jamal Musiala sollen geimpft sein - und Kimmich? Mehr dazu.

Dienstag, 23. November, 20.10 Uhr: Corona-Regeln machen Einzelhändlern in Kaufbeuren zu schaffen

Ab Mittwoch gelten in Bayern strengere Corona-Regeln. Kaufbeurer Einzelhändler stellen sich deshalb die Fragen: Wie viele Kunden dürfen in den Laden? Sind die Mitarbeiter geimpft oder brauchen sie einen negativen Nachweis? Wie die Betreiber mit der aktuellen Situation umgehen.

Dienstag, 23. November, 19.30 Uhr: Vorerst kein Lockdown im Ostallgäu - Impfarzt hält schärfere Maßnahmen für alternativlos

Der befürchtete Lockdown tritt im Ostallgäu am Mittwoch nicht in Kraft. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 878,7 (Stand 23. November) und damit unter der Grenze von 1000. Noch am Sonntag verzeichnete das Ostallgäu eine Inzidenz von 923 und näherte sich damit bedrohlich dieser Marke. Hier lesen Sie mehr dazu.

Dienstag, 23. November, 18.45 Uhr: Staatsrechtler für Impfpflicht: Auch Freiheitsstrafen möglich

Der Göttinger Staatsrechtler Alexander Thiele hält zur Umsetzung einer möglichen allgemeinen Corona-Impfpflicht auch einen Zwang zur Impfung für denkbar. "Die Möglichkeiten gehen los bei einem Ordnungsgeld, aber auch Freiheitsstrafen oder die Zwangsimpfung sind möglich", sagte Thiele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei nicht das Ziel einer allgemeinen Impfpflicht, dass reiche Menschen sich aus dem Zwang herauskaufen könnten. "Der Staat ist nicht so wehrlos wie es klingt."

Dienstag, 23. November, 18.30 Uhr: Hausärzte aus dem Oberallgäu wollen Ungeimpfte nicht mehr behandeln

Die Hausarztpraxen sind durch die Corona-Krise vielerorts auf Anschlag, nun zieht ein Arzt aus Waltenhofen Konsequenzen: Dr. Paul Offenberger behandelt ab sofort keine ungeimpften Patienten mehr – außer in Notfällen. Bei seinen Kollegen in der Region stößt das auf unterschiedliche Reaktionen.

Dienstag, 23. November, 18.05 Uhr: Schärfere Corona-Regeln ab Samstag in Berlin

Die Menschen in Berlin müssen sich auf schärfere Corona-Maßnahmen einstellen. Ab Samstag haben zu den meisten Geschäften nur noch geimpfte Menschen und Genesene Zutritt, nicht jedoch Ungeimpfte. Ausgenommen ist die Grundversorgung, zu der etwa Supermärkte, Drogerien oder Apotheken gehören. Auf eine entsprechende Ausweitung der sogenannten 2G-Regeln verständigte sich der Berliner Senat am Dienstag, wie Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz mitteilte.

Dienstag, 23. November, 17.35 Uhr: „Es fühlt sich an wie im Krieg“ - Corona-Alltag auf der Intensivstation in Lindau

Die Behandlung von Covid-Patienten ist aufwendig – und erfordert eine vorausschauende Planung. Der leitende Oberarzt und ein Krankenpfleger erzählen vom Corona-Alltag auf der Intensivstation der Asklepios-Klinik Lindau - und was sie nervt und freut. Den kompletten Artikel lesen Sie hier.

Dienstag, 23. November, 17.20 Uhr: Buchloer stehen für Booster-Impfung stundenlang in der Kälte

Dass die aktuellen Impfaktionen auf großen Andrang stoßen, davon konnten sich Passanten und Autofahrer in der Buchloer Bahnhofstraße am Dienstag ein Bild machen. Ab 9.30 Uhr konnten sich dort Impfwillige für einen Pieks anstellen. Zeitweise warteten knapp 100 Menschen in der Schlange – größtenteils in der Kälte.

Dienstag, 23. November, 17 Uhr: Unterallgäuer Landrat Eder nach Kritik: "Kämpfe wie jeder andere Landrat mit aller Kraft gegen das Virus"

Der Ärztliche Kreisverband Memmingen-Unterallgäu hatte sich angesichts der dramatischen Entwicklung bei den Corona-Fällen und der sich immer weiter zuspitzenden Situation auf den Intensivstationen in einem Offenen Brief an Landrat Alex Eder gewandt. Darin appellieren die Ärzte an ihn, Position und Äußerungen in Bezug auf die Schutzimpfung zu überdenken. So lehnt Eder etwa eine Auskunft über seinen Impfstatus ab. Wie Landrat Eder zu dieser Kritik steht.

Dienstag, 23. November, 16.10 Uhr: Söder fordert "endlich" Impfpflicht

In einer Regierungserklärung im Landtag in München am Dienstag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine bundesweite Impfpflicht gefordert: "Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen – wir müssen eine Entscheidung für die Zukunft für unser Land fällen."

Die AfD hat ihm deshalb Wortbruch vorgeworfen. Noch vor Monaten habe Söder auch im Landtag wiederholt betont, dass es keine Impfpflicht geben solle und anders lautende Aussagen von Kritikern als gezielte Desinformation bezeichnet, sagte AfD-Landtagsfraktionschef Christian Klingen. Die Corona-Politik der Staatsregierung sei nicht nur ein Desaster, sie sei vor allem auch Lug und Trug gegenüber der Bevölkerung.

Am Nachmittag hat das bayerische Kabinett neue Corona-Regeln beschlossen, die ab Mittwoch, 24. November, in Kraft treten sollen.

Dienstag, 23. November, 15.50 Uhr: EU-Behörde entscheidet am Donnerstag über Impfstoff für Kinder

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird voraussichtlich am Donnerstag über die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren entscheiden. Die zuständigen Experten würden sich in einem extra angesetzten Treffen damit befassen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Bisher gibt es noch keinen Corona-Impfstoff, der in der EU auch für Kinder unter zwölf Jahre zugelassen ist.

