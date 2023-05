Podcast-Duo reist zum 100-Folgen-Jubiläum extra nach Füssen

Laura Larsson und Simon Dömer vom Podcast "Zum Scheitern verurteilt" feiern ihre 100. Folge in Füssen. So war ihr Aufenthalt im Allgäu.

17.05.2023 | Stand: 17:19 Uhr

"Satte grüne hügelige Wiesen, alles ist gelb, als hätte jemand eine Kulisse gebastelt - surreal und wunderschön": So schwärmen Laura Larsson und Simon Dömer in ihrem Podcast "Zum Scheitern verurteilt" über das Allgäu. Zu ihrem 100-Folgen-Jubiläum haben die beiden etwas ganz Besonderes geplant: Ein paar Tage in Füssen. Schon auf Instagram teilten sie ihre ersten Eindrücke, nun kam eine ganze Podcast-Folge zu ihrem Aufenthalt heraus. In höchsten Tönen schwärmen sie von der Umgebung, ihren Erlebnissen und dem Essen.

100-Folgen-Spezial von Podcast "Zum Scheitern verurteilt" in Füssen aufgenommen

Für drei Tage besuchten sie das Allgäu. Schon auf der Hinreise waren die Podcaster von der Kulisse "total geflasht". Laura Larsson beschreibt den Aufenthalt als die aufregendsten drei Tage, die sie je hatte. Und das aus gutem Grund: Sie hat einen Gleitschirmflug über das Schloss Neuschwanstein gebucht, eine Besichtigung des Schlosses und zum Abschluss ein Kässpatzen-Event geplant - wie Laura Larsson beschreibt: "Irgendwo im Nirgendwo". Tatsächlich waren sie im Lustigen Hirsch in Akams bei Immenstadt ( Oberallgäu). Aber ganz getreu ihres Podcast-Mottos scheitert auch hier die ein oder andere Vorstellung der Pläne.

Podcast-Duo Laura Larsson und Simon Dömer in Füssen

Scheitern Nummer eins: Aus einem 100-Folgen-Special wurde ein "HUNDERT(undzwei)" - Spezial, also nicht wundern. Bei so vielen Wochen mit so vielen Podcast-Folgen kann es schon mal passieren, dass man sich verkalkuliert. Immerhin aber voll nach dem Motto "Zum Scheitern Verurteilt".

Scheitern Nummer zwei: Das Paragleiten brachte so manche Komplikationen mit sich. Laura Larsson musste sich nicht nur ohne ihren Podcast-Partner in die Lüfte stürzen, kurzzeitig hielt sie den Flug dann doch für "ne schlechte Idee, ne ganz schlechte Idee!". Zwischen diesem Satz und einem erleichterten "Oh Wow" und "Oh mein Gott! Es ist die größte Schaukel der Welt" - auf einer Höhe von 2000 Meter - lagen aber nur ein paar Minuten.

Podcaster von "Zum Scheitern verurteilt" schwärmen vom Allgäu

Scheitern Nummer drei: Der Schloss Neuschwanstein Ausflug. Der Plan war es, das Schloss von Innen zu besichtigen. Dieser scheiterte, da sich ein Termin verschob. Um es wenigstens von außen zu sehen, liefen die beiden - schockiert von den Pferdekutschen - zum Wohle der Pferde zu Fuß nach oben.

Fazit zum Schloss war ein kühles, langgezogenes "Jaa". Viel begeisterterter waren Laura Larsson und Simon Dömer dann doch vom Allgäu an sich. Später betont der Podcaster nochmals gegenüber unserer Redaktion, dass ihr Jubiläum an keinem schöneren Ort hätte stattfinden können.

Das Allgäu als schönsten Ort für eine Jubiläumsfeier

Zum Abschluss gab es nur noch ein kleines Scheitern Nummer vier: Laura Larsson buchte einen Tisch bei einem Kässpatzen-Event in der Gaststätte Zum Lustigen Hirsch in Akams bei Immenstadt. Sie hofften, die Spatzen selber machen zu dürfen. Nach der ersten kleinen Enttäuschung "nur" vor einer Show-Küche sitzen zu können, genossen sie dennoch das "wahnsinnig leckere" Gericht und die Live-Musik.

Laut Simon gab es kein klassisches "Scheitern", außer, dass sie gerne noch länger geblieben wären. Auch Laura Larsson ist nach wie vor hin und weg vom Allgäu. Sie mache sich Gedanken, was sie tun könne, um eines Tages hier leben zu können - es müsse passieren, sagt die Podcasterin.

Immerhin haben Füssen und das Allgäu keine Schuld an einem der Scheiter-Punkte. Ob es doch nur ein Fluch der beiden Podcaster ist?

Auf Instgram und TikTok teilen sie auch Videos und Bilder von ihrem aufregendem Allgäu-Aufenthalt: