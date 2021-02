Wieder haben viele Allgäuer Bergbahnen ihre Parkplätze abgeriegelt. Dadurch sollen Gäste wegbleiben. Sinn ergibt das nicht, sagt unser Redakteur.

15.01.2021 | Stand: 09:05 Uhr

Es sind die Bilder, die wir schon vom ersten Lockdown im Frühling und Frühsommer kennen: Gemeinden und Bergbahnen hatten vielerorts die Parkplätze gesperrt, Ausflügler stellten ihre Autos in Wohngebieten oder irgendwo in der Natur ab. Und jetzt, in diesem Winter? Haben viele Bergbahnen im Allgäu die Stellplätze wieder dichtgemacht. Unter anderem wird das mit haftungsrechtlichen Aspekten begründet. Doch es geht auch anders, wie das Beispiel Garmisch zeigt.