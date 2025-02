Für einen Cent pro Liter getankt – drohen Autofahrern rechtliche Konsequenzen?

Für zahlreiche Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag (31. Januar) ein Traum in Erfüllung gegangen: Sie konnten zwischen 23 und 4 Uhr für nur einen Cent pro Liter an einer Tankstelle in Leutkirch ihre Fahrzeuge vollmachen. Grund für das Sprit-Geschenk war laut Polizei wahrscheinlich ein technischer Defekt. Zumindest gibt es laut einem Sprecher des Ravensburger Polizeipräsidiums bislang keine Hinweise auf eine Manipulation. Müssen die Autofahrer dennoch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen?

So wurde das „Tank-Festival“ in Leutkirch beendet

Laut Polizei nutzen mindestens 50 Personen die günstige Gelegenheit an der Selbstbedienungstankstelle. So seien insgesamt zwischen 2500 und 3000 Liter des Ein-Cent-Kraftstoffs getankt worden. Dann beendete der Anruf einer Augenzeugin bei der Polizei das „Tank-Festival“. Die Beamten informierten sodann den Tankstellenbetreiber, der schließlich die Zapfsäulen abschaltete.

Rechtliche Konsequenzen müssen die betreffenden Autofahrerinnen und -fahrer bei einem technischen Defekt nach Angaben der Polizei nicht befürchten. Schließlich hätten sie nur die Gunst der Stunde genutzt und nichts Verbotenes getan.