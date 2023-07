Allgäuer flitzt im Maserati auf Formel E-Podium

Günther elektrisiert italienische Autofans

15.07.2023 | Stand: 20:03 Uhr

Rom Beim Formel E-Rennen in Rom fährt der Allgäuer Maximilian Günther aufs Podium. Damit kehrt der legendäre italienische Autohersteller Maserati zum ersten Mal seit 1957 in seiner Heimat in den Weltklasse-Rennsport zurück.

Mitch Evans holt in Rom den dritten Sieg in Folge, Zweiter wird Nick Cassidy, der damit die Führung in der WM-Wertung übernimmt.

Maximilian Günther sagte im Ziel: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, Maserati bei unserem ersten Heimrennen in der Formel E auf das Podium zu bringen. Unglaublich, viele Emotionen und Glück. Es war bisher ein hartes Wochenende, wir hatten ein paar Probleme, die wir hoffentlich für morgen lösen können, also müssen wir heute einfach damit leben. Wir haben ein gutes Qualifying hingelegt und das Rennen ist super gut gefahren. Ich freue mich riesig über dieses Podium.“ Der 26-jährige stammt aus Rettenberg und lebt in Monaco. Er gewann erneut das Teaminterne Duell mit Edoardo Mortara.

"Ich wusste, dass es schwieriger war, hier zu überholen, also würde das Energiemanagement entscheidend sein, das war klar. Um fair zu sein, Top Fünf, Top Sechs war das, was wir anvisiert haben, wir wollten gute Punkte holen. Aber das Podium zu holen, das habe ich gerne genommen, aber das war heute nicht zu erwarten."

Das zweite Rennen der Elektrorennserie findet am Sonntag ab 15 Uhr statt. Die Formel-E-Weltmeisterschaft endet dann mit den Läufen 15 und 16 in London am Wochenende des 29. und 30. Juli.