Sollten die EMA-Experten grünes Licht geben, muss offiziell die EU-Kommission noch zustimmen - das aber gilt als Formsache. In Deutschland würden nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst ab dem 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Vakzins für Kinder zur Verfügung stehen.

Bislang ist der Impfstoff von Pfizer und Biontech in der EU nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Doch in Israel und auch den USA dürfen damit ebenso bereits Kinder ab fünf Jahren geimpft werden.

Dienstag, 23. November, 15.45 Uhr: Von der Leyen setzt bei Corona-Impfskeptikern auf mehr Aufklärung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will auf noch mehr Aufklärung setzen, um Skeptiker von einer Corona-Impfung zu überzeugen. "Wir müssen besser verstehen, warum manche Menschen nicht geimpft sind", sagte sie am Dienstag bei einer Debatte im Europaparlament in Straßburg. "Wir müssen in jede Stadt und in jedes Dorf gehen, um die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen."

Eine Impfpflicht, die in Österreich kommen wird und die in anderen Staaten wie Deutschland diskutiert wird, erwähnte von der Leyen nicht als möglichen Weg in Richtung höherer Impfquoten. Innerhalb der EU gebe es gewaltige Unterschiede bei den Impfquoten. So seien in manchen Mitgliedstaaten nur 29 Prozent der Erwachsenen voll geimpft, in anderen mehr als 92 Prozent

Dienstag, 23. November, 15 Uhr: Söder: Habe Dynamik und Tempo der vierten Welle nicht gesehen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eingeräumt, die vierte Corona-Welle in ihrer Wucht nicht kommen gesehen zu haben. Dass es eine vierte Welle geben werde, hätten viele erkannt. "Die Dynamik und Geschwindigkeit, die haben viele nicht gesehen, ich auch nicht", sagte Söder am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag. Auch renommierte Wissenschaftler hätten eine Entwicklung, wie sie sich aktuell präsentiert, nicht vorausgesehen, sagte Söder.

Der bayerische Regierungschef betonte, es gebe aus seiner Sicht noch keine gesetzliche, wohl aber eine moralische Impfpflicht. "Wir brauchen mehr Idealisten im Land statt Ich-linge", sagte Söder. Nicht in jeder Gaststätte werde etwa - wie vorgeschrieben - nach dem Impfausweis gefragt. Es gebe Menschen, die Impfausweise oder Testergebnisse fälschten.

Söder bezeichnete dies als unsolidarisch. Wer so etwas tue, zeige, dass er keine Solidarität mit anderen habe. Er kündigte massive Kontrollen und erhebliche Strafen an. "Wer sich nicht solidarisch verhält, muss auch damit rechnen, dass man einen Betrieb schließt", betonte der Ministerpräsident.

Dienstag, 23. November, 14.30 Uhr: Söder fürchtet Überlastung von Bayerns Gesundheitssystem

Bayerns Gesundheitssystem steht nach Ansicht von Ministerpräsident Markus Söder wegen der Wucht der vierten Corona-Welle vor einem Kollaps. "Obwohl Bayern mit das beste Gesundheitssystem Deutschlands und der Welt hat, droht die komplette Überlastung", sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München. Die große Zahl an Patienten, die auf den Intensivstationen versorgt werden müsse, sorge für bislang unbekannte Konkurrenzsituationen auf den Stationen. Es bestehe daher die Gefahr, dass sich die gesamte medizinische Versorgung für alle verschlechtern könne.

Dienstag, 23. November, 13.25 Uhr: Deutsche Bahn kündigt 3G-Kontrollen im Fern- und Regionalverkehr an

Fahrgäste in Fern- und Regionalzügen sowie in Bussen und Straßenbahnen müssen im Kampf gegen das Coronavirus von diesem Mittwoch an geimpft, genesen oder getestet sein. Die Deutsche Bahn kündigte am Dienstag entsprechende Kontrollen der sogenannten 3G-Regel an. Diese sollen stichprobenartig vom Sicherheits- und Kontrollpersonal durchgeführt werden, teilte der Konzern mit.

"Allein im Fernverkehr sind in den ersten Tagen nach Inkrafttreten der neuen Regeln Kontrollen auf 400 Verbindungen geplant", hieß es. Sollten Fahrgäste von der Fahrt ausgeschlossen werden müssen, weil sie die sogenannten 3G-Regeln nicht befolgten, könnten die Beschäftigten die Bundespolizei um Unterstützung bitten.

Dienstag, 23. November, 13.20 Uhr: Bayern verlängert Hilfsprogramme für Kulturschaffende und Kommunen

Der Freistaat Bayern verlängert angesichts der sich stetig verschlechternden Corona-Lage finanzielle Hilfsprogramme für Kommunen und Kulturschaffende und Schulbusse. Konkret sollen 330 weitere Millionen Euro als Ausgleich für ausgefallene Gewerbesteuereinnahmen an die Städte und Gemeinden fließen, beschloss das Kabinett am Dienstag in München. Noch im Dezember sollen 200 Millionen Euro davon ausbezahlt werden. Im vergangenen Jahr flossen den Angaben der Regierung zufolge 2,4 Milliarden Euro als Ausgleich für pandemiebedingte Gewerbesteuer-Ausfälle aus Mitteln des Freistaates und des Bundes.

Für Bayerns Künstler wird ein ganzer Strauß von Hilfsprogrammen verlängert - unter anderem für Soloselbstständige. Auch das Stipendienprogramm zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern in der Anfangsphase ihres professionellen Schaffens werde verlängert, das Spielstätten- und Veranstalterprogramm und das Hilfsprogramm für die Laienmusik. Eine Summe nannte die Regierung jedoch zunächst nicht.

Dienstag, 23. November, 13.10 Uhr: „Weihnachtlicher Budenzauber“ in Memmingen findet statt

Bereits zum zweiten Mal muss der Memminger Christkindlesmarkt wegen Corona ausfallen. Wie geplant findet aber auch in diesem Jahr als Alternative ein „Weihnachtlicher Budenzauber“ auf mehreren Plätzen der Innenstadt statt, teilt der Stadtmarketing-Verein mit. Alle Planungen seien freilich von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den damit verbundenen Regelungen abhängig.

