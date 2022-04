„Gestatten, wir sind: Nix!“ Allgäuer Familie hat einen kuriosen Namen - und nimmt ihn mit Humor

Sie heißen Nix. Mit Nachnamen. Rene Nix und seine Söhne Paul und Brian feiern ihn. Vielen Allgäuern ist die Familie bekannt.

Wer einen ungewöhnlichen Nachnamen trägt, hat zwei Möglichkeiten: mit seinem Schicksal hadern oder ihn mit Humor nehmen. Rene Nix hat sich für Letzteres entschieden. Der 56-jährige Hausmeister und Harley-Biker aus Pfronten (Kreis Ostallgäu) schert sich nichts. Oder besser: nix.

Statt sich zu grämen, hat er seine beiden Transporter stolz mit einem echten Hingucker beschriften lassen: „Ohne Nix geht nix“, heißt es darauf. Wo auch immer er mit seinen beiden Söhnen Paul (35) und Brian (26) damit im Allgäu auftaucht, ist Lachen garantiert. „Wenn wir für jeden Spruch einen Euro bekommen würden, bräuchten wir schon längst nicht mehr arbeiten“, erzählt Paul schmunzelnd. Woher der extrem seltene Nachname stammt, lässt sich zwar nicht klären. Aber das Allgäu scheidet als Ursprungsort wohl aus. Rene Nix stammt aus dem sächsischen Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschland, nahe der polnischen Grenze.

Rene Nix zog nach der Wende aus Sachsen ins Allgäu

Nach der Wende zog es ihn Anfang der 1990er Jahre ins Allgäu. Zunächst arbeitet er in seinem ursprünglichen Beruf als Maurer und Verputzer. Später machte er sich selbstständig und betreibt seit über 20 Jahren einen Hausmeisterservice samt Gartengeräte-Verleih. Seine Söhne Paul (gelernter Koch) und Brian (Einzelhandelskaufmann) sind mittlerweile voll in den Familienbetrieb eingestiegen.

„Wir heißen Nix, machen aber so ziemlich alles“, scherzt das technikbegeisterte Trio, das über 30 Immobilien und Anlagen im südlichen Ostallgäu betreut. Komplettiert wird die Nix-Truppe von Dackel Frieder. „Ist doch Pflicht für einen Hausmeister“, sagt Rene Nix in Anlehnung an die Comedy-Serie „Hausmeister Krause“ mit Tom Gerhardt, in der Kurzhaar-Dackel Bodo einen besonderen Stellenwert genoss.

Den Ehrenplatz im Leben von Rene Nix hat freilich Ehefrau Daniela (52). Sie hat sich nach der Hochzeit übrigens für einen Doppelnamen entschieden: Saß-Nix. „Zum Glück hieß sie nicht Kann mit Mädchennamen“, sagt Rene Nix und lacht einmal mehr über seinen Namen, für den er so gar nix kann und der ihn doch ein Leben lang begleitet.

