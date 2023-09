Belastete Böden am Allgäu-Airport: Wer zahlt die Untersuchung?

Chemikalien könnten den Boden und das Wasser rund um den Allgäu Airport verunreinigt haben. Nun beschäftigen sich die Behörden damit.

04.09.2023 | Stand: 17:24 Uhr

Es geht um Chemikalien, die Böden und Trinkwasser verunreinigt haben könnten. Seit Jahren sind diese Altlasten am Allgäu-Airport, der früher ein Bundeswehr-Standort war, bereits ein Thema. Nun sollen weitere detaillierte Messungen stattfinden – diese muss jemand in Auftrag geben und sie kosten Geld. Das Unterallgäuer Landratsamt sieht hier den Bund in der Pflicht. Doch der hat gegen einen Bescheid der Behörde geklagt. Am Montag beschäftigte sich das Augsburger Verwaltungsgericht mit dem Fall.