Dienstag, 23. November, 13 Uhr: Kabinett hat jetzt beschlossen: Corona-Regeln werden verschärft - aber 2G-Kulanzfrist für Zwölfjährige

Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen hat das bayerische Kabinett am Dienstag harte Gegenmaßnahmen beschlossen. Sie sollen - nach Zustimmung des Landtags am Nachmittag - in der kommenden Nacht in Kraft treten und damit ab Mittwoch gelten

Kinder in Bayern sollen künftig bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Sie dürfen nun also auch bis zu drei Monate nach ihrem zwölften Geburtstag Freizeiteinrichtungen und ähnliches besuchen, wenn sie noch nicht gegen Corona geimpft oder genesen sind..

Dienstag, 23. November, 12.30 Uhr: So viele Corona-Patienten liegen in den Allgäuer Krankenhäusern

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden täglich Corona-Patienten behandelt. Insgesamt liegen 85 Patienten auf der Normalstation und 21 auf der Intensivstation. Diese teilen sich wie folgt auf die Krankenhäuser im Allgäu auf:

Kempten: 30 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Immenstadt: 21 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Sonthofen: Keine Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Oberstdorf: Fünf Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Mindelheim: 21 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Ottobeuren: Acht Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Dienstag, 23. November, 12.15 Uhr: „Eine mittlere Katastrophe“ - So sauer sind Gastronomen wegen des drohenden Lockdowns im Ostallgäu

Spricht man mit Gastronomen, Hoteliers und Clubbetreibern in der Region wird deutlich: Die Stimmung ist schlecht. Die seit Wochen steigenden Coronazahlen, die neuen verschärften Maßnahmen erinnern viele an die Situation von vor einem Jahr. Erneut ist das dringend benötigte Weihnachtsgeschäft in Gefahr. Die Reaktionen der Gastronomen im Ostallgäu.

Dienstag, 23. November, 12.15 Uhr: 3G am Arbeitsplatz und Homeoffice-Pflicht: Was ab Mittwoch gilt

Im Kampf gegen die Pandemie gelten bald auch am Arbeitsplatz schärfere Regeln. "Nur für Geimpfte, Getestete und Genesene" heißt es dann auch im Job. Das hat Folgen vor allem für Ungeimpfte. Das Ziel: Die Verbreitung des Coronavirus in Betrieben soll eingedämmt werden. Mit den Regeln, die ab Mittwoch gelten, kommen auf Arbeitgeber und Beschäftigte wesentliche Änderungen zu. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Dienstag, 23. November, 11 Uhr: Termine im Impfzentrum in Bad Wörishofen bis Mitte Dezember ausgebucht

Dienstag, 23. November, 10.35 Uhr: Unterallgäuer Landratsamt schlägt Alarm - viele Corona-Fälle unter Kindern und Jugendlichen

Schon jetzt sind die Termine im Impfzentrum Bad Wörishofen bis Mitte Dezember ausgebucht, nachdem vor Kurzem zur besseren Organisation wieder aufs Impfen mit Termin umgestellt worden war, teilte der Unterallgäuer Landrat Alex Eder in einer Pressemitteilung mit. „Ich befürchte, dass die älteren und erheblich gefährdeteren Menschen längere Wartezeiten erdulden müssen und dadurch unnötig in Gefahr gebracht werden“, sagte Eder. Könnte man bei der Anmeldung wieder priorisieren, würde das Eder zufolge zum besseren Schutz der Bevölkerung beitragen. Deshalb wandte sich Eder laut Mitteilung in einem Schreiben an den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit der Bitte, die Priorisierung bei der Impfstoff-Vergabe wieder einzuführen.

Seit Tagen gehört das Unterallgäu zu den Corona-Hotspots in Bayern. Allgäuweit nimmt der Landkreis derzeit sogar die unrühmliche Spitzenposition ein. Noch am Sonntag steuerte das Unterallgäu mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 931,8 auf einen Quasi-Lockdown für alle zu, der wohl ab Mittwoch für alle Landkreise und kreisfreien Städten verhängt wird, die über 1.000 Fälle innerhalb von sieben Tagen registriert haben. Am Montag lag der Wert zwar wieder bei 872,3. Doch von Entspannung kann keine Rede sein.

Dienstag, 23. November, 10 Uhr: Immer mehr Menschen tricksen mit gefälschten Impfpässen - doch so überführt man sie

Immer mehr Menschen versuchen, beim Impfnachweis zu betrügen. Mit einem gefälschten Impfpass wollen sie in der Apotheke einen digitalen Nachweis bekommen oder ins Kino, ins Restaurant oder ins Schwimmbad. Das bestätigt die Polizei und erklärt, wie die Kontrolleure die gefälschten Impfausweise erkennen können und ob sich die Fälscher damit strafbar machen.

Dienstag, 23. November, 9.40 Uhr: So wird die 3G-Regel in Bus und Bahn im Allgäu kontrolliert - und diese Strafen drohen

Nur noch wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf voraussichtlich ab Mittwoch in den Bus oder die Bahn steigen. Das hat die Bundesregierung beschlossen, die Beförderer müssen die Nachweise „stichprobenartig“ kontrollieren. Wie das konkret aussehen soll, ist aber noch immer unklar. Hier lesen Sie, was Busunternehmer im Allgäu zu den Regeln sagen.

