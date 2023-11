Mann versuchte, Polizisten die Waffe zu entreißen: Warum ließ die Polizei ihn laufen?

Ein Mann ist in Kaufbeuren-Neugablonz äußerst aggressiv, schlägt auf Polizisten ein und will die Waffe rauben. Warum war der Mann so schnell auf freiem Fuß?

19.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Er war äußerst aggressiv, schlug auf Polizisten ein und beleidigte die Einsatzkräfte. Zudem versuchte er bei einem Beamten, „vehement, die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen“. Selbst im gefesselten Zustand trat der Mann mehrfach nach ihnen. Dieser Fall ereignete sich laut Polizei vor einigen Tagen in Kaufbeuren-Neugablonz. Zudem soll der 36-Jährige stark alkoholisiert gewesen sein. Trotz all dieser Umstände wurde er wieder entlassen, nachdem die Polizei seine Daten aufgenommen hatte. Ist ein Mensch, der schon gegenüber der Polizei derart aggressiv und auch noch betrunken ist, nicht eine Gefahr für andere? Hätte er nicht besser in Gewahrsam genommen werden müssen, bis er sich wieder beruhigt hat?

Polizeisprecher spricht von einer kritischen Situation in Kaufbeuren

So etwas ist eine kritische Situation, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Wenn jemand versuche, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen, werde alles unternommen, um das zu verhindern. Für solche Situationen gebe es auch spezielle Ausbildungen. Deshalb sei es dem 36-Jährigen nicht gelungen, die Waffe zu entreißen. Dass der Täter wenig später gehen gelassen wurde, statt in Gewahrsam zu bleiben, erklärt Stabik so: Der Mann habe nach Einschätzung der Polizisten die Waffe haben wollen, um sich die Beamten vom Hals halten und fliehen zu können.

Ziel des Mannes sei nicht gewesen, andere Menschen zu bedrohen

Sein Ziel sei nicht gewesen, damit durch die Straße zu laufen und andere Menschen zu bedrohen. Und da er die Waffe nicht hatte an sich reißen können, sei er keine Gefahr gewesen. Deshalb sei auch nicht davon auszugehen gewesen, dass der Mann anschließend eine Straftat begeht. Das Polizeigewahrsam wäre deshalb das falsche Mittel gewesen. Denn das werde beispielsweise genutzt, um Straftaten zu vermeiden. Wenn etwa abzusehen sei, dass ein Betrunkener eine Straftat begehen wird, könne er mit zur Dienststelle genommen werden, bis er nüchtern sei. Beispielsweise wie in diesem Fall.

Eine Untersuchungshaft komme nur dann in Frage, wenn zum Beispiel Fluchtgefahr bestehe, sagt Thomas Hörmann, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Damit solle sichergestellt werden, dass sich ein Verdächtigter auch dem Verfahren stellt, das gegen ihn geführt wird. In Fällen, in denen die Delikte weniger schwer seien und die Beschuldigten einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, werde vermutlich keine U-Haft angeordnet.

Nach Vorfall im Allgäu: Mit diesen Anzeigen muss der 36-Jährige nun rechnen

Der 36-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten: darunter Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und wegen des Verdachts des versuchten Raubes einer Polizeiwaffe.