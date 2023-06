Zwei Kontrollen, zwei Funde: Grenzpolizei findet insgesamt 33 Kilo Kokain

Die Grenzpolizeiinspektionen in Pfronten und Lindau haben auf der A7 gleich zweimal größere Mengen Kokain gefunden. Die Autos waren in Richtung Süden unterwegs.

12.06.2023 | Stand: 16:07 Uhr

Vergangene Woche gingen der Grenzpolizei auf der A7 gleich zwei größere Fälle von Drogenschmuggel ins Netz. Insgesamt 33 Kilo Kokain stellten die Beamten sicher. Bei einer allgemeinen Kontrolle der Grenzpolizei Lindau auf der A7 hielten die Beamten einen Autofahrer an. Die beiden Fahrzeuginsassen waren in Richtung Süden unterwegs und wurden auf Höhe der Anschlussstelle Memmingen kontrolliert. Im inneren des Wagens fanden die Polizisten mehrere Pakete mit Kokain mit einem Gesamtgewicht von 23 Kilo. Einen Fund von zehn Kilo machte dagegen die Grenzpolizei Pfronten bei Bad Grönenbach. Das Kokain war auf mehrere Päckchen verteilt.

Drogenfund auf der A7 bei Memmingen und Bad Grönenbach

Auch dieses Fahrzeug war in südliche Richtung unterwegs und wurde laut Pressemitteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes anfangs nur wegen Unstimmigkeiten am Fahrzeug untersucht. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Der ehemalige Chef-Drogenfahnder des Landeskriminalamtes, Jörg Beyser, erklärte kürzlich im Interview mit unserer Redaktion, dass derzeit enorm viel Kokain im Umlauf sei. Er sagte: Das Kilogramm Kokain kostete im vergangenen Jahr in Bayern im Mittel 51.250 Euro (Großhandel). Warum Deutschland und Bayern von dem Rauschgift geradezu "überschwemmt" werden, lesen Sie hier.