Die Ostermärkte stehen vor der Tür - in Buchloe ist der Größte

Ostermärkte im Allgäu: Wann finden die Märkte 2023 in Kaufbeuren, Füssen, Mindelheim und Buchloe statt? Die Termine im Überblick.

27.03.2023 | Stand: 15:56 Uhr

Bald ist wieder Ostern. Im Allgäu gibt es vielerorts dann begleitende Märkte rund um die Festtage und auch davor wie z.B. den Ostermarkt der Abtei St. Severin in Kaufbeuren.

Die Ostermärkte im Allgäu 2023 im Überblick

Was ist Ostern?

Neben Weihnachten und Pfingsten ist Ostern das größte und bekannteste christliche Fest. Der Ostersonntag fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Frühlingsanfang war jetzt am 20. März, der erste Vollmond ist am 6. April. Damit fällt Ostern 2023 auf den 9. April.

An Ostern wird die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert. Vielerorts beginnt der Sonntag dann mit einer Osternacht in der Früh, wo die neue Osterkerze angezündet wird. Bereits am Gründonnerstag beginnen die Festtage. Am Karfreitag und Karsamstag sind die Glocken der Kirchen aus. Diverse bewegliche Festtage orientieren sich am Osterdatum. Das bald folgende Pfingstfest zum Beispiel ist eines davon.

In vielen Städten wird vor und nach Ostern ein Markt veranstaltet. So auch im Allgäu.

Die Ostermärkte im Allgäu 2023:

Den Auftakt hat das Kloster St. Severin in Kaufbeuren bereits gemacht. Der Frühjahrsmarkt in Mindelheim ist zwar nicht am Osterfest selbst, aber in der Osterzeit bis Pfingsten.

Ostermarkt St. Severin in 25. - 26. März:in Kaufbeuren

1. April: Osterfreude zum Frühlingsstart im Lindaupark in Lindau

in Lindau 1. -2. April: Internationaler Ostereiermarkt in Bad Wörishofen

in Bad Wörishofen 2. April: Ostermarkt in Füssen (Weißensee)

in Füssen (Weißensee) 6. April: Ostermarkt in Blaichach

in Blaichach 8. - 10. April: Ostermarkt der Kunsthandwerker in Füssen (Freyberg-Garten)

in Füssen (Freyberg-Garten) 8. - 10. April: Kunst und Handwerkermarkt in Oberstdorf

in Oberstdorf 10. April: Ostermarkt in Buchloe

in Buchloe 16. - 17. April: Frühjahrsmarkt in Mindelheim

(Hier finden Sie die Termine der Märkte, die 2023 im Allgäu stattfinden.)

Alle Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand 22. März 2023.

