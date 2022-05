Wegen Personalmangel stehen Betten in Allgäuer Pflegeheimen leer: „Wir brauchen wieder die Zivis“

In Allgäuer Senioren- und Pflegeheimen stehen Betten leer, obwohl Nachfrage nach Pflegeplätzen groß ist. Das liegt zu wenig Personal. Welche Lösungen es gibt.

25.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Personalmangel führt in Pflegeheimen dazu, dass Betten nicht genutzt werden können. Allein die Arbeiterwohlfahrt (AWO) kann in ihren zwei Einrichtungen in Memmingen von den insgesamt knapp 120 Pflegeplätzen aktuell über 20 nicht belegen – trotz großer Nachfrage. Eine dritte Einrichtung hat die AWO für zwei Jahre an die Stadt vermietet – für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Denn für zu pflegende Personen fehlten derzeit elf Vollzeitkräfte.

Nicht ganz so dramatisch ist es in den vier Einrichtungen der Brüder Günther und Roland Fink im Westallgäu. Von den insgesamt rund 300 Betten könnten aktuell zwei nicht belegt werden, sagt Roland Fink. Vier von insgesamt rund 200 Stellen seien derzeit unbesetzt. „Die Bewerbungszahlen sind aber dramatisch zurückgegangen“, sagt Fink – Corona und die einrichtungsbezogene Impfpflicht hätten das noch verschärft. „Es ist schwer, junge Leute für den Pflegeberuf zu motivieren“, berichtet Fink – gerade die Schicht- und Wochenenddienste schreckten ab. Der Heimleiter wünscht sich daher von der Politik, dass der vor zehn Jahren abgeschaffte Zivildienst wieder eingeführt wird – „verpflichtend für alle jungen Leute und mindestens für neun Monate“.

Gute Erfahrung mit Zivildienstleistenden gemacht

Er habe aus früheren Zeiten die positive Erfahrung gemacht, dass dann viele an dem Beruf Gefallen fänden: „Von unseren jetzigen männlichen Mitarbeitern sind rund 80 Prozent nach dem Zivildienst hier geblieben.“ Zudem müsse die Altenpflege gesellschaftlich mehr anerkannt werden. Immerhin habe sich die Bezahlung bereits etwas verbessert. Die Zeit drängt, sagt Fink: „Derzeit schaffen wir es kaum noch, den Alltag zu bewältigen.“

Dass die Situation nicht besser wird, belegt der Barmer-Pflegereport 2021. Er legt wissenschaftlich fundiert dar, dass der Pflegenotstand in Deutschland nach neuesten Hochrechnungen weitaus brisanter ist als bisher angenommen: Deutschlandweit fehlen bis zum Jahr 2030 mehr als 180.000 Pflegekräfte – auch, weil es mit dann insgesamt rund sechs Millionen Pflegebedürftigen über eine Million Betroffene mehr geben wird als bisher angenommen. „Konkrete Zahlen für Schwaben oder für Einrichtungen des Bezirksverbandes lassen sich leider nicht darstellen“, erklärt Brigitte Protschka, die Präsidentin der AWO Schwaben.

Wie das Pflegepersonal entlastet werden soll

Um den Personalmangel zu bekämpfen, bildet die AWO in all ihren Einrichtungen aus – und versucht auch sonst, den Beruf attraktiver zu machen. So gibt es gesundheitsfördernde Maßnahmen oder die im Januar 2022 gestartete Aktion „Pflegepool Schwaben“, um kurzfristig Personal zu gewinnen. „Wir arbeiten zudem mit Nachdruck an der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie zur Verbesserung der Verfahrensabläufe in Fragen der Pflegedokumentation und in Fragen der Dienstplangestaltung“, sagt Protschka. Dadurch könnten Pflegekräfte zeitlich entlastet werden. Eine Umsetzung ist heuer für die zweite Jahreshälfte geplant.

Auch unterstützt die AWO die Pflegekräfte, indem ein Teil der Kinderbetreuungskosten übernommen wird, und hilft bei der Wohnungssuche. Dabei arbeitet sie in Memmingen mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammen.

Protschka fordert von der Politik neben dem Bürokratieabbau auch die Finanzierung von „Springer-Personal“ bei kurzfristigen Personalausfällen, eine gleichwertige Bezahlung von Pflegefachkräften in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.