Dienstag, 23. November, 9.30 Uhr: Wochenmarkt in Kempten findet auch im Dezember weiter im Freien statt

Dienstag, 23. November, 8.20 Uhr: 8.624 Corona-Neuinfektionen in Bayern - Inzidenz weiter steigend

Aufgrund der stark ansteigenden Corona-Fallzahlen in Kempten, hat der Werkausschuss der Stadt beschlossen, dass der Wochenmarkt auch im Winter im Freien stattfinden wird . Ab dem 1. Dezember wird der Wochenmarkt auf den Winterbetrieb umgestellt und erstreckt sich laut Mitteilung der Stadt dann vom Hildegardplatz bis zum Bauernmarktplatz. Die Markthalle werde aufgrund der Corona-Auflagen nicht genutzt. Die Aufstellung der Händlerinnen und Händler sei in der Wintersaison fast unverändert und auch die Öffnungszeiten blieben gleich. Mittwochs und samstags ist der Wochenmarkt der Stadt zufolge von 7 bis 13 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Wintersaison dauert bis zum 31. März 2022.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Bayern erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 644,9 an. Am Vortag hatte der Wert bei 640 gelegen, vor einer Woche bei 554,2.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI binnen eines Tages 8624 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 07.15 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 9.015 Corona-Neuinfektion gewesen. Hier erfahren Sie, welche Hotspot-Regeln in Bayern ab einer Inzidenz von über 1.000 gelten.

Dienstag, 23. November, 7.25 Uhr: Baden-Württemberg erweitert 2G-plus-Katalog auf alle Veranstaltungen

Wegen der stark steigenden Corona-Zahlen gilt in Baden-Württemberg voraussichtlich schon von Mittwoch an bei allen Veranstaltungen in Kultur, Freizeit und Sport die Regel 2G plus. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart erfuhr, hat die Regierung aus Grünen und CDU ihren Katalog für schärfere Maßnahmen in der neuen Alarmstufe II nochmals erweitert. Das heißt, dass zu allen Veranstaltungen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben, die zusätzlich einen negativen Test vorweisen können. Die Regel gilt auch für Weihnachtsmärkte. Ein generelles Verbot für Weihnachtsmärkte soll es auch nach der Absage in Stuttgart zunächst nicht geben, hieß es. Weitere Informationen zu den strengeren Maßnahmen im Südwesten erfahren Sie hier.

Dienstag, 23. November, 7.05 Uhr: Sängerin Beatrice Egli zum zweiten Mal mit Corona infiziert

Medienberichten zufolge soll die Schlager-Sängerin Beatrice Egli zum zweiten Mal mit Corona infiziert sein und die Impfung abgelehnt haben. Angeblich sei die Schweizerin lange ungeimpft auf Tour gewesen. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Egli, dass sie nun in Quarantäne sei, aber einen milden Verlauf habe.

Dienstag, 23. November, 6.45 Uhr: US-Regierung warnt wegen Corona-Lage vor Reisen nach Deutschland

Das US-Außenministerium warnt wegen der massiven Verbreitung des Coronavirus vor Reisen nach Deutschland. Dies sei die Konsequenz einer Neubewertung der pandemischen Lage dort durch die US-Gesundheitsbehörde CDC, erklärte das Ministerium am Montag. Die Behörde ruft US-Bürger auf, Reisen nach Deutschland zu vermeiden. Dort könnten "sogar vollständig geimpfte Reisende in Gefahr sein", Virusvarianten "zu bekommen und weiterzugeben", hieß es zur Begründung. Auch Dänemark wurde hochgesetzt auf die Stufe vier, die höchste Stufe der Reisehinweise ("Reisen Sie nicht").

Für andere derzeit schwer von der Pandemie betroffenen Staaten in Europa gilt ebenfalls die Warnstufe vier, darunter sind Belgien, Kroatien, Ungarn, Österreich und die Niederlande. Für Frankreich und Italien wiederum gilt nur die Stufe drei, die Reisende zur nochmaligen Prüfung von Reiseplänen auffordert. Die höchste Stufe der Reisewarnungen war vor der Pandemie meist Krisen- und Konfliktstaaten wie Afghanistan und dem Irak vorbehalten. Welche Regeln bei der Einreise nach Österreich gelten, lesen Sie hier.

Dienstag, 23. November, 6.35 Uhr: Ostallgäu und Unterallgäu mit Inzidenz fast bei 900

Weiterhin sind der Landkreis Ostallgäu sowie der Landkreis Unterallgäu die traurigen Spitzenreiter bei den Inzidenzwerten. Mit einem Wert von 887,4 (Vortag: 872,3) für das Ostallgäu und 878,7 (Vortag: 862,5) für das Unterallgäu geht die 7-Tage-Inzidenz immer mehr in Richtung der kritischen 1.000er Marke. Was ein Überschreiten dieser bedeutet und welche strengeren Regeln dann gelten, erfahren Sie hier. Auch in allen anderen Kreisen und Städten im Allgäu ist die 7-Tage-Inzidenz gestiegen. Die Zahlen im Detail finden Sie hier.

Dienstag, 23. November, 6.25 Uhr: RKI registriert 45 326 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 399,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 399,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 386,5 gelegen, vor einer Woche bei 312,4 (Vormonat: 100,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.326 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.39 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 32 048 Ansteckungen gewesen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 309 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 265 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 430 911 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahlen für die Allgäuer Landkreise und Städte finden Sie hier.

Montag, 22. November, 21.50 Uhr: Südtirol verhängt nächtliche Ausgangssperre in 20 Gemeinden

Südtirol verschärft in der Corona-Pandemie die Regeln wieder. Im Freien gilt "ab sofort" eine Maskenpflicht, wenn ein Mindestabstand von einem Meter nicht mehr eingehalten werden kann. Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen eine FFP2-Maske tragen. Der Landeshauptmann der autonomen Provinz im Norden Italiens, Arno Kompatscher, unterzeichnete am Montagabend eine entsprechende Verordnung. In 20 sogenannten roten Gemeinden mit hohen Inzidenzwerten und niedriger Impfquote tritt darüber hinaus am Mittwoch eine Ausgangssperre von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr in Kraft.

Montag, 22. November, 20.35 Uhr: 3G-Regel im ÖNPV ab Mittwoch - Wie wird das im Allgäu kontrolliert?

