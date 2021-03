Polizei ertappt Einbrecher in Leutkirch auf frischer Tat

Ein 41-Jähriger steigt am frühen Mittwochmorgenin ein Tagungshaus in Leutkirch (Baden-Württembergisches Allgäu) ein. Polizisten ertappen ihn auf frischer Tat.

11.03.2021 | Stand: 16:54 Uhr

Die Polizei hat in Leutkirch einen 41-jährigen Einbrecher am frühen Mittwochmorgen auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Gegen vier Uhr hatte die Alarmanlage in einem Tagungshaus ausgelöst. Die alarmierte Polizeistreife sah den Einbrecher von außen im Gebäude, der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß.

Zwei Beamten verfolgten den 41-Jährigen und nahmen ihn wenig später fest. In seinem Fahrzeug fanden die Ermittler diverses Diebesgut, weshalb sie den Wagen sicherstellten.

Einbrecher in Untersuchungshaft

Laut Polizeiangaben deuten Hinweise daraufhin, dass der Mann auch weitere Einbrüche in der jüngeren Vergangenheit in Leutkirch begangen haben könnte. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

