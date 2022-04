Mit Lamm das Fasten brechen: Das kochen die Schülerinnen der Landwirtschaftsschule zu Ostern

An der Landwirtschaftsschule Kempten wird traditionell ein Osterlamm zubereitet. Viele Schülerinnen kommen zum ersten Mal mit dem Fleisch in Berührung.

Zu Ostern kommt in der Landwirtschaftsschule in Kempten Lamm auf den Tisch. „Nach der Fastenzeit eignet sich das magere, zarte Lammfleisch besonders gut, um den Magen wieder allgemein an Fleisch zu gewöhnen“, sagt Jessica Ried, Fachlehrerin für Hauswirtschaft. Doch wie in vielen Fällen die Fastenzeit selbst sei auch die Tradition des Osterlamms aus dem Leben mancher Allgäuerinnen und Allgäuer verschwunden.

„Lamm habe ich zwar schon einmal gegessen, aber noch nie zubereitet“, sagt Susi Schwemmer. Die 58-jährige Duracherin macht seit etwa eineinhalb Jahren eine Ausbildung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung in Teilzeit. Eigentlich ist sie Alltagsbegleiterin für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, jetzt stehen einmal pro Woche Fächer wie Gartenbau, Landwirtschaft oder Küchenpraxis auf ihrem Stundenplan. „Man denkt, man hat schon viele Jahre Erfahrung durch den eigenen Haushalt, aber ich habe so viel Neues gelernt“, sagt Schwemmer.

Lammkarree, Keule und Kotelett gehören zum Ostermenü

Besonders schätzt sie an dem Unterricht in der Küche, dass sie dort mit weniger alltäglichen Lebensmitteln in Berührung kommt: „An Lamm hätte ich mich selbst wahrscheinlich nicht heran getraut.“ Sie kümmert sich heute mit einer Mitschülerin um das Lammkarree, das aus dem Rücken des Tieres stammt. Mariniert mit Olivenöl, Petersilie, Rosmarin, Salz und Pfeffer kommt es in den Ofen, bis das Fleisch von außen braun gebraten und von innen noch leicht rosa ist.

Auch Kotelett, Keule und ein Lammbraten gehören zu dem Ostermenü. Hauswirtschaftslehrerin Ried sagt: „Wir wollen so viel vom Tier wie möglich verwenden und die Vielfalt von Lamm zeigen.“ Das Fleisch habe einen würzigen Geschmack. Da es meist Direktvermarkter aus der Region anbieten, sei es außerdem von hoher Qualität.

Landwirtschaftsschule Kempten: Bisher kein Mann in der Teilzeit-Ausbildung

Die neun Schülerinnen, die in der großen Küche stehen, kümmern sich neben dem Fleisch auch um Beilagen, Suppe und Nachtisch. Zum Lamm gibt es Semmelknödel, Spinatspätzle, Ofengemüse, Rosmarinkartoffeln sowie geschmorte Karotten und Pastinaken. Ried: „Wir kochen regional und saisonal, deshalb nutzen wir aktuell eher Wintergemüse.“ Im Sommer greift Ried in Seminaren gerne auf Kräuter, Obst und Gemüse aus dem schuleigenen Garten zurück. Auch die Johannisbeeren, die für die Desserttörtchen verarbeitet werden, haben die Schülerinnen selbst angebaut, geerntet und haltbar gemacht.

„Unser Ostermenü ist eher aufwendig“, sagt Ried. Im Alltag passe zum Lamm auch wunderbar ein einfaches Kartoffelpüree. Schülerin Anna Vetter kann sich vorstellen, bald auch daheim Lamm zu kochen. Die 26-jährige Ostallgäuerin sagt: „Hier lernen wir alle Grundlagen und probieren viel aus.“ Die Semmelknödel zum Beispiel ziehen heute nicht im Topf mit Wasser, sondern kommen in den Dampfgarer.

Einen Wunsch haben Schülerinnen und Lehrerinnen aber noch: Einen Mann, der die Teilzeit-Ausbildung absolviert. Den habe es in Kempten bislang noch nicht gegeben. Vetter sagt: „Man lernt hier fürs Leben, das ist für jeden etwas. Für mich ist das eine riesige Bereicherung.“ (Lesen Sie auch: Wohin können Allgäuer über Ostern reisen? Vier Urlaubstipps und die Einreiseregeln dazu)

So läuft die Ausbildung an der Landwirtschaftsschule in Kempten:

Ablauf: Die Teilzeit-Ausbildung startet im September und dauert etwa 20 Monate.

Die Teilzeit-Ausbildung startet im September und dauert etwa 20 Monate. Zeit: Kurse finden einmal wöchentlich in Kempten oder an einem Abend und einem Vormittag in Immenstadt statt.

Kurse finden einmal wöchentlich in Kempten oder an einem Abend und einem Vormittag in Immenstadt statt. Fächer: Theorie und Praxis zum Beispiel in Gartenbau, Finanzmanagement, Arbeitspädagogik oder Haus- und Textilpraxis.

Theorie und Praxis zum Beispiel in Gartenbau, Finanzmanagement, Arbeitspädagogik oder Haus- und Textilpraxis. Abschluss: Neben dem Abschluss als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung kann man sich zum Ausbilder weiterqualifizieren.

Neben dem Abschluss als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung kann man sich zum Ausbilder weiterqualifizieren. Weitere Infos zur Ausbildung gibt es beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten.