Nur noch wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf voraussichtlich ab Mittwoch in den Bus oder die Bahn steigen. Das hat die Bundesregierung beschlossen, die Beförderer müssen die Nachweise „stichprobenartig“ kontrollieren. Wie das konkret aussehen soll, ist aber noch immer unklar. „Wir schütteln den Kopf und harren der Dinge“, sagt Martin Haslach, Busunternehmer und Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (Mona). Auch die Bahn stellt sich nach eigenen Angaben auf die neuen Regeln ein: Über Details wolle man erst noch informieren, erklärte eine Sprecherin.

Montag, 22. November, 19.30 Uhr: Rechtsexperten halten allgemeine Impfpflicht für verfassungsrechtlich möglich

Mehrere Rechtsexperten halten eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus verfassungsrechtlich für möglich. Es sei zwar ein besonderer Eingriff, "wenn der Staat jetzt auch noch die körperliche Integrität der Menschen beeinträchtigt", sagte der Verwaltungsrechtler Hinnerk Wißmann von der Universität Münster der Welt. Wie er und andere Rechtsexperten ihre Einschätzung begründen.

Montag, 22. November, 19.15 Uhr: Kliniken Schwabens bereiten sich auf eine Triage vor - auch in Memmingen

Die Kliniken Schwabens bereiteten sich auf eine solche Triage vor, also das Verfahren, mit dem ausgewählt wird, wer medizinisch versorgt wird, wer nicht. Auch im Memminger Klinikum. Sperling ist Ärztlicher Corona-Koordinator in Memmingen. Er und sein Kollege Dr. Hardy Götzfried, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums, schildern die aktuelle Corona-Situation.

Montag, 22. November, 18.40 Uhr: Länder dringen auf Aufhebung der Biontech-Kontigentierung

Die Bundesländer dringen darauf, dass die Kontingentierung des Corona-Impfstoffs von Biontech wieder aufgehoben wird. Das beschloss die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Montag einhellig, wie die Deutsche Presse-Agentur in München erfuhr.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Die Landesminister seien sich einig, dass der Impfstoff von Moderna gleich gut geeignet sei. Der Biontech-Impfstoff solle aber verstärkt für die Unter-30-Jährigen genutzt werden, wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen.

Montag, 22. November, 18.35 Uhr: Mehr Kontrollen der Corona-Regeln in Bayern angekündigt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat weiterhin verstärkte Kontrollen zu den Corona-Regeln angekündigt. Bei den bisherigen fast 20.000 Kontrollen seien 1703 Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht oder die 2G-Regeln festgestellt worden, teilte das Innenministerium am Montag in München mit. Nahezu alle dieser Verstöße wurden auch geahndet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 22. November, 18.25 Uhr: Mehrere Bundesländer entscheiden über Verschärfung von Corona-Regeln am Dienstag

In mehreren Bundesländern wird am Dienstag über schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Das Brandenburger Kabinett entscheidet am Dienstag über die geplante Ausweitung der 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) auf den Einzelhandel mit Ausnahmen. In der Öffentlichkeit sollen sich zudem nur noch bis zu fünf Menschen treffen können, Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. In Bayern will das Kabinett am Dienstag unter anderem flächendeckend 2G und strikte Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte beschließen. Die Maßnahmen sollen ab Mittwoch in Kraft treten.

Montag, 22. November, 18.10 Uhr: Hohe Nachfrage nach Booster-Impfung sorgt für Chaos im Oberallgäu

Bei einem Termin warten Impfwillige im Oberallgäu teils Stunden in der Kälte – und kommen dann doch nicht dran; andernorts kommt der Impfbus gleich gar nicht: Das gestiegene Interesse an der Corona-Impfung sorgt bisweilen auch für Unzufriedenheit. Alexander Schwägerl, Geschäftsführer des BRK Oberallgäu, sagt: Die Kapazitäten werden bereits hochgefahren – angesichts des Andrangs seien Wartezeiten aber nicht vermeidbar.

Montag, 22. November, 17.55 Uhr: Biontech liefert eine Million Impf-Dosen zusätzlich

Das Mainzer Unternehmen Biontech will nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der kommenden Woche eine Million zusätzliche Corona-Impfdosen ausliefern. Das sagte der geschäftsführende Minister am Montag vor der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), wie die Deutsche Presse-Agentur aus GMK-Kreisen erfuhr. Zuerst berichtete die Rheinische Post (Dienstag) darüber.

Damit sollen in der kommenden Woche statt zwei Millionen dann drei Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Biontech-Mengen in diesem Jahr begrenzt sind. Spahn hatte mit einer entsprechenden Ankündigung Unmut hervorgerufen. Er hatte daraufhin auch angekündigt, dass sich die Regierung um eine Vergrößerung der Mengen bemühe. Biontech hatte mitgeteilt, man prüfe die Kapazität.

Montag, 22. November, 17.50 Uhr: Das müssen Sie über die Impfstoffe von Biontech und Moderna wissen

Bis Ende des Jahre soll in Deutschlands vordringlich Moderna-Impfstoff gespritzt werden. Diese Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sorgte für Wirbel. Doch was unterscheidet die Impfstoffe von Biontech und Morderna? Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier.

Montag, 22. November, 17.30 Uhr: Hat Ex-Werder-Trainer Markus Anfang seinen Impfpass gefälscht? Der Verdacht erhärtet sich

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat neue Erkenntnisse im Fall des zurückgetretenen Werder-Trainers Markus Anfang veröffentlicht, die den Verdacht der Fälschung seines Impfausweises erhärten. Danach sind in dem Dokument, das der 47-Jährige vorgelegt hat, zwei Impftermine in einem Kölner Impfzentrum dokumentiert. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung, die dieses Impfzentrum betreibt, sei Anfang jedoch an keinem der beiden Termine von der EDV des Zentrums erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass der Impfausweis des früheren Bundesliga-Profis gefälscht ist. Die Details lesen Sie hier.

Montag, 22. November, 17.25 Uhr: Söder findet Gehaltskürzungen für ungeimpfte Bayern-Profis richtig

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßt die offensichtlich beim FC Bayern München geplanten Gehaltskürzungen für nicht geimpfte Fußball-Profis, wenn sie wie etwa Joshua Kimmich als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen und damit Spiele ihres Vereins verpassen.

