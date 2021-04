Wandern, Treffen, Kontrollen: Was dürfen Allgäuer Familien am Osterwochenende?

Notbremse und Lockdown im Allgäu auch an Ostern. Was dürfen Familien über die Feiertage und wird der Spielplatz-Besuch zur Bußgeld-Falle? Ein Überblick.

31.03.2021 | Stand: 17:48 Uhr

Oma und Opa treffen, die Messe in der Kirche besuchen, das Osterlamm mit Freunden teilen: Die Inzidenz-Zahlen im Allgäu zeigen es - das Osterfest in Pandemiezeiten muss für viele Familien in diesem Jahr anders ablaufen. Es gelten strenge Regeln. Kontaktbeschränkungen sind in Kraft und die Menschen sollen Abstand halten. Aber was genau gilt während der Notbremse im Allgäu am Osterwochenende? Eine Übersicht.

Darf man mit seinen Kindern zum Wandern und Spazieren gehen?

"Ja, absolut", sagt Dominic Geißler von der Pressestelle des Präsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion. Aktuell gelten unter Tags keine Ausgangsbeschränkungen. Deshalb müsse auch niemand einen triftigen Grund für einen Ausflug angeben. Geißler appelliert allerdings, möglichst nicht die lokalen Ausflugs-Highlights zu besuchen. Er rät, auf weniger besuchte Gebiete auszuweichen. Auerberg statt Hopfensee also.

Darf man als Familie Oma und Opa zum Beispiel in Landsberg besuchen?

Schon jetzt wird es ein wenig kompliziert. Der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt seit drei Tagen zwischen 50 und 100, das heißt: Treffen zwischen zwei Haushalten mit maximal fünf Personen sind erlaubt - Kinder unter 14 nicht mitgezählt. Woher man nun kommt, spiele laut Geißler keine Rolle.

Sprich: Fahren Mutter, Vater und zwei Kinder (unter 14) nach Landsberg zu Oma und Opa, ist das Treffen erlaubt. Würden Oma und Opa ins Allgäu fahren, dürfte nur einer der beiden die Familie besuchen. Ab dem Inzidenzwert von 100 gilt: ein Hauhalt darf sich nur mit einer weiteren Person eines anderen Haushalts treffen.

Bilderstrecke

Ostern im Allgäu: Das sind die bekanntesten Bräuche und Traditionen zum Osterfest

