Polizei nimmt Lastwagenfahrer bei Kontrollen ins Visier

An einer europaweiten Kontrollaktion beteiligten sich viele Polizeireviere im Allgäu. Verstöße reichen von zu schnellem Fahren bis zu einer defekten Bremse.

14.10.2022 | Stand: 17:02 Uhr

Den gewerblichen Güter und Personenverkehr haben Polizisten in ganz Europa in der Nacht auf Freitag ins Visier genommen. Sie kontrollierten also schwerpunktmäßig Lastwagen und Busse auf den Autobahnen und Bundesstraßen in der Region.

Dass dieser Bereich des Straßenverkehrs ein besonderes Gefahrenpotential darstellt, zeigt ein Blick in die Statistik: So hat es nach Angaben des Innenministeriums 2021 bayernweit 17 129 Unfälle mit Lastwagen oder Bussen gegeben, im Jahr 2020 waren es dagegen 14 127. Im ersten Halbjahr 2022 seien bei Verkehrsunfällen mit Lastwagen bereits 47 Menschen ums Leben gekommen, im ersten Halbjahr 2021 starben 42 Menschen.

Unfälle mit Lastwagen und Bussen seien für fast ein Viertel der getöteten Personen im Straßenverkehr verantwortlich. Drei Viertel davon verursachten die Lkw-Fahrer beispielsweise wegen Übermüdung oder Fehler beim Abbiegen selbst.

Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrolliert an der A8 bei Leipheim

In der Region nahm etwa die Verkehrspolizei Neu-Ulm an der Aktion "Truck & Bus" teil. Die Beamten kontrollierten von 8 bis 15 Uhr 37 Fahrzeuge. Bei 14 davon mussten die Polizisten etwas beanstanden. Neben nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten und fehlerhaften Dokumenten war das etwa auch der Fahrer eines 40-Tonners, der mit 140 statt den erlauben 80 km/h unterwegs war.

Lesen Sie dazu auch: Lkw Kontrolle in Jengen an der B12: Lastwagen zu schnell und überladen

Lesen Sie auch

Schwerpunktkontrolle Polizei kontrolliert über 40 Wohnmobile und Wohnwagen auf der A7 bei Bad Grönenbach

Bei einem anderen Lastwagen bemerkten die Beamten, dass die Auflaufbremse des Anhängers defekt war. Der vollbeladene Anhänger durfte nur im leeren Zustand weiterfahren.

Kontrollen an der A96 bei Memmingen

Beamte der Autobahnpolizei Memmingen standen an Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz Burgacker Süd bei Memmingen. Dabei erwischten sie viele Lkw-Fahrer, die ihre Fahrzeuge nicht an die digitalen Kontrollgeräte angemeldet hatten oder diese nicht aktuell waren. Ein Fahrer musste seinen Lastwagen stehen lassen, da sein Führerschein abgelaufen war.

Insgesamt überprüften die Beamtinnen und Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West während der Schwerpunktaktion 165 Busse und Lastwagen. Das Ergebnis der Kontrollen sind rund 40 Verkehrsverstöße, die geahndet werden mussten.