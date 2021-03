Wie die Polizei im Allgäu reagiert, wenn KInder und Jugendliche sich in der Freizeit nicht an die Kontaktbeschränkungen halten. Eltern stehen in der Pflicht.

15.03.2021 | Stand: 07:22 Uhr

Die frühlingshaften Temperaturen lockten in den vergangenen Tagen und Wochen überall wieder Kinder und Jugendliche nach draußen zum Spielen. Während in den Grundschulen Abstandsregeln eingehalten werden müssen und kleinere Klassen gebildet werden, um die Kontaktpersonen der Kinder auf ein Minium zu reduzieren, sind sie am Nachmittag auf Fußballplätzen, in Parks und auf Wiesen unterwegs. Gruppen von fünf bis zehn Kindern oder Jugendlichen, die eng beieinander stehen, sind da keine Seltenheit.