1 von 10 Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa 2 von 10 Gekochte Eier färben ist ebenfalls eine feste Tradition in vielen Allgäuer Familien. Es gibt verschiedene Arten, die Eier zu verzieren: Entweder mit klassischen Farben oder ganz natürlich mit Rote Beete und Spinatblättern. Auch Malereien mit Holzstiften oder Wachs und Verzierungen mit Spitze oder Aufklebern sehen toll aus - das Osterfest wird jedes Jahr bunt. Bild: Christin Klose, dpa Gekochte Eier färben ist ebenfalls eine feste Tradition in vielen Allgäuer Familien. Es gibt verschiedene Arten, die Eier zu verzieren: Entweder mit klassischen Farben oder ganz natürlich mit Rote Beete und Spinatblättern. Auch Malereien mit Holzstiften oder Wachs und Verzierungen mit Spitze oder Aufklebern sehen toll aus - das Osterfest wird jedes Jahr bunt. Bild: Christin Klose, dpa 3 von 10 In vielen Allgäuer Gemeinden werden die Brunnen am Karsamstag geschmückt. Neben Zweigen, die zu einer Krone gebunden werden, schmücken auch Blumen und bemalte Eier den Brunnen. Bild: Waltraud Grubitzsch, dpa In vielen Allgäuer Gemeinden werden die Brunnen am Karsamstag geschmückt. Neben Zweigen, die zu einer Krone gebunden werden, schmücken auch Blumen und bemalte Eier den Brunnen. Bild: Waltraud Grubitzsch, dpa 4 von 10 In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird vor der Kirche oft ein Feuer entzündet, das sogenannte Osterfeuer. Hier wird dann die Osterkerze entzündet. Bild: Boris Roessler, dpa In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird vor der Kirche oft ein Feuer entzündet, das sogenannte Osterfeuer. Hier wird dann die Osterkerze entzündet. Bild: Boris Roessler, dpa 5 von 10 Am bekanntesten ist der Kult um den Osterhasen. Er versteckt im Allgäu die Ostereier und Geschenke im Garten oder im Wald. Er ist aber sehr scheu und lässt sich nur selten blicken - das sagen zumindest die meisten Eltern ihren Kindern. Schokoladen-Osterhasen in allen Formen gibt es an Ostern zuhauf. Bild: Patrick Pleul, dpa Am bekanntesten ist der Kult um den Osterhasen. Er versteckt im Allgäu die Ostereier und Geschenke im Garten oder im Wald. Er ist aber sehr scheu und lässt sich nur selten blicken - das sagen zumindest die meisten Eltern ihren Kindern. Schokoladen-Osterhasen in allen Formen gibt es an Ostern zuhauf. Bild: Patrick Pleul, dpa 6 von 10 Für viele Allgäuer Kinder das Highlight an Ostern: Frühmorgens mit Gummistiefeln in den Garten rennen und nach Ostereiern und dem Nest suchen. Vielleicht ist der Osterhase sogar noch in der Nähe... Bild: Angelika Warmuth, dpa Für viele Allgäuer Kinder das Highlight an Ostern: Frühmorgens mit Gummistiefeln in den Garten rennen und nach Ostereiern und dem Nest suchen. Vielleicht ist der Osterhase sogar noch in der Nähe... Bild: Angelika Warmuth, dpa 7 von 10 Schnee gehört an Ostern auch oft dazu. Das Ostereiersuchen findet daher oft auf schneebedeckten Wiesen und in gefrorenden Gärten satt. Bild: Patrick Pleul, dpa Schnee gehört an Ostern auch oft dazu. Das Ostereiersuchen findet daher oft auf schneebedeckten Wiesen und in gefrorenden Gärten satt. Bild: Patrick Pleul, dpa 8 von 10 Zum Frühstück am Ostersonntag gibt es im Allgäu häufig Osterbrot: ein süßer Zopf aus einem Hefeteig mit Rosinen, Mandeln und Nüssen. Bild: Mascha Brichta, dpa Zum Frühstück am Ostersonntag gibt es im Allgäu häufig Osterbrot: ein süßer Zopf aus einem Hefeteig mit Rosinen, Mandeln und Nüssen. Bild: Mascha Brichta, dpa 9 von 10 Ein selbst gebackenes Osterlamm ist für viele Allgäuer ein unverzichtbarer Bestandteil des Osterfrühstücks. Auch als Mitbringsel wird diese köstliche Leckerei viel Freude bereiten. Bild: Laura Jocham Ein selbst gebackenes Osterlamm ist für viele Allgäuer ein unverzichtbarer Bestandteil des Osterfrühstücks. Auch als Mitbringsel wird diese köstliche Leckerei viel Freude bereiten. Bild: Laura Jocham 10 von 10 Neben dem Osterzopf und Hasen aus Hefeteig findet sich auch das Lämmchen häufig in Osternestern. Bild: Anja Bartsch Neben dem Osterzopf und Hasen aus Hefeteig findet sich auch das Lämmchen häufig in Osternestern. Bild: Anja Bartsch 1 von 10 Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa Eier ausblasen und verzieren ist ein beliebter Osterbrauch im Allgäu. Traditionell werden die bunten Eier am Ostersonntag dann am Osterstrauß aufgehängt. Viele Familien verwenden sie aber auch als Dekoration. Bild: Lukas Barth, dpa

Wer darf die Kinder außerhalb von Kita und Schule betreuen?

In den Regeln der Bundesregierung heißt es: "Die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst“.

Lesen Sie auch

So reagiert die Polizei, wenn sich Kinder und Jugendliche nicht an Corona-Regeln halten Allgäu

Ein praktisches Beispiel liefert Dominic Geißler: Die Nachbarin/der Nachbar darf das Kind eines befreundeten Paares babysitten. Allerdings nur so lange, wie die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Bedeutet: Mehrere Kindern dürfen zum Beispiel von einem Nachbarn betreut werden - allerdings ohne die zugehörigen Eltern - oder nur mit einem weiteren haushaltsfremden Erwachsenen zusammen.

Werden Familien von der Polizei kontrolliert?

"Wir gehen nicht direkt in Mehrfamilienhäuser von Tür zu Tür und kontrollieren, ob sich jeder an die Corona-Regeln hält", sagt Dominic Geißler. Allerdings würde die Polizei jedem Zeugen-Hinweis über mögliche Verstöße nachgehen, sagt der Polizeisprecher. Falls Streifen im Freien Ansammlungen von Menschen treffen, so Geißler, würden auch diese kontrolliert.

Und auf dem Spielplatz?

Ein Gedankenspiel: Ein Vater geht mit zwei Kindern (unter 14) auf einen Spielplatz. Dort trifft er zufällig auf zwei weitere Väter, die er kennt. Ist das schon ein Verstoß? "Ganz grundsätzlich gelten die Kontaktbeschränkungen nach den Inzidenzwerten", so Dominic Geißler. Würden sich allerdings alle an das Abstandsgebot halten, gäbe es keinen Grund zur Kontrolle, so der Polizeisprecher.

Wie hoch ist das Bußgeld?

"Bußgelder verhängt nicht die Polizei, sondern das zuständige Amt. Die Polizei zeigt die entsprechenden Personen lediglich an", so Dominic Geißler. Die Beamten, so Geißler, würden immer mit Augenmaß vorgehen, und nicht direkt Anzeigen verteilen. Wer sich also einsichtig zeigt und nicht mehrfach gegen die Regeln verstößt, kann im Einzelfall mit einer Ermahnung davonkommen. Das Bußgeld beträgt beim ersten Verstoß mindestens 150 Euro.