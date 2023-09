Betten bleiben in Heimen leer: Was der Pflegenotstand für Folgen hat

Wenn Fachkräfte fehlen, können Heime einen Teil der Betten nicht mehr belegen. Im Allgäu gibt es bereits solche Fälle, weitere werden wohl folgen.

04.09.2023 | Stand: 17:45 Uhr

„Es gibt wohl aktuell kein Heim in der Region, das nicht mit Personalmangel hadert“, sagt Markus Poppler. Der Geschäftsführer des Senioren- und Pflegeheims Espachstift in Kaufbeuren fasst zusammen, was das bedeutet: Fehlt Personal, kann ein Pflegeheim weniger Betten anbieten und damit weniger Patientinnen und Patienten aufnehmen. Denn: „Eine Bettenbelegung ist direkt an eine Fachkraftquote geknüpft“, sagt Poppler. Und wenn eine Einrichtung über einen längeren Zeitraum weniger Betten belegen kann, führe das wiederum zu wirtschaftlichen Problemen. Sprich, das Geld wird knapp, schlimmstenfalls droht die Insolvenz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.