"Zunächst mal entscheidet der FC Bayern selbst. Das ist einer der professionellsten Vereine der Welt und einer der erfolgreichsten. Das Management weiß da schon genau, was es zu tun gilt. Ich glaube, dass der jetzt begonnene Prozess, der dann stattfindet, so weit man es aus den Medien verfolgen kann, eindeutig richtig ist", sagte Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung.

Er unterstütze vollauf das Vorgehen. Es gehe bei den Corona-Regeln letztlich auch um das Verhältnis von Fans und Profis. "Wenn zum Beispiel die Fans unter schweren Bedingungen ins Stadion kommen mit 2G plus, dann glaube ich, gehört es einfach dazu, dass man auch da eine Einheit herstellt zwischen Spielern und unter den Fans", sagte Söder. Zugleich betonte er aber auch, dass es gerade in der aktuellen Lage "eine ganz große Symbolkraft für die gesamte Impfkampagne" hätte, wenn ungeimpfte Profis der Impfempfehlung der Ärzte folgten.

Montag, 22. November, 17.15 Uhr: In der Debatte über Corona-Impfpflicht mahnt Wüst gründliche Prüfung an

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mahnt in der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht eine gründliche Prüfung an. "Viele Geimpfte drängen darauf, nicht mehr eingeschränkt zu werden, weil eine Minderheit die Impfung verweigert. Bei den vielen Fragen, die eine Impfpflicht aufwirft, sollte sich der Ethikrat mit der Impfpflicht auseinandersetzen", erklärte Wüst am Montag vor der Sitzung von Parteigremien.

Auch die Parteien sollten über die Impfpflicht beraten. "Die Union ist die Kraft, der die meisten Menschen in der Pandemie vertrauen. Dieser Verantwortung sollten wir uns besonders bewusst sein", unterstrich Wüst, der auch CDU-Landeschef ist. Denn die Ampel wolle ja offensichtlich eine spürbare Veränderung in der Pandemiepolitik. "Vorsicht, Verantwortung und Entschlossenheit - nur so schützen wir Gesundheit und Leben der Menschen", betonte er.

Montag, 22. November, 16.55 Uhr: Landratsamt Unterallgäu bittet: "Nur noch mit unaufschiebbaren Anliegen kommen"

Wegen der hohen Corona-Zahlen bittet das Landratsamt im Unterallgäu die Bürgerinnen und Bürger darum, bis auf Weiteres nur noch mit unaufschiebbaren Anliegen in die Kreisbehörde und ihre Außenstellen zu kommen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. In der KfZ-Zulassungsstelle, der Führerscheinstelle und dem Ausländeramt muss online ein Termin vereinbart werden unter www.unterallgaeu.de/oeffnungszeiten. Ohne Termin kann das Anliegen nicht bearbeitet werden.

Montag, 22. November, 16.45 Uhr: Corona-Regeln treffen Marktoberdorfer Gastronomen "wie einen Schlag"

Die strengen Corona-Regeln treffen Marktoberdorfer Hotels und Restaurants hart. Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Das hat zur Folge, dass Gäste ihren Urlaub stornieren, Firmen ihre Weihnachtsfeiern absagen und die Besucherzahlen einbrechen. Zudem müssen die Betreiber damit rechnen, wieder zuzumachen, sollte die Inzidenz im Ostallgäu über einen Wert von 1000 springen. Die Angst vor finanziellen Einbußen und einer Kündigungswelle der Mitarbeiter wächst. Und das Weihnachtsgeschäft droht wieder auszufallen. Mehr dazu.

Montag, 22. November, 16.05 Uhr: Corona-Lage laut Divi "besorgniserregend und nicht unter Kontrolle"

Die Lage in den Kliniken spitzt sich zu: Vielerorts sind die Intensivstationen infolge der wachsenden Zahl an Covid-Patienten bereits überlastet. Ärzte bereiten sich verstärkt auf Patientenverlegungen vor, wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Montag mitteilte.

"Die Corona-Lage ist sehr besorgniserregend und momentan nicht unter Kontrolle", sagte Divi-Präsident Gernot Marx in einer Videoschalte. Man mache sich große Sorgen. Mehr als 3670 Covid-19-Patienten würden derzeit auf Intensivstationen in Deutschland versorgt, knapp 1200 seien vergangene Woche hinzugekommen. Regional, etwa in Bayern, Thüringen, Sachsen und einigen Ballungszentren seien die Intensivstationen bereits überlastet. Wie die Kliniken sich auf den Worst Case vorbereiten.

Montag, 22. November, 16 Uhr: Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt wieder unter kritische Marke von 9

Am vergangenen Freitag war die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in Bayern über den kritischen Schwellenwert von 9 gestiegen. Heute ist der Wert nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wieder unter diese Marke gefallen. Die aktuellen Zahlen zur Krankenhaus-Ampel im Freistaat finden Sie hier.

Montag, 22. November, 15.40 Uhr: Vertrauen der Österreicher in ihre Regierung sinkt

Kein Kino, kein Theater, kein Lokalbesuch, wenig soziale Kontakte: Der vierte Lockdown in Österreich ist aus Sicht vieler Bürger ein Armutszeugnis für die Regierung. Bis zu 75 Prozent der Österreicher vertrauten inzwischen dem Bündnis aus konservativer ÖVP und Grünen aufgrund des fehlgeschlagenen Corona-Managements nicht mehr, sagte der Politologe Peter Filzmaier am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Was verschiedene Studien dazu noch zeigen.

Montag, 22. November, 15.25 Uhr: Merkel findet aktuelle Corona-Maßnahmen nicht ausreichend

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält angesichts der dramatischen Entwicklung bei den Corona-Infektionen die aktuellen Maßnahmen nicht für ausreichend. "Wir haben eine hoch dramatische Situation. Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend", wurde Merkel am Montag aus Teilnehmerkreisen der hybriden Beratungen des CDU-Vorstands in Berlin zitiert. Wie sie das begründet.

