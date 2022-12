Parfüm-Diebe stinken Laden-Betreibern im Allgäu gewaltig

Wertvolle Flacons werden immer wieder zur Diebesbeute in Allgäuer Drogeriemärkten. Die Schäden sind teils beträchtlich. Stecken Banden dahinter?

10.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sie haben es auf kleine Fläschen mit wertvollem Inhalt abgesehen. Parfüm-Diebe sorgen kurz vor Weihnachten im Allgäu für Schlagzeilen.

In Oberstdorf wurden von einem oder mehreren Tätern am Samstag 21 Parfüms in Wert von über 1400 Euro entwendet. Am Vortag hatte ein Dieb in einem Drogeriemarkt in Füssen versucht, Parfüms im Wert von 1500 Euro zu erbeuten. Zwar gelang es der Filialleitung, ihm einen Rucksack mit der Diebesbeute zu entreißen, doch nach einem kurzen Gerangel gelang ihm die Flucht. Mitte November hatten unbekannte Täter laut Polizei „zahlreiche Herrenparfüme“ in einem Drogeriemarkt in Marktoberdorf gestohlen. Die Verpackungen seien zwar mit Sicherungen versehen gewesen.

Parfüm-Diebe im Allgäu: Polizei vermutet teils organisierte Strukturen

Als die Täter das Geschäft verließen, wurde allerdings kein Alarm ausgelöst. Der Schaden betrug über 2000 Euro. Meldungen wie diese gibt es bundesweit immer wieder. Ein drastischer Fall ereignete sich Ende Oktober beispielsweise in Simmerath bei Aachen. Dort rammten Ganoven mit einem Lieferwagen die Glastür eines Drogeriemarktes - und klauten Parfüm sowie Kosmetikartikel. „Wir gehen davon aus, dass es im Bereich des Parfüm-Diebstahls teils organisiert vorgegangen und die Ware mutmaßlich ins Ausland verfrachtet oder übers Internet verkauft wird“, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Das geringe Volumen und Gewicht von Flacons bei gleichzeitig hohem Wert sei wohl der Grund, weshalb sich Diebe auf diese Sparte „spezialisierten“. Hohen Schaden verursachten Parfümdiebe vor drei Jahren in Memmingen, als sie in einem Drogeriemarkt hochwertige Düfte im Wert von 10.000 Euro erbeuteten. Abgesehen von solchen Extremfällen ereignen sich fast täglich in Allgäuer Drogerien kleinere Ladendiebstähle, die in Summe aber großen Schaden anrichten.

Diebstahl von Parfüm und Kostmetika: Drogeriemärkte erleiden teils erhebliche Schaden

Davon berichtet Niko Tarlan vom Allgäuer Sicherheitsdienstleister Senta Trust. „Wir hatten einmal einen Allgäuer Drogeriemarkt als Kunden, dem pro Monat Parfüm und Kosmetika wie Lippenstifte und Cremes im Wert von 10.000 Euro gestohlen wurden.“ Durch verstärkten Security-Einsatz sei die Zahl der Diebstähle massiv gesunken, erzählt er.

Die Augen offen zu halten, rät die Polizei allen Unternehmerinnen und Unternehmern. Handys, Kleidung, Schuhe oder technische Geräte stehen bei Ladendieben hoch im Kurs. Doch es kommt auch vor, dass im größeren Stile Produkte geklaut werden, mit deren Entwendung eher weniger gerechnet wurde. So berichtet die Polizei von Fällen im Allgäu, in denen Ladendiebe mit einer Autoladung voller Kaffeepulver oder jeder Menge Grillware die Flucht antraten.

Das könnte Sie auch interessieren: Kuriose Diebstähle verzeichnet die Polizei im Allgäu nicht nur in Läden. So wurden in Oberstdorf Kuhglocken in beträchtlichem Wert entwendet - und zwar vom Hals der Tiere. Stinksauer ist auch der Allgäuer Oldtimer-Fan Samuel Schönmetzler: Ihm wurde sein Trabi geklaut. Er fordert: "Gebt mir mein Kultauto zurück!"