Kemptner Polizei klärt Wertstoffhof-Einbrüche von Juni auf

Sieben Monate nach den Einbrüchen in Allgäuer Wertstoffhöfe konnte die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermitteln. Ein wichtiger Hinweis kam aus der Bevölkerung.

16.12.2022 | Stand: 16:10 Uhr

Über ein halbes Jahr nach der Tat konnten die Kemptner Kriminalpolizei nun zwei mutmaßliche Wertstoffhof-Einbrecher identifizieren. Sie sollen für vier der sieben Einbrüche im Juni verantwortlich sein.

Wertstoffhof-Einbrüche im Juni 2022: Tatverdächtige ermittelt

Laut Polizei sind es ein 23-Jähriger und ein 33-Jähriger, die in der Nacht vom ersten auf den zweiten Juni 2022 in die Wertstoffhöfe Untrasried (Unterallgäu), Röthenbach (Landkreis Lindau), Wiggensbach bzw. Dietmannsried (Oberallgäu) eingebrochen sind. In Untrasried haben die beiden Tatverdächtigen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Wo sind die Tatverdächtigen jetzt?

Nach Aussage der Beamten sind die Tatverdächtigen mittlerweile nicht mehr im Allgäu, sondern in ihren Heimatländern Rumänien und der Ukraine. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Männer nur vorübergehend in Deutschland aufgehalten haben.

Ein wichtiger Hinweis aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Kempten bedankt sich bei den Personen, die sich auf den Zeugenaufruf hin gemeldet haben. Einer von ihnen konnte Hinweise zu einem Pkw mit ukrainischer Zulassung geben.

