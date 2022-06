Mit diesen Schlechtwetter-Tipps für Familien mit Kindern ist der Regen ganz schnell vergessen

Das Wetter spielt in den Pfingstferien im Allgäu leider nicht ganz mit. Aber das ist kein Problem mit unseren Schlechtwetter-Tipps für Familien mit Kindern.

07.06.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Leider lässt uns das Allgäuer Wetter auch in den Pfingstferien 2022 im Stich. Damit der Kopf besonders bei den Kleinsten nicht hängen gelassen wird und die Ferien so richtig genossen werden können, finden Sie hier unsere Schlechtwetter-Tipps für das Allgäu. (Hier lesen Sie, wie das Wetter in den Pfingstferien wird.)

Indoor-Spielplätze im Allgäu

Damit die Kinder sich einmal richtig austoben können, bieten die Indoor-Spielplätze im Allgäu jede Menge Platz und Möglichkeiten zum Springen, Toben und Spaß haben. Hier eine Auswahl der Indoor-Spielplätze in der Region:

Lina Laune Land in Waltenhofen

Allgäulino in Wertach

Kiddiko in Memmingen

miniMax in Mindelheim

Sportlich verausgaben: Lasertag und Trampolinhalle im Allgäu

Wenn die Kinder schon etwas älter sind, werden Indoor-Spielplätze irgendwann uncool oder nicht mehr altersgerecht. Aber auch für die größeren Kinder und Jugendliche bietet das Allgäu Möglichkeiten zum Auspowern:

Sky House Trampolinpark in Waltenhofen

Lasertag, 3D-Minigolf und Ninja Warrior-Parcours im Code Red Action Park in Kempten

Spaß- und Erlebnisbäder im Allägu

Lesen Sie auch

Streichelzoos im Allgäu Von Reptilienzoo bis Eichhörnchenwald: Die beliebtesten (Streichel)-Zoos im Allgäu

Schwimmbäder sind im Allgäu zu Genüge zu finden. Doch für Kinder darf es gerne mal mehr sein, als nur ein Schwimmbecken. Diese Spaß- und Erlebnisbäder gibt es unter anderem im Allgäu:

Aquaria in Oberstaufen

CamboMare in Kempten

Wonnemar in Sonthofen

Sportbad der Therme Bad Wörishofen

Aqua Mundo im Center Park Allgäu in Leutkirch

Klettern und Bouldern: Kletterhallen im Allgäu

Hoch hinaus geht es nicht nur beim Wandern. Auch in den vielen Kletter- und Boulderhallen können sich Groß und Klein über die Aussicht und eine kleine Mutprobe erfreuen. Hier kann man im Allgäu klettern oder bouldern:

Escape Rooms im Allgäu

Wer es gerne spannend mag, ist in einem der Escape-Rooms genau richtig. Das Ziel ist es, mit Teamwork, Geschicklichkeit und schlauem Kombinieren den Weg aus einem verschlossenen Zimmer zu finden. Dafür muss man im Team innerhalb einer Stunde verschiedene Rätsel lösen.

Code Red Action Park in Kempten

Room of Secrets in Kempten

Allgau Escape in Memmingen

Escape Room Allgäu in Oberstdorf

Spielerei Escape Romme in Leutkirch

Kinos im Allgäu

Bei schlechtem Wetter geht Kino immer: In den Allgäuer Kinos lassen sich aktuell viele Kinderfilme entdecken. Diese Kinos gibt es in der Region:

Colosseum Center in Kempten

Union Filmtheater in Immenstadt

Filmburg in Sonthofen

Kino im LOFT in Oberstdorf

Corona KinoPlex in Kaufbeuren

Filmburg in Marktoberdorf

Cineplex in Memmingen

Filmhaus in Bad Wörishofen

Filmhaus Huber in Türkheim

Filmhaus in Sontheim

Parktheater und Studio Kino Lindau

Neues Krone Kino in Lindenberg

Aktuelle Kinderfilme im Kino (Stand: 7. Juni 2022):

Jurassic World (FSK 12)

Dog - Das Glück hat vier Pfoten (FSK 12)

Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia (FSK 0)

Immenhof 2 - Das große Versprechen (FSK 0)

Der kleine Nick auf Schatzsuche (FSK 0)

Paw Patrol: Rettung im Anflug (FSK 0)

Biene Maja - Das geheime Königreich (FSK 0)

Sonic the Hedgehog 2 (FSK 12)

Willi und die Wunderkröte (FSK 0)

Die Gangster Gang (FSK 6)

Belle (FSK 6)

Puppentheater im Allgäu

Neben Kinofilmen gibt es für die ganz Kleinen auch Puppen- und Marionettentheater im Allgäu:

Marionettentheater Memmingen

Theater Ferdinande in Kempten

Marionettenoper in Lindau

Museen im Allgäu, die bestimmt auch Kindern Spaß machen

Museen können langweilig sein - vor allem für Kinder. Dass Kultur und Museen aber auch Spaß machen können, zeigen diese Allgäuer Museen:

Minimobil-Museum in Sonthofen

Miniwelt in Oberstaufen

Allgäuer Bergbauernmuseum in Diepolz

Deutsches Hutmuseum in Lindenberg

Archäologischer Park (APC) in Kempten

MEWO Kunsthalle in Memmingen

Feuerwehrmuseum in Kaufbeuren

Erzgruben in Burgberg

Sturmannshöhle in Obermaiselstein

(Lesen Sie auch: Von Hüten und Bergbauern: Sieben außergewöhnliche Museen im Allgäu)

Indoor-Zoos im Allgäu

Auch bei schlechtem Wetter kann man in den Zoo und das ohne nass zu werden. Diese Indoor-Zoos gibt es zum Beispiel im Allgäu:

Reptilienzoo in Scheidegg

Reptilienzoo in Füssen

Allgäuer Schmetterling Erlebniswelt in Pfronten

(Lesen Sie auch: Von Reptilienzoo bis Eichhörnchenwald: Die beliebtesten (Streichel)-Zoos im Allgäu)

Ferienprogramme in den Pfingstferien im Allgäu (Stand: 7. Juni 2022):

Bitte beachten Sie, dass eine Vorannmeldung zu den Programmen erforderlich sein kann.

Bauernhausmuseum in Wolfegg - 9. Juni Insektentag, 14. Juni Spielplatz Natur im Bauernhausmuseum.

- 9. Juni Insektentag, 14. Juni Spielplatz Natur im Bauernhausmuseum. Schwäbisches Bauernhofmuseum in Illerbeuren - verschiedene Bastelkurse (Sockenmonster, Bilderspiel, Blütenalbum, Kräutersalz selber machen).

- verschiedene Bastelkurse (Sockenmonster, Bilderspiel, Blütenalbum, Kräutersalz selber machen). Kinder- und Familienprogramm in Oberstdorf - Tennis-Schnupperstunde, Ponyreiten, Minigolfturnier und mehr.

- Tennis-Schnupperstunde, Ponyreiten, Minigolfturnier und mehr. "Der Clou" in Kempten - täglich wechselndes Programm wie Yoga für Kinder, Technikkurs und mehr.

- täglich wechselndes Programm wie Yoga für Kinder, Technikkurs und mehr. Kinder- und Jugend-Ferienprogramm Florian in Nesselwang - wechselndes Programm wie Töpfern, Tischtennis-Turnier und Nachtwanderung mit Lagerfeuer.

- wechselndes Programm wie Töpfern, Tischtennis-Turnier und Nachtwanderung mit Lagerfeuer. Kinderferienprogramm in Scheidegg - wechselndes Programm wie Bogenschießen und Schnupper-Kletterkurs.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.