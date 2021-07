Markus Söder will Clubs und Diskos in Bayern im Herbst für Geimpfte öffnen. Die Betreiber von Parktheater Kempten und Co. äußern Freude - und beißende Kritik.

14.07.2021 | Stand: 07:15 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Clubs, Diskotheken sowie die Nachtgastronomie in Bayern im Herbst für vollständig Geimpfte wieder öffnen. Das sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Da derzeit noch nicht sehr viele Menschen vollständig geimpft seien, sei es jetzt noch nicht sinnvoll. Aber wenn sich viele junge Menschen bis Herbst impfen ließen, wäre es machbar. Das sagen Allgäuer Clubbesitzer aus Kempten, Memmingen und Kaufbeuren zu der Aussicht.

Kemptens Parktheater-Chef Hannes Palmer spricht vom Licht am Ende des Tunnels

Kemptens Parktheater-Chef Hannes Palmer freut sich zwar, wenn die Tanzlokale tatsächlich wieder aufmachen dürfen („längst überfällig“), und spricht vom Licht am Ende des Tunnels. Aber er kritisiert, dass auch diese Ankündigung sehr vage gehalten sei. „Es fehlt ein konkreter Termin.“ Zudem bemängelt Palmer: „Warum nicht jetzt, warum erst im Herbst?“ Schließlich sei die Ansteckungszahl jetzt bei null, was der Herbst bringe, sei offen. (Lesen Sie auch: Ein Jahr Stillstand: Wie steht es um die Zukunft des Kemptener Nachtlebens?)

Fraglich findet der Clubbetreiber auch, dass die Regierung so den Nachtclub-Besuch als Druckmittel für die Impfung nutzt. Er fände es besser, wenn auch die 3-G-Regel gelten würde – also geimpft, getestet oder genesen. Tanzen mit auf den Boden gemalten 1,50-Meter-Abstandskreisen wäre freilich keine Option. So oder so bereitet sich das Team auf eine Herbst-Öffnung vor. Nach dem Motto „Come back stronger“ (Komm stärker zurück) will Palmer die Zeit für Umbauten nutzen und dann „g’scheit und mit möglichst viel Normalität“ öffnen. (Lesen Sie auch: Parktheater-Team sagt Kultur-Biergarten in Kempten ab)

Kemptens Parktheater-Chef Hannes Palmer freut sich zwar, wenn die Tanzlokale tatsächlich wieder aufmachen dürfen („längst überfällig“), und spricht vom Licht am Ende des Tunnels. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Bernd Schwartner vom „Eiskeller“ in Memmingen wusste noch gar nichts von den Öffnungsplänen

Bernd Schwartner vom „Eiskeller“ in Memmingen wusste am Nachmittag noch gar nichts davon, dass Söder die Clubs und Diskotheken in Bayern im Herbst für vollständig Geimpfte wieder öffnen will. „Ich mache sicher erst auf, wenn klar ist, dass es nicht nur für zwei Wochen ist“, sagte er zur Frage, ob er bei den ersten dabei sein wird, die das Licht über der Tanzfläche wieder einschalten. Außerdem mache eine Wiederöffnung nur Sinn, wenn er dann die Gästezahl nicht begrenzen muss.

„Und was ist, wenn die Inzidenzen wieder nach oben gehen, wenn die Leute nach den Sommerferien aus dem Urlaub zurückkommen?“ fragt Schwartner. „Ich glaube, diese Problematik werden wir immer wieder haben, das sieht man ja jetzt in anderen Ländern oder Städten.“ In Clubs sei die Situation besonders schwierig, weil alles eng an eng zu geht, deshalb wäre es aus seiner Sicht jetzt wichtig, dass überall gute Lüftungsanlagen eingebaut werden - dafür müsse es auch Geld vom Staat geben. Denn für junge Menschen sei die Pandemie eine verlorene Zeit, man muss jetzt endlich mehr an sie denken, findet der Clubbetreiber.

Markus Mölzer, Betreiber des Kaufbeurer Roundhouse-Clubs, findet den Vorstoß etwas zu früh

„Ich finde den Vorstoß etwas zu früh“, sagt Markus Mölzer, Betreiber des Kaufbeurer Roundhouse-Clubs. Insbesondere da die Corona-Zahlen überall in Europa wieder stiegen. Dass die Politik junge Leute dazu motivieren will, sich impfen zu lassen, sei verständlich. Allerdings sollte sie das nicht auf den Rücken der Clubs austragen. (Lesen Sie auch: Melancholie statt Party: Wie die Kaufbeurer Clubszene unter Corona leidet)

Ob es rechtlich haltbar ist, nur Geimpften Eintritt zu gewähren, bezweifelt Mölzer. „Wir werden jetzt erstmal Ruhe bewahren und beobachten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.“ Das Roundhouse werde er auf jeden Fall frühestens im Herbst wieder aufmachen. (Lesen Sie auch: Corona und die Clublandschaft: Erst 2022 wieder feiern?)

„Ich finde den Vorstoß etwas zu früh“, sagt Markus Mölzer, Betreiber des Kaufbeurer Roundhouse-Clubs Bild: Mathias Wild (Archiv)