Montag, 22. November, 14.10 Uhr: Söder wirft Spahn "desaströse Kommunikation" vor

Wegen einer "äußerst unglücklichen Formulierung" bezüglich eines Impfstoffes steht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Kritik. Die Hintergründe.

Montag, 22. November, 13 Uhr: Bundesregierung will zu etwaiger Impfpflicht nichts mehr entscheiden

Aus der aktuellen Debatte über eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht will sich die scheidende Bundesregierung heraushalten. Diese Diskussion über eine etwaige Impfpflicht sei jetzt aufgekommen, da deutlich geworden sei, dass man mit Aufklärung und Werben für die Impfung allein nicht weiterkomme, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Mit Blick auf die für übernächste Woche geplante Bildung einer neuen Regierung fügte er hinzu: "Eine Entscheidung darüber gibt es jetzt nicht und sie würde auch von dieser Bundesregierung nicht mehr gefällt."

Aus verfassungsrechtlicher Sicht sei eine solche Verpflichtung vorstellbar, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums. Diese bedürfte allerdings einer gesetzlichen Grundlage und eine entsprechende Regelung müsste auch "verhältnismäßig ausgestaltet sein". Hinzu kämen medizinische Fragen, die in einer anderen Bundesregierung dann vom Gesundheitsministerium geklärt werden müssten.

Montag, 22. November, 12.10 Uhr: Landesärztekammer: Müssen Triage in Sachsen vorbereiten

Sachsen muss sich nach Angaben der Landesärztekammer auf eine Triage vorbereiten. Wie die aktuelle Lage auf den Intensivstationen dort ist, lesen Sie hier.

Montag, 22. November, 11.35 Uhr: Spahn: 2,4 Millionen Dosen Impfstoff für Kinder am 20. Dezember

In Deutschland sollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Dezember 2,4 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren zur Verfügung stehen. Die Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde wahrscheinlich Ende dieser Woche erfolgen, sagte Spahn am Montag in Berlin. Die gesamte Europäische Union erhalte die erste Lieferung am 20. Dezember.

Deutschland erhalte "auf einen Schlag" 2,4 Millionen Dosen für die Fünf- bis Elf-Jährigen, so Spahn. Angesichts von 4,5 Millionen Kindern dieser Altersgruppe werde wohl ein großer Teil der anfänglichen Nachfrage bedient werden können. Weitere Lieferungen seien in den ersten Monaten des neuen Jahres zu erwarten. Da Kinder eine andere Dosierung benötigten, seien auch eine andere Abfüllung und ein anderer Vorlauf für den Kinderimpfstoff nötig, erläuterte der geschäftsführende Gesundheitsminister.

Montag, 22. November, 10.55 Uhr: Biontech prüft zusätzliche kurzfristige Impfstoff-Lieferungen

Das Unternehmen Biontech prüft, ob es mehr Impfstoff gegen das Coronavirus liefern kann als bisher vereinbart. "Wir prüfen aktuell, ob und wenn ja, wie viele Dosen wir kurzfristig und zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten liefern könnten", sagte Biontech-Sprecherin Jasmina Alatovic der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Dafür soll das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommen. Zur Begründung wurde auch darauf verwiesen, dass andernfalls ab Mitte des 1. Quartals 2022 eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen drohten. Aktuell mache der Impfstoff von Biontech über 90 Prozent der Bestellungen aus.

Montag, 22. November, 10.30 Uhr: Spahn: Moderna ist ein sicherer und sehr wirksamer Impfstoff

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich bemüht, Vorbehalte gegen das Vakzin von Moderna für Booster-Impfungen zu zerstreuen. "Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff", sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. Zugleich wies er darauf hin, dass viele Auffrischungsimpfungen auch künftig mit dem bei vielen Bürgern bevorzugten Impfstoff von Biontech vorgenommen werden.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Dafür soll das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommen. Zur Begründung wurde auch darauf verwiesen, dass andernfalls ab Mitte des 1. Quartals 2022 eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen drohten. Aktuell mache der Impfstoff von Biontech über 90 Prozent der Bestellungen aus.

Montag, 22. November, 8.20 Uhr: Corona-Zahlen steigen weiter - Inzidenz bei 640

Mehr als ein Viertel der bundesweit registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Bayern gemeldet worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Montagmorgen 8426 Neuinfektionen für den Freistaat an (Stand: 3.12 Uhr). In ganz Deutschland meldeten die Gesundheitsämter dem RKI zufolge binnen eines Tages 30 643 Ansteckungen. Die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 640 - vor einer Woche hatte sie bei 525,7 gelegen.

Bundesweit lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen bei 386,5 - ein Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 62 Todesfälle verzeichnet - 27 davon in Bayern. Die Fallzahlen für das Allgäu finden Sie hier.

Montag, 22. November, 7.44 Uhr: "Die nächsten Wochen werden brutal": Mehring hält Allgemeine Impfpflicht möglicherweise unvermeidbar

Der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, hält eine allgemeine Impfpflicht für womöglich unvermeidbar - wenn die Impfbereitschaft bei bislang Ungeimpften nicht schnell merklich anzieht. "Eine allgemeine Impfpflicht für gesunde Erwachsene kann nur dann Tabu bleiben, wenn ausreichend viele Menschen von sich aus erkennen, dass Impfen jetzt erste Bürgerpflicht ist", sagte Mehring. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 22. November, 7.40 Uhr: Nach Corona-Protesten: Erneut Unruhen in niederländischen Städten

Auch in der Nacht zum Montag ist es in mehreren niederländischen Städten wieder zu Unruhen und gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Randalierer legten Brände, zerstörten Bushaltestellen und zündeten schwere Feuerwerkskörper, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Es ist die dritte Nacht in Folge mit Unruhen in den Niederlanden.

