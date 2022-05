Otto Waalkes bei Zeppelin-Premie in Füssen mit Ralph Siegel

Erneutes Schaulaufen der Prominenz in Füssen: Bei der Wiederaufnahme des Zeppelin-Musicals geben sich Stars wie Otto Waalkes die Ehre. Aber nicht nur er.

19.05.2022 | Stand: 19:49 Uhr

Zur Wiederaufnahme seines Erfolgsmusicals Zeppelin hat Musikproduzent Ralph Siegel erneut seine Kontakte ins Showbiz spielen lassen. Eine ganze Reihe von Prominenten gab sich am Donnerstagabend auf dem roten Teppich vor dem Festspielhaus die Ehre. Allen voran Otto Waalkes, Deutschlands wohl bekanntester Komiker.

Wiederaufnahme des Zeppelin Musicals in Füssen: Otto Waalkes zu Gast

Zwar war der Rummel nicht ganz so groß wie im noch Oktober. Damals hatte Siegels fast dreistündiges Stück über den Absturz des Luftschiffs Hindenburg Premiere in Füssen gefeiert. Aber die Gästeliste konnte sich dennoch sehen lassen, als Siegel um kurz nach 18 Uhr in die Loge des Festspielhauses Neuschwanstein lud. Unter den Gästen waren die Schlagerstars Bata Ilic, Angela Wiedel oder Stefanie Hertel. Aber auch auch die ehemalige BR-Moderatorin Carolin Reiber. Oder Schauspieler Peter Fricke (Der Alte, Derrick, Tatort).

Otto Waalkes bei der Wiederaufnahme des Zeppelin Musicals in Füssen Bild: Benedikt Siegert

Viele Fernsehteams bei der Wiederaufnahme des Zeppelin Musicals vor Ort

Sechs Fernsehteams waren in Füssen angereist, um über das Schaulaufen im Dunstkreis der Prominenz zu berichten. Darunter war das Boulevard-Format „taff“ von Pro Sieben. Aber auch die Society-Reporter von RTL, ARD und ZDF sowie eine ganze Schar von Fotografen, die die Promis bereitwillig vor der Kulisse von Schloss Neuschwanstein ablichteten.

Zeppelin Musical kommt jetzt über 50 Mal in Füssen auf die Bühne

In den kommenden Monaten wird das Zeppelin Musical noch über 50 Mal in Füssen zu sehen sein. Laut Festspielhaus-Eigentümer Manfred Rietzler sei lange getüftelt worden, um das rund dreistündige Stück noch spektakulärer zu machen. "Ralph Siegel hat sich eine noch größere Pyro-Show gewünscht. Das haben wir umgesetzt." Siegel selbst machte am Donnerstagabend einen körperlich deutlich fitteren Eindruck als noch vor Monaten. Kam er im Oktober noch im Rollstuhl zur Premiere, wirkte er diesmal deutlich vitaler. "Ralph hat über 15 Kilo abgenommen, ihm geht es jetzt deutlich besser", sagte Rietzler.

