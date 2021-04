Ausflügler-Ansturm im Allgäu blieb aus - Polizei zieht positive Bilanz

Der erwartete Oster-Ansturm auf die Ausflugsziele im Allgäu ist am Sonntag ausgeblieben. Warum trotz Sonnenscheins dabei das Wetter eine Rolle spielte.

04.04.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Ein ganz normales Einsatzgeschehen und nichts Auffälliges: So ist die Bilanz der Allgäuer Polizei zum Osterwochenende. Wie ein Sprecher am Sonntagmittag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, sei der befürchtete Oster-Ansturm auf beliebte Allgäuer Ausflugsziele bislang ausgeblieben. Das bestätigte sich auch auf erneute Nachfrage unserer Redaktion am späten Sonntagnachmittag.

Am Karfreitag und Karsamstag luden durchwachsenes Wetter und kühlere Temperaturen allerdings auch nicht unbedingt zu ausgedehnten Spaziergängen in den Bergen oder an den Allgäuer Seen ein. "Gutes Wetter für uns", hieß es am Karfreitag von der Polizei.

Polizei: "Nicht so schlimm, wie man es erwartet hat"

Am Ostersonntag dagegen strahlt die Sonne vom Himmel (kühl ist es weiterhin), Ausflugsparkplätze füllten sich um die Mittagszeit. Zu diesem Zeitpunkt sei es noch "recht ruhig" gewesen, so die Polizei. "Aber warten wir den Nachmittag mal ab", sagte der Sprecher weiter. "Da kommt sicher noch etwas."

Das bestätigte sich am späten Sonntagnachmittag allerdings nicht. Der Verkehr habe sich im Rahmen gehalten und auch an den Parkplätzen sei die Lage überschaubar gewesen. "Es ist nicht so schlimm, wie man es aufgrund des Wetters erwartet hat", sagte ein Polizeisprecher. Denn trotz der Sonne sei es tagsüber doch relativ frisch draußen gewesen.

So war die Lage laut Polizei an den Parkplätzen im Allgäu am Ostersonntag:

Füssen Die Parkplätze waren sehr gut ausgelastet, es gab aber kaum Verstöße und Wildparker.

Die Parkplätze waren sehr gut ausgelastet, es gab aber kaum Verstöße und Wildparker. Immenstadt: Die Parkplätze waren teilweise ausgelastet.

Die Parkplätze waren teilweise ausgelastet. Sonthofen: Die Parkplätze waren gut ausgelastet, es gab aber kaum Falschparker.

Die Parkplätze waren gut ausgelastet, es gab aber kaum Falschparker. Oberstdorf, Obermaiselstein, Balderschwang: Die Parkplätze waren zu 50 bis 70 Prozent ausgelastet.

Die Parkplätze waren zu 50 bis 70 Prozent ausgelastet. Oberstaufen: Die Parkplätze waren ebenfalls zu 50 bis 70 Prozent ausgelastet.

Lesen Sie auch

Polizei-Einsätze am Karsamstag Jede Nacht das gleiche Spiel: Wieder illegale Camper am Forggensee

Zur Lage im Oberallgäu berichtete unser Reporter, dass die Wanderparkplätze dort gut gefüllt gewesen seien - aber nicht überfüllt. Die Polizei habe aber trotzdem mehrere Strafzettel an Falschparker verteilen müssen.

Bilderstrecke

Ausflugsverkehr am Ostersonntag im Oberallgäu

1 von 13 2 von 13 3 von 13 4 von 13 5 von 13 6 von 13 7 von 13 8 von 13 9 von 13 10 von 13 11 von 13 12 von 13 13 von 13 Unser Reporter war am Ostersonntag zwischen Kempten und Oberstdorf unterwegs. Ausflügler seien unterwegs und die Wanderparkplätze etwa im Gunzesrieder Tal und Oberstorf gut gefüllt gewesen - aber nicht überfüllt. Bild: Ralf Lienert Unser Reporter war am Ostersonntag zwischen Kempten und Oberstdorf unterwegs. Ausflügler seien unterwegs und die Wanderparkplätze etwa im Gunzesrieder Tal und Oberstorf gut gefüllt gewesen - aber nicht überfüllt. Bild: Ralf Lienert 1 von 13 Gunzesried Oberallgäu - Parkplatz an der Säge - Ostern 2021 - Autos Parken Bild: Ralf Lienert Gunzesried Oberallgäu - Parkplatz an der Säge - Ostern 2021 - Autos Parken Bild: Ralf Lienert

Maskenpflicht am Hopfensee-Ufer

Bei strahlendem Sonnenschein waren am vergangenen Sonntag schon hunderte Spaziergänger rund um den Hopfensee unterwegs gewesen. Wegen des erwarteten Ausflügler-Andrangs hat die Stadt Füssen die Maskenpflicht dort mittlerweile ausgeweitet: an der Uferstraße des Hopfensees muss wieder Maske getragen werden.

Scharenweise zog es am Palmsonntag die Ausflügler an die Uferpromenade des Hopfensees. Bild: Ralf Lienert

Verkehrskontrollen in der Region

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hatte verstärkte Verkehrskontrollen ab Karfreitag angekündigt und sich für einen Oster-Ansturm aufs Allgäu gewappnet. "Schwerpunktmäßig kontrollieren wir Parkplätze, Ausflugsziele und haben einen Blick auf die Verkehrslage in den Regionen", sagte Pressesprecher Dominic Geißler unserer Redaktion.

Vor allem illegale Camper haben der Polizei rund um Füssen in den vergangenen Tagen viel Arbeit beschert: Jede Nacht werden mehrere illegale Camper rund um den Forggensee im Natur- und Landschaftsschutzgebiet festgesellt.

Erster Andrang schon im Februar

Das frühlingshafte Wetter hatte schon Ende Februar Einheimische und Ausflügler im Allgäu scharenweise nach draußen gezogen. Da lief aber alles "ohne Probleme" ab: Bei der Polizei blieben damals Meldungen über Zwischenfälle oder Corona-Verstöße an den touristischen Hotspots im Allgäu aus.

Lesen Sie auch: Schnee am Ostermontag im Süden Bayerns