Unter anderem aus Enschede im Osten des Landes nahe der deutschen Grenze sowie aus Groningen berichteten Polizei und regionale Medien von Ausschreitungen. Dutzende Jugendliche hätten sich in den Zentren versammelt und Polizisten mit Feuerwerkskörpern attackiert. In beiden Städten wurden Mobile Einheiten der Polizei eingesetzt. Es gab mehrere Festnahmen.

Montag, 22. November, 7.30 Uhr: Bayern boostert jetzt auch schon nach fünf Monaten

Wenn sich Chefs und Chefinnen der Länder an diesem Donnerstag zur Corona-Schalte treffen, dann wird es um einen jener Begriffe gehen, der vor wenigen Wochen noch nicht einmal erfunden war: gemeint ist das Boostern, also die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Für führende Wissenschaftler wie etwas die Modelliererin Viola Priesemannist das Boostern die vielversprechendste Maßnahme im Kampf gegen die vierte Corona-Welle– auch, weil gerade bei älteren und immunschwachen Menschen der Impfschutz schon nach wenigen Monaten wieder nachlasse. Weitere Infos zum Thema Boostern lesen Sie hier.

Montag, 22. November, 7.15 Uhr: Lockdown in Österreich - Zahlreiche Kontrollen angekündigt

Ein vierter Lockdown soll die massive Corona-Welle in Österreich brechen. Seit Montag sind nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet, der Kulturbetrieb ruht, die Museen und Kinos haben geschlossen. Die Menschen dürfen ihr Zuhause nur aus triftigem Grund verlassen. Dazu zählen auch ein Spaziergang oder ein Jogginglauf. Die Schulen sind geöffnet, es ist den Eltern überlassen, ob sie ihren Nachwuchs zum Unterricht schicken. Gerade unter Kindern und Jugendlichen sind die Fallzahlen bei den Corona-Infektionen besonders hoch. Die Polizei will mit zahlreichen Kontrollen überwachen, ob die Vorschriften eingehalten werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 22. November, 7 Uhr: Corona-Impfung ab fünf: Entscheidung zu Biontech für Kinder erwartet

Viele Eltern warten in der sich zuspitzenden Corona-Lage darauf: Eine Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung des Biontech/Pfizer- Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren wird in einigen Tagen erwartet. Für diese Altersgruppe steht bislang kein Impfstoff zur Verfügung. Die Fragen und Antworten dazu finden Sie hier.

Montag, 22. November, 6.40 Uhr: Weitere Weihnachtsmärkte starten - von Flensburg bis Frankfurt

Glühwein, Mandeln, Kunsthandwerk: Der Montag nach Totensonntag ist der traditionelle Eröffnungstag von Weihnachtsmärkten in Deutschland. In diesem Jahr ist dies nur in Teilen der Republik der Fall. Das Land ist gespalten: Berühmte Märkte wie Nürnberg, Dresden und München wurden wegen hoher Coronazahlen abgesagt, zum Teil in letzter Minute. In einigen Städten wie Essen, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf oder auch Freiburg sowie Teilen Berlins und Hamburgs laufen längst einige Märkte.

Am Montag kommen noch einige große und bekannte Märkte hinzu, darunter in Berlin die Weihnachtsmärkte an der Gedächtniskirche, am Roten Rathaus und am Gendarmenmarkt sowie Märkte in Frankfurt am Main, Kiel, Lübeck, Karlsruhe oder auch am Kölner Dom.

Je nach Bundesland und Aufbau der Märkte, die zum Teil eingezäunt sind, gelten strenge Regeln, von 3G (Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet) bis 2G (nur Geimpfte oder Genesene).

In Hamburg öffnet am Montag nach coronabedingter Zwangspause im letzten Jahr nun etwa der historische Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt wieder. Los geht der Weihnachtsmarkt auch am Gänsemarkt, in Eppendorf und in der Hafencity. Außerdem startet der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt "Winter Pride" in St. Georg.

In Potsdam können die Menschen ihren Glühwein auf dem Luisen- und Bassinplatz unter 2G-Regel trinken. Auf einen Weihnachtsmarkt unter 3G-Bedingungen können sich hingegen die Menschen in Frankfurt (Oder) einstellen. Es gebe zwei Eingänge und auf dem gesamten Platz gelte Maskenpflicht, informierte die Stadt.

In Bremen und Hannover gibt es als Vorsichtsmaßnahme weniger Stände als sonst, sie werden über eine größere Fläche verteilt. Das Bummeln über die Märkte soll uneingeschränkt möglich sein. An Ständen mit Bewirtung gilt jedoch in Bremen die 3G-Regel. In Hannover ist die Regelung strenger: Bewirtet werden nur Geimpfte oder Genesene (2G).

Montag, 22. November, 6.25 Uhr: Spahn zu Biontech-Bestellobergrenzen: "Frage der verfügbaren Menge"

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn hat die heftig kritisierten Bestellobergrenzen für Corona-Impfstoff von Biontech erneut verteidigt. "Ich kann's deswegen nicht zurückziehen, weil es einfach 'ne Frage der verfügbaren Menge ist", sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Wir halten da nichts zurück. Ich kann ja keinen Impfstoff ausliefern von Biontech, der nicht da ist."

Die Nachfrage sei wahnsinnig gestiegen in den vergangenen zwei Wochen, "wir werden allein ab morgen sechs Millionen Biontech-Dosen ausliefern", erläuterte Spahn. Durch diese massive Nachfrage laufe "unser Biontech-Lager gerade leer". "Und es ist einfach so, dass ich im Moment (...) - also ab übernächster Woche, wenn jetzt die große Lieferung war - nicht mehr als zwei bis drei Millionen Impfdosen Biontech zur Verfügung habe." Er räumte ein: "Das hätten wir klarer noch kommunizieren müssen."

Montag, 22. November, 6.20 Uhr: RKI registriert 30.643 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 386,5

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 386,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 372,7 gelegen, vor einer Woche bei 303,0 (Vormonat: 95,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30.643 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.08 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 23.607 Ansteckungen gewesen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 62 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 43 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.385.585 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Fallzahlen für die Landkreise und Städte im Allgäu finden Sie hier.

