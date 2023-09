Wie sicher sind Pilz-Apps? Ein Experte gibt seine Einschätzung

Das Pilze sammeln ist im Allgäu im Herbst besonders beliebt. Aber aufgepasst: Viele Schwammerl haben giftige Doppelgänger. Wie gehe ich auf Nummer sicher?

12.09.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Es ist Anfang September - mitten in der Pilzsaison. Erfahrene Sammler durchforsten die Wälder nach essbaren Pilzen. Auch Anfänger lassen sich auf den Schwammerl-Hype ein. Um herauszufinden ob der Pilz, den sie pflücken wollen auch wirklich genießbar ist, verlassen sich manche Menschen heutzutage auf Apps, die ihnen genau diese Info versprechen. Aber kann man dem Ergebnis auch wirklich trauen? Reiner Konefka ist Pilzsachverständiger im Allgäu und gibt seine Einschätzung.

Experte schätzt Pilzsammel-Apps ein: "Total katastrophal"

Für Reiner Konefka sind so gut wie alle Pilz-Apps "total katastrophal". Für Pflanzen gebe es inzwischen hervorragende Apps, meint der Experte. Das liegt vor allem an einem entscheidenden Faktor: "Will man einen Klatschmohn oder eine Rose bestimmen, ist das Aussehen allein oft schon zielführend." Pilze können allerdings nicht nur in ihren Erscheinungsbildern viele Nuancen haben.

Auch Aspekte wie Geruch oder Haptik spielen eine große Rolle in der korrekten Bestimmung eines Schwamms. Und die können Sammler nicht auf einem Foto einfangen. Offiziellen Pilzberatern sei es sogar untersagt, Pilze nur anhand eines Fotos zu bestimmen, sagt Konefka.

Er selbst habe schon etwa 20 Apps getestet, sagt der Berater. Dabei habe das gleiche Bild teilweise zu verschiedenen Ergebnissen unter den Anbietern geführt. Das Problem an den Apps sei, dass sie eine Zielführung versprechen würden, die sie im Endeffekt nicht einhalten können. Und wenn bei 100 Pilzgängern eine Person stirbt, sei das schon ein Dilemma, sagt Konefka.

Er empfiehlt die Apps nur absolut fortgeschrittenen Pilzsammlern und dann auch nur zur Ideensammlung. Experten können so zum Beispiel herausfinden, bei welchen Pilzen Verwechslungsgefahr besteht.

Wie kann ich beim Pilze sammeln also auf Nummer sicher gehen? Dafür gibt Reiner Konefka folgende Tipps:

Was mache ich, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Pilz giftig ist? Experte gibt Tipps