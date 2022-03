Mitreißende Musik und gute Laune: Sänger Pietro Lombardi feiert mit 1500 Fans in der Big Box Kempten. Für Kinder gibt's auch Geburtstags-Ständchen.

21.03.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Nach längerer coronabedingter Pause kommen die Veranstaltungen in der Big Box langsam wieder in Fahrt. Den Auftakt machte Pietro Lombardi mit Band. Der aus Karlsruhe stammende Sänger mit italienischen Wurzeln gewann 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und brachte Gute-Laune-Musik mit in die Konzerthalle, wo etwa 1500 Besucher mit dem 29-Jährigen feierten.