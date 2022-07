OYA Media GmbH: Neue Agentur der Mediengruppe Allgäuer Zeitung

OYA Media GmbH ist die neue Agentur der Mediengruppe Allgäuer Zeitung Alles Infos zu OYA.

30.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Werbemarkt ist im Wandel, auch im Allgäu: Mussten Unternehmen früher nur wenige Kanäle bespielen, um Kundinnen und Kunden umfassend zu erreichen, so sind heute Multi-Channel-Strategien gefragt. Diese kanalübergreifende und datengestützte Kommunikation hat sich die OYA Media GmbH, die neue Agentur der Mediengruppe Allgäuer Zeitung, auf die Fahne geschrieben.

Der Name OYA ist nicht in Anlehnung an die Oberallgäuer Gemeinde Oy-Mittelberg entstanden, sagt Rolf Grummel, Geschäftsführer der Mediengruppe, lachend. „Namensgeber ist die nigerianische Göttin des Wandels und des Wachstums.“ Sie soll laut Grummel die Offenheit und Innovationsfreude symbolisieren, mit der die Agentur die Anliegen ihrer Kunden umsetze: „Die Welt ist bunter und komplexer geworden, das stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Wir wollen die Faktoren abbilden, die man heute in modernen Umfeldern braucht.“

Daher achteten die 25 Köpfe im OYA-Team nicht nur auf Inhalt und Design, sondern auch auf klare Strategien, auf Online-Marketing, digitale Entwicklungen und eine zeitgemäße Social-Media-Präsenz. „Nur so gelingt der passgenaue Zuschnitt auf die gewünschten Zielgruppen“, sagt Grummel.

OYA Media GmbH: Sonja Kehr ist die Agenturleiterin

„Deswegen klammern wir typische Allgäuer Werte wie Zuverlässigkeit und Kontinuität aber natürlich nicht aus“, ergänzt Agenturleiterin Sonja Kehr (41), die eine umfassende Agenturexpertise mitbringt und zuletzt die Unternehmenskommunikation des Allgäuer Lebensmittelhändlers Feneberg geleitet hat.

Die OYA Media GmbH selbst beginnt nicht bei Null: Sie löst die rta.design GmbH mit ihrer über 20-jährigen Agenturerfahrung ab. „Wenn die Anzahl an Kommunikationskanälen geradezu explodiert, ist es wesentlich, abzuwägen und einzuordnen, um die zahlreichen Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen“, sagt Kehr. Dabei sei die OYA Media GmbH keine Full-Service-Agentur, die sämtliche Anforderungen mit eigenen Mitarbeitern abdeckt. „Wir haben aber hochwertige Partner, die bei Bedarf bestimmte Aufgaben für uns übernehmen.“