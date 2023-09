Im Allgäu bleiben in vielen Heimen teilweise die Betten leer

Wenn Fachkräfte fehlen, können Heime einen Teil der Betten nicht mehr belegen. Im Allgäu gibt es bereits solche Fälle, weitere werden wohl folgen.

04.09.2023 | Stand: 20:55 Uhr

„Es gibt wohl aktuell kein Heim in der Region, das nicht mit Personalmangel hadert“, sagt Markus Poppler. Der Geschäftsführer des Senioren- und Pflegeheims Espachstift in Kaufbeuren fasst zusammen, was das bedeutet: Fehlt Personal, kann ein Pflegeheim weniger Betten anbieten und damit weniger Patientinnen und Patienten aufnehmen.

