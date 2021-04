Play-off-Halbfinale: TTF Ochsenhausen verlieren erstes Spiel gegen Saarbrücken

In der Tischtennis-Bundesliga haben die TTF Ochsenhausen bei Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken das erste Play-off-Halbfinale mit 2:3 verloren. Die Oberschwaben lagen bereits 2:0 in Führung.

09.04.2021 | Stand: 10:11 Uhr

Dank einer starken Aufholjagd hat der 1. FC Saarbrücken den ersten Schritt zum Einzug in das Finale der Tischtennis-Bundesliga gemacht. Der amtierende Meister setzte sich zum Auftakt der Halbfinal-Serie gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen mit 3:2 durch. Dabei führten die Oberschwaben zwischenzeitlich bereits mit 2:0 und waren klar auf der Siegerstraße. Das zweite Spiel findet bereits am Samstagm, 19 Uhr, in Ochsenhausen statt.

Trainer Fu Yong: "Es ist noch nicht vorbei"

„Es war ein verrücktes Spiel. Wir lagen zunächst deutlich hinten, Gauzy und Calderano haben fantastisch und fast fehlerfrei gespielt“, sagte Saarbrückens Darko Jorgic nach der Partie. Ja, er konnte den Gegner gut loben. Schließlich hatte sein Team am Ende gewonnen. Ochsenhausens Trainer Fu Yong meinte: „Beide Mannschaften haben eine Top-Leistung gezeigt. Es ist sehr schade, dass es nicht mit dem Sieg geklappt hat. Aber es ist noch nicht vorbei, am Samstag werden wir im Heimspiel alles geben.“

Simon Gauzy und Hugo Calderano legen vor für Ochsenhausen

Fu Yong hatte sich am Donnerstag für Simon Gauzy auf Position zwei entschieden, und dieser Plan des TTF-Trainers entpuppte sich als goldrichtig. Der formstarke Franzose, der am Dienstag seinen Vertrag bis 2022 verlängert hatte, holte das Break gegen Darko Jorgic im ersten Einzel des Abends. Insbesondere dank seines starken Aufschlagspiels ließ Gauzy dem 22-Jährigen keine Chance und siegte nach nur etwas mehr als einer Viertelstunde mit 3:0 (11:8, 11:5, 11:6). Aufgenommen wurde diese Vorlage von Hugo Calderano. Nachdem er Shang Kun im vergangenen Jahr im Liebherr TTBL-Finale noch unterlegen war, ging der Brasilianer dieses Mal von Beginn an volles Risiko und suchte in den Ballwechseln immer wieder die frühe Entscheidung. Mit Erfolg: Calderano setzte sich mit 3:0 (12:10, 11:4, 11:7) durch.

1. FC Saarbrücken dreht die Partie mit drei Siegen in Serie

Gegen 20 Uhr sprach somit alles für den Auftaktsieg der TTF. Doch die Saarbrücker meldeten sich bärenstark zurück. Zunächst durch Patrick Franziska, der auf Position drei seiner Favoritenstellung gegen Samuel Kulczycki gerecht wurde. Nach zwei deutlichen Sätzen schien der 28-Jährige bereits einem klaren Sieg entgegenzueilen, Kulczycki aber ging nun volles Risiko und wurde dafür seinerseits mit zwei Satzgewinnen belohnt. Der ganz große Coup blieb dem 18 Jahre alten Polen, der erneut den Vorzug vor Kanak Jha bekommen hatte, aber verwehrt: Jeweils zwei Matchbälle wehrten beide Spieler ab, am Ende ging der Sieg mit 3:2 (11:5, 11:5, 7:11, 11:13, 14:12) an Franziska. Und auch das Spitzeneinzel ging an die Hausherren. Calderano leistete sich einige Fehler mehr als zuvor gegen Shang, Jorgic bewies zudem starke Comeback-Qualitäten und gewann mit 3:2 (6:11, 12:10, 2:11, 12:10, 11:9). Somit ging es ins Doppel, dort erneut in den Entscheidungssatz – und wiederum mit dem besseren Ende für Saarbrücken. Franziska und Shang krönten durch ihren 3:2 (8:11, 11:9, 7:11, 11:6, 11:9)-Erfolg gegen Gauzy und Kulczycki die starke Aufholjagd und brachten den Titelverteidiger in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das zweite Duell.

Zweite Begegnung am Samstagabend im Live-Stream

Die zweite Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und den TTF Ochsenhausen gibt es am Samstag ab 19 Uhr live im Stream der Tischtennis-Bundesliga zu sehen.

Lesen